Temples Open Once a Year: वर्षातून फक्त एकदाच उघडतात हे 5 मंदिरे; एकदा नक्की भेट द्या आणि बदला तुमचं नशीब!

Annual Temple Opening: भारत हा देश श्रद्धा, परंपरा आणि पौराणिक कथांचा खजिना आहे. हजारो मंदिरे येथे आहेत, पण काही मंदिरे अशी आहेत जी वर्षातून फक्त एकदाच भक्तांसाठी उघडली जातात. या मंदिरे दर्शनासाठी फक्त ठरलेल्या दिवसांवरच भक्तांना प्रवेश मिळतो. असे मानले जाते की या मंदिरे दर्शन केल्याने विशेष पुण्य मिळते आणि नशीबही बदलते. .नागचंद्रेश्वर मंदिर, मध्य प्रदेशहे मंदिर मध्य प्रदेशच्या उज्जैन जिल्ह्यात आहे आणि ते त्याच्या अनोख्या परंपरेसाठी ओळखले जाते. मंदिराचे दरवाजे फक्त नागपंचमीच्या दिवशी उघडले जातात. दिवसा भाविक देवाचे दर्शन घेतात. येथे भगवान शिव आणि नागदेवतेची पूजा केली जात असे. हे मंदिर ११ व्या शतकातील परमार राजा भोज याने बांधले होते. मंदिरातील मूर्ती नेपाळमधील अनाली गेली आहे, ज्यामध्ये भगवान शिव दाह फणांचा नागावरसह बसलेले आहेत. त्यांच्यासोबत माता पार्वती आणि भगवान गणेश उपस्थित आहेत. लोकप्रिय मान्यतेनुसार, नागराज तक्षक वर्षभर येथे विसावा घेतात आणि नागपंचमीच्या दिवशी भक्तांना दर्शन देतात..हसनांबा मंदिर कर्नाटकहे अनोखे मंदिर कर्नाटकातील हसन जिल्ह्यात आहे. ते बेंगळुरूपासून सुमारे १८० किलोमीटर आणि मैसूरपासून सुमारे ११५ किलोमीटर अंतरावर आहे. दिवाळीच्या वेळी, दूरदूरहुन भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. हे मंदिर फक्त वर्षातून एकदाच दिवाळीच्या दिवशी मंदिरांचे उघडले जातात आणि या काळात भाविकांना सुमारे १० दिवस देवीचे दर्शन घेता येते. त्यानंतर पुन्हा मंदिर बंद केले जाते. या मागचे कारण म्हणजे लोककथेनुसार, आई हसनांबा देवी दरदरोज भक्तांचे रक्षण करते, म्हणूनच मंदिराचे दरवाज वर्षभर बंद ठेवले जातात आणि दिवाळीच्या दिवशी पूजा करण्याची संधी मिळते, कारण या दिवशी देवीची शक्ती सर्वात जास्त मानली जाते.दशानन (रावण) मंदिर, उत्तर प्रदेशदशानन मंदिर उत्तर प्रदेशाच्या कानपूर जिल्ह्यात आहे. हे मंदिर त्याच्या वेगळ्या परंपरेसाठी प्रसिद्ध आहे. हे मंदिर फक्त दसऱ्याच्या दिवशीच भाविकांसाठी उघडले जाते. हे मंदिर रावणाला समर्पित आहे. येथे सुमारे ५ फूट उंच रावणाची मूर्ती आहे. हे मंदिर १८६८ मध्ये गुरु प्रसाद शुल्क यांनी बांधले होते. येथे रावण जाळला जात नाही, परंतु तो एक ज्ञानी, महान ब्राह्मण आणि शिवभक्त म्हणून पूजा आणि सजवला जातो..गुंडीचा मंदिर, ओडिशाहे मंदिर ओडिशातील पुरी येथे आहे. गुंडीचा मंदिर महिन्यातून फक्त एकदाच, वार्षिक जगन्नाथ रथयात्रेदरम्यान सुमारे ९ दिवसांसाठी उघडले जाते.हे मंदिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र आणि देवी सुभद्रा यांना समर्पित आहे. असे म्हटले जाते की रथयात्रेदरम्यान भगवान जगन्नाथ शहरात येतात आणि गुंडीचा मंदिरात थांबतात. या काळात भाविकांना दर्शन मिळते, इतर वेळी मंदिर रिकामे राहते..सोमेश्वर महादेव मंदिर, मध्य प्रदेशहे मंदिर मध्य प्रदेशातील रायसेन जिल्ह्यात आहे आणि ते त्याच्या विशेष परंपरेसाठी ओळखले जाते. मंदिराचे दरवाजे फक्त महाशिवरात्रीच्या दिवशीच भक्तांसाठी उघडले जातात. येथे भगवान शिव यांची सोमेश्वर महादेवाच्या रूपात पूजा केली जाते. पौराणिक मान्यतेनुसार, राजा दक्षाच्या शापापासून मुक्त होण्यासाठी चंद्रदेवाने येथे शिवलिंगाची स्थापना केली आणि भगवान शिवाची कठोर तपस्या केली. शिव प्रसन्न झाले आणि त्यांनी चंद्रदेवाला आरोग्याचा आशीर्वाद दिला. मध्ययुगीन काळातील आक्रमणे आणि नंतर धार्मिक आणि ऐतिहासिक संघर्षांमुळे, ही मंदिरे वर्षातून एकदाच उघडकीस येतात.