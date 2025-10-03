टूरिझम

Tirupati Tourism: तिरुपती दर्शनासाठी निघालात? मग आसपासची सुंदर ठिकाणं नक्की एक्सप्लोर करा!

Explore Beautiful Spots: दररोज लाखो भाविक श्री वेंकटेश्वर देवतेच्या मंदिराला भेट देतात. ऑक्टोबरमध्ये तिरुपती दर्शनाला जात असाल, तर या जवळच्या सुंदर ठिकाणांना भेट द्या
Tirupati Darshan Trip: तिरुपती हे भारतातील अत्यंत प्रसिद्ध आणि पवित्र धार्मिक स्थळ आहे. येथे श्री वेंकटेश्वर देवतेच्या मंदिराला दररोज लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात. विशेषतः ऑक्टोबर महिन्यात येथे भक्तांची संख्या अधिक वाढते, कारण हा काळ सण-समारंभ आणि यात्रांसाठी अनुकूल असतो. तिरुपती दर्शनाचा अनुभव घेण्यासाठी अनेक लोक या काळात प्रवास करतात.

