Tirupati Tourism: तिरुपती दर्शनासाठी निघालात? मग आसपासची सुंदर ठिकाणं नक्की एक्सप्लोर करा!

Tirupati Darshan Trip: तिरुपती हे भारतातील अत्यंत प्रसिद्ध आणि पवित्र धार्मिक स्थळ आहे. येथे श्री वेंकटेश्वर देवतेच्या मंदिराला दररोज लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात. विशेषतः ऑक्टोबर महिन्यात येथे भक्तांची संख्या अधिक वाढते, कारण हा काळ सण-समारंभ आणि यात्रांसाठी अनुकूल असतो. तिरुपती दर्शनाचा अनुभव घेण्यासाठी अनेक लोक या काळात प्रवास करतात..जर तुम्ही ऑक्टोबरमध्ये तिरुपती दर्शनाला जात असाल, तर फक्त मंदिर दर्शनापुरतेच न थांबता, तिरुपतीच्या आसपासच्या काही सुंदर आणि आकर्षक ठिकाणांना देखील भेट देणे उपयुक्त ठरेल. हे ठिकाणं निसर्गरम्य असतील आणि तुमच्या प्रवासाला अधिक संस्मरणीय बनवतील..१. कपिल धाराकपिल धारा हे तिरुपतीजवळील एक सुंदर धबधबा आहे, जो नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेला आहे. येथे कपिल मुनि यांच्या नावावर एक मंदिरही आहे. येथे थोडा वेळ घालवून, तुम्ही ताजेतवाने होऊ शकता.२. श्री वेंकटाचलपत्ती मंदिरतिरुपतीच्या आसपास वेंकटाचलपत्ती मंदिरही आहे जे धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. येथेही तुम्ही पूजा करू शकता आणि धार्मिक वातावरण अनुभवू शकता..३.चिन्ना वेंकटचलमहे तिरुपतीजवळील एक शांत आणि निसर्गरम्य गाव आहे. येथे बागा आणि तलाव आहेत जिथे तुम्ही आरामशीर वेळ घालवू शकता..४. तार्काश्रमहा ठिकाण थोडा दूर आहे, पण धार्मिक आणि आध्यात्मिक दृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जातो. जर तुम्हाला शांतता आणि ध्यानाची जागा हवी असेल तर येथील दर्शन उपयुक्त ठरू शकते.५. कपिल गंगाकपिल धारा जवळच असलेल्या या नद्येत बोटिंगचा आनंद घेता येतो. निसर्गाच्या कुशीत वेळ घालवण्यासाठी उत्तम ठिकाण आहे..