Travel Story : "आई, मी घर सोडून चाललो!" चॉकलेट आणि पोळीचा रोल घेऊन निघालेल्या 4 वर्षांच्या आहानचा गमतीदार प्रवास!

The Aahan Journey : चॉकलेट, पोळीचा रोल आणि दुधाची बाटली एवढीच काय ती आहानने बॅग भरली. एका कपड्यात माझ्याबरोबर तो आजीकडे जायला तयार होता..मी गम्मत म्हणून त्याला विचारलं, ''चलतोस का माझ्या बरोबर नागपूरला?'' त्याने लगेच ठरवून टाकलं, ''आई मी घर सोडून चाललो. आजीला मी नसलो की एकटं एकटं वाटतं. मी तिला मदत पण करतो. मला तिथे खूप काम असतं. मी चाललो.''.आहान माझ्या मैत्रिणीचा चार वर्षांचा मुलगा. माझी मैत्रीण त्याला आदल्या दिवशी म्हणाली होती, ''खूप त्रास देतोस तू मला आहान, जा बरं आजीकडे.'' घर सोडून जाण्याचा विचार इथूनच उगम पावला असणार. शाळा, कपडे, झोपायची जागा, आठवण आलीच तर काय करशील अशा सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं होती आहानकडे. आणि बडबड? ती फुकटची होतीच, त्याचा तुटवडा नाही. ''चल मावशी, आत्ताच निघायचं का?''.''समृद्धीवर टॉयलेटची सोय दोन तासावर असते. मग कसं करशील?'' लगेच म्हणाला, ''आई, तू मला डायपर घालून दे.'' चुटूचुटू बोलणाऱ्या आहानच्या मनाच्या प्रवासानं वेग घेतला, तेवढ्यात आईने ब्रेक लावत सांगितलं की ती येणार नाही. ''चालेल, फक्त दादाला सांग, की माझ्या टेंट हाऊसला हात लावू नकोस.'' ''नक्की जातोस मला सोडून?'' ''आजीला मी नसलो की करमत नाही, जातो मी.''.मी मैत्रिणीला म्हटलं, ''चलतेस का तू पण? दोन दिवसात परत येणार आहे मी.'' मग काय आम्ही तिघं निघालो. माझी अख्खी सिक्स-सीटर कार आहानमय झाली होती. त्याची खेळणी, त्याचं पांघरूण, त्याच्या गप्पा तर काय विचारूच नका. एकसे एक विचार, त्याहून मोठे-मोठे सल्ले. हळूच तुला खायला काय आवडतं, असं मला विचारून घेतलं. मी सांगितलं, ''भाजणीची चकली.'' त्याने खोटी-खोटी चकली त्याच्या खेळभांडीतून दिली. मग मी पण खोटंखोटं रडले. मला खरी-खरी हवी म्हणून. त्याने खरंच त्याच्या आजीकडून माझ्याकरता खास बनवून घेतली. मधली सीट म्हणजे त्याची बेडरूम, मागची सीट टॉयलेट आणि समोरची सीट म्हणजे हॉल..घर सोडून जाणारा आहान आमच्याबरोबर कारनं परत पुण्याला आला, कारण तो नसला की आईला रडू येतं, आणि टेंट हाऊसमध्ये कोण खेळेल असा यक्षप्रश्न त्याच्या समोर होता. परतीच्या प्रवासात आहान पाय ताणून झोपला. असा हा 'आहा!' प्रवास पिटुकल्या आहानच्या दृढ इच्छाशक्तीमुळे समृद्ध झाला. आता मला हळूच विचारून घेतलंय, ''मावशी, दिवाळीत चकली खायला जायचं का?''.