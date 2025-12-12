Beautiful Women Countries: जगातील सुंदर महिलांसाठी ओळखले जाणारे टॉप देश कोणते? पाहा परामसुंदरीचं ठिकाण

Top Beautiful Women Countries: जगातील काही देश त्यांच्या संस्कृतीइतकेच सुंदर महिलांसाठीही विशेष प्रसिद्ध आहेत. रूप, व्हयक्तिमत्त्व आणि आत्मविश्वासाच्या तेजाने झळकणाऱ्या परामसुंदरींची यादी नेहमीच उत्सुकता निर्माण करते. चला तर जाणून घेऊया जगातील कोणते देश सर्वात सुंदर महिलांसाठी ओळखले जातात. .जगातील प्रत्येक देशाची संस्कृती, भाषा आणि वैशिष्ट्ये वेगळी असली तरी महिलांच्या सौंदर्याबाबत काही देशांची विशेष ओळख आहे. जगभरातील सौंदर्यस्पर्धा, सोशल मीडिया, फॅशन इंडस्ट्री आणि लोकांच्या पसंतीनुसार काही देश नेहमीच 'सुंदर महिलांचा देश' म्हणून चर्चेत असतात..Viral Maggi Capsule: व्हायरल मॅगी कॅप्सूल व्हिडिओ खरा का? जाणून घ्या संपूर्ण तथ्य.या देशांतील महिलांचे सौंदर्य केवळ त्यांच्या रूपावर नाही, तर व्यक्तिहत्त्व, आत्मविश्वास, स्टाइल आणि संस्कृतीच्या तेजावरही आधारित असते. चला तर पाहूया जगातील कोणते देश परामसुंदरींचे ठिकाण म्हणून ओळखले जातात आणि त्यामध्ये भारत कोणत्या स्थानावर आहे..1. ब्राझील2. इटली3. युक्रेन4. रशिया5. व्हेनेझुएला6. स्वीडन7. कोलंबिया8. अर्जेटिना9. फिलिपीन्स10. फ्रान्स.Mauni Amavasya 2026 Date: 2026 मध्ये कधी आहे मौनी अमावस्या? जाणून घ्या तिथी, पूजा आणि आध्यात्मिक महत्त्व.11. स्पेन12. भारत13. मेक्सिको14. दक्षिण कोरिया15. जपान16. अमेरिका17. कॅनडा18. ऑस्ट्रेलिया19. युनायटेड किंग्स्प20. नेदरलँड्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.