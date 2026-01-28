टूरिझम

Temples Open Once a Year: वर्षातून फक्त एकदाच उघडतात हे 5 मंदिरे; एकदा नक्की भेट द्या आणि बदला तुमचं नशीब!

Spiritual Significance of Annual Temple Openings: भारतामध्ये अनेक प्राचीन मंदिरे आहेत, पण काही अशी मंदिर आहेत जे वर्षातून फक्त एकदाच भक्तांसाठी उघडतात. या खास मंदिरांचे दर्शन केल्याने नशीब सुधारते आणि पुण्यही प्राप्त होते. एकदा नक्की भेट द्या आणि अनुभव घ्या या अनोख्या धार्मिक परंपरेचा
Spiritual Significance of Annual Temple Openings

Spiritual Significance of Annual Temple Openings

esakal

Monika Shinde
Updated on

Annual Temple Opening: भारत हा देश श्रद्धा, परंपरा आणि पौराणिक कथांचा खजिना आहे. हजारो मंदिरे येथे आहेत, पण काही मंदिरे अशी आहेत जी वर्षातून फक्त एकदाच भक्तांसाठी उघडली जातात. या मंदिरे दर्शनासाठी फक्त ठरलेल्या दिवसांवरच भक्तांना प्रवेश मिळतो. असे मानले जाते की या मंदिरे दर्शन केल्याने विशेष पुण्य मिळते आणि नशीबही बदलते.

Loading content, please wait...
Tourist
temple
tour
Hindu religion
Tourisim
Temples
Tourism Plan
Darshan
Tourism
tourist plane

Related Stories

No stories found.