Budget-Friendly Travel For Indians: भारतीयांसाठी टॉप 6 बजेट-फ्रेंडली डेस्टिनेशन्स; जाणून घ्या एका आठवड्याचा अंदाजे खर्च किती?

Top 6 Budget-Friendly Destinations: तुम्ही क्रिसमस किंवा न्यू इअरसाठी ट्रिप प्लॅन करत असाल, तर कमी बजेटमध्ये परदेशी प्रवास करण्याचे काही सर्वोत्तम पर्याय आहेत. भारतीय रुपया बऱ्यापैकी मजबूत असल्यामुळे काही देशांत तुम्ही एक आठवड्याचा प्रवास आरामात एंजॉय करू शकता,.त्याचबरोबर स्थानिक अन्न आणि शॉपिंगचा अनुभव घेऊ शकता. चला पाहूया, कोणती देशे भारतीयांसाठी बजेट फ्रेंडली आहेत आणि एका आठवड्याचा अंदाजे खर्च किती येतो..Mahadevgad Fort Trek: महादेवगडवर ट्रेकिंगला जाण्याचा विचार करताय? जाणून घ्या येथे पोहोचण्याची संपूर्ण माहिती.नेपाळनेपाळ हे भारतजवळील देश असल्यामुळे भारतीय प्रवाशांसाठी खूप सोपे आणि किफायतशीर आहे. येथे जाण्यासाठी तुम्हाला पासपोर्ट किंवा व्हिसा लागत नाही. काठमांडूची ऐतिहासिक मंदिरे, पोखरा लेक साइड आणि अन्नपूर्णा ट्रेकचा अनुभव घेता येतो आणि यासाठी एका आठवड्याचा जवळपास खर्च फक्त २०,००० ते ३०००० इतका येतो..श्रीलंकाश्रीलंका भारताजवळ असल्यामुळे कमी बजेटमध्ये ट्रिप करता येते. येथे तुम्ही कोलंबो, गॉल आणि कॅंडी सारख्या शहरांमध्ये आरामात फिरू शकता. यासाठी अंदाजे ३५००० ते ५५००० इतका खर्च येतो.वियतनामहे सध्या भारतीय प्रवाशांसाठी लोकप्रिय ठिकाण आहे. येथे भारतीय रुपयाचा मोठा फायदा आहे. सुमारे ५००० रुपये= १५ लाख डोंग होतात. इतक्या पैशात तुम्ही एका दिवसाची ट्रिप आरामात एन्जॉय करू शकता. आणि एका आठवड्याचा जवळपास खर्च हा ४५००० ते ७०००० एवढं येतो..Self-Priority Tips: थोडंसं स्वार्थी होणं कधी योग्य? जाणून घ्या त्या 5 परिस्थिती ज्या वेळी स्वतःलाच प्राधान्य द्यायला हवं....म्यांमारम्यांमार हे प्राचीन मंदिरे, सुवर्ण पॅगोदा आणि रंगीत स्ट्रीट फूडसाठी प्रसिद्ध आहे. येथे ट्रान्सपोर्ट कमी खर्चात मिळतो. त्यामुळे बजेट प्रवाशांसाठी योग्य ठिकाण आहे. येथे तुम्हा आठवड्याचा जवळपास खर्च हा ४५००० ते ५५००० येतो.कंबोडियाइतिहासाची आवड असलेल्या प्रवाशांसाठी कंबोडिया आदर्श आहे. येथे तुम्ही प्रसिद्ध अंगकोर वॉट मंदिर कॉम्प्लेक्स पाहू शकता. दरवर्षी जगभरातून पर्यटक येतात. एका आठवड्याचा अंदाजे खर्च हा ४०,०००ते ६०,००० येतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.