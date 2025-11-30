Honeymoon Destinations: हनिमूनसाठी कपल्सची मिळेतय 'या' 5 रोमँटिक ठिकाणांना पसंती, तुम्ही पाहिलीत का?

Top honeymoon destinations for couples 2026: लग्नानंतर प्रत्येक जोडप्यासाठी हनिमून हा एक खास आणि संस्मरणीय काळ असतो. म्हणूनच योग्य ठिकाण निवडणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अनेक जोडपी असे हनिमून डेस्टिनेशन निवडतात जिथे प्रणय, सुंदर दृश्ये, जिव्हाळ्याचे क्षण आणि खरोखरच एक अद्भुत अनुभव एकत्र येतो. या लग्नाच्या हंगामात लग्न करणाऱ्या जोडप्यांनी आताच त्यांच्या हनिमून डेस्टिनेशनची निवड करायला सुरुवात करावी आणि २०२६ साठी ट्रेंडिंग हनिमून डेस्टिनेशन बुक करावे. .श्रीलंकाशांत समुद्रकिनारे आणि सुंदर नैसर्गिक दृश्यांमध्ये रोमँटिक वेळ घालवण्याची इच्छा असलेले जोडपे श्रीलंकेच्या सहलीचा विचार करू शकतात. एकाच सहलीत समुद्रकिनारे, जंगले, हिल स्टेशन आणि संस्कृतीचे मिश्रण शोधणाऱ्या जोडप्यांसाठी श्रीलंका परिपूर्ण आहे. बेंटोटा आणि मिरिसाचे रोमँटिक समुद्रकिनारे, कॅंडीचे तलाव आणि मंदिरे, एलाचे चित्तथरारक पर्वत आणि सफारी अनुभव हे आकर्षण आहे. स्वच्छ समुद्रकिनारे, बजेट-फ्रेंडली हॉटेल्स, सोयीस्कर फ्लाइट्स आणि व्हिसा-ऑन-अरायव्हलसह, श्रीलंका परिपूर्ण हनिमून कॉम्बो देते..मलेशियामलेशियामध्ये साहस आणि लक्झरी यांचे परिपूर्ण मिश्रण आहे. मलेशिया दरवर्षी जोडप्यांसाठी एक आवडते पर्याय राहिले आहे आणि २०२६ मध्ये ते पुन्हा ट्रेंडमध्ये येण्याची अपेक्षा आहे. मलेशियामध्ये एका हनिमून पॅकेजची किंमत प्रति जोडप्यासाठी सुमारे १३०,००० रुपये असू शकते. मलेशिया क्वालालंपूरच्या नाईटलाइफचा आनंद घेण्याची तसेच पेट्रोनास टॉवर्स, लँगकावीचे रोमँटिक समुद्रकिनारे आणि गेन्टिंग हाईलँड्सच्या थंड दऱ्यांना भेट देण्याची संधी देते. येथे, तुम्ही खरेदी, जेवण आणि जलक्रीडा यांचा आनंद घेऊ शकता. हे सर्वात बजेट-अनुकूल आंतरराष्ट्रीय हनिमून डेस्टिनेशनपैकी एक आहे..व्हिएतनामव्हिएतनाम हे निसर्गप्रेमींसाठी स्वर्ग आहे. २०२६ पर्यंत, व्हिएतनाम आशियातील सर्वात वेगाने वाढणारे हनिमून डेस्टिनेशन बनू शकते. जर तुम्हाला आशियातील सर्वात सुंदर आणि परवडणारे रोमँटिक डेस्टिनेशन्सपैकी हवे असेल तर तुम्ही व्हिएतनाम निवडू शकता. स्थानिक पदार्थ, क्रुझ, नाइट लाइफचा अनुभव घेऊ शकता. .बालीबाली हे इंडोनेशियाचे रोमँटिक स्वर्ग आहे. हनिमूनसाठी ते नेहमीच आवडते. येथे संस्कृती, प्रणय आणि लक्झरी यांचे परिपूर्ण मिश्रण आहे. जर तुम्ही तुमच्या हनिमूनसाठी बाली निवडत असाल तर उबुदमधील एका खाजगी पूल व्हिलामध्ये रहा. कुटा आणि सेमिन्यकमधील नाईटलाइफचा आनंद घ्या. बालीच्या धबधब्यांवर तुमचा प्रेमसंबंध वाढवा. समुद्रकिनाऱ्यावर सनसेटचा आनंद घ्या. तसेच रोमँटिक डिनर डेटला अनिस्मरणीय बनवा. .मॉरिशसहे ठिकाण हनिमूनसाठी नक्कीच पहिला पर्याय आहे. मॉरिशस हे जगातील सर्वात प्रीमियम हनिमून डेस्टिनेशनपैकी एक मानले जाते. त्याचे पांढरे वाळूचे समुद्रकिनारे, शाही ट्रीटमेंट हनिमून सोयीस्कर आणि आनंददायी बनवतील. मॉरिशसमधील प्रमुख आकर्षणांमध्ये ग्रँड बे बीच, नॉर्थ आयलंड टूर, कॅटामरन क्रूझ आणि कोरल रीफमध्ये स्नोर्कलिंग यांचा समावेश आहे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.