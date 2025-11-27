World Travel: जगभरातील १० ठिकाणे जी आयुष्यात एकदा तरी पाहायलाच हवीत!

Must-Visit Places Tourism: जग खूप सुंदर आहे, आणि काही ठिकाणे तर इतकी मोहक आहेत की त्यांचा अनुभव आयुष्यभर मनात घर करून राहतो. निसर्गाचे चमत्कार, अनोखी संस्कृती, ऐतिहासिक वारसा आणि अविस्मरणीय दृश्ये या सगळ्यांचा संगम प्रवासाला एक खास अर्थ देतो..जर तुम्ही आयुष्यात एकदा तरी अद्वितीय ठिकाणं पाहण्याचा विचार करत असाल, तर ही १० ठिकाणे तुमच्या यादीत नक्की असायला हवीत..Margashirsha Guruvar Puja: मार्गशीर्ष महिन्यातील पहिल्या गुरुवारी पूजा कशी करावी? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती एका क्लिकमध्ये.1. सॅन्टोरिनी, ग्रीसनिळाशार समुद्र, पांढऱ्या रंगातील घरे आणि टेकड्यांवरून दिसणारा सूर्यास्त सॅन्टोरिनीला भेट दिल्यावर हे सर्व एक परीकथा जिवंत झाल्यासारखं वाटतं.2. स्विस आल्प्स, स्वित्झर्लंडहिमाच्छादित पर्वत, स्वच्छ तलाव आणि स्वच्छ धुकं स्विस आल्प्सचा प्रत्येक क्षण पोस्टकार्डसारखा दिसतो.3. टोकियो, जपाननेऑन लाईट्स, आधुनिक तंत्रज्ञान, शिंटो मंदिरे, चेरी ब्लॉसम टोकियो तुम्हाला आश्चर्यचकित करत राहतो.4. न्यूयॉर्क, अमेरिकाटाइम्स स्क्वेअर, स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी, ब्रॉडवे आणि शहराची धडधड न्यूयॉर्कचा उत्साह अनुभवल्याशिवाय जगभ्रमण अपूर्णच..5. मालदीवपाण्यावरचे रिसॉर्ट्स, पारदर्शक समुद्र आणि शांत वातावरण मालदीवचा अनुभव मनाला एक वेगळ्याच दुनियेची सफर घडवतो.6. इजिप्तगीझाचे पिरॅमिड्स आणि स्फिंक्स हजारो वर्षांचा इतिहास तुमच्यासमोर जिवंत होतो. जगातील सर्वात प्राचीन आश्चर्यांना एकदा पाहायलाच हवे.7. पॅरिस, फ्रान्सआयफेल टॉवर, कला, फॅशन आणि स्वादिष्ट खाद्यसंस्कृती पॅरिस प्रत्येकाला मोहात पाडते..Overthinking: ओव्हरथिंकिंगचा कंटाळा आला? जपानी लोकांच्या ‘या’ खास पद्धती नक्की वापरून बघा!.8. बाली, इंडोनेशियाभव्य मंदिरे, तांदळाची शेती, धबधबे आणि समुद्रकिनारे बाली मनाला शांत करतं आणि निसर्गाशी जोडतं.9. सहारा वाळवंटवाळूचे अनंत ढिगारे, तारोंनी भरलेले आकाश आणि उंटावरची सफर सहारा एक रोमांचक व अनोखा अनुभव देतो.10. नॉर्वेहिवाळ्यातील आकाशात उमटणाऱ्या ऑरोरा बोरेलिसचा (Northern Lights) नजारा शब्दांच्या पलीकडचा असतो. हे दृश्य आयुष्यात किमान एकदा तरी पहायलाच हवे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.