Kashmir Tourism: पर्यटक निसर्गसुंदर 'लढाधार'च्या प्रेमात; पंतप्रधान योजनेंतर्गत रस्त्यामुळे काश्मीरच्या दुर्गम भागात पोहोचणे शक्य

Tourists Fall in Love with Scenic ‘Ladhadhar’: पंतप्रधान योजनेंतर्गत उभारलेल्या रस्त्यामुळे काश्मीरच्या दुर्गम ‘लढाधार’ भागात पर्यटनाला नवे बळ मिळाले असून पर्यटक या निसर्गसुंदर स्थळाकडे आकर्षित होत आहेत.
Remote Kashmir Tourist Destinations: सध्या काश्मीर खोऱ्याला ऐन हिवाळ्यात जणू हिमचादरीने लपेटले आहे. उधमपूर जिल्ह्यातील चेनानी परिसरातील लढाधार हे निसर्गरम्य स्थळ गर्दीच्या पर्यटन केंद्रांपासून दूर 'शुद्ध पांढन्या सोन्या'चा (नितळ बर्फाचा) शोघ घेणाऱ्या निसर्गप्रेमींसाठी अव्वल पर्यटनस्थळ म्हणून लोकप्रिय होत आहे. पर्यटकांची मोठी गदीं नसल्याने येथील हिमाच्छादन अत्यंत नितळ, प्रदूषणमुक्त स्वरूपात आजही टिकून आहे. त्यामुळेच तुलनेने प्रसिद्ध व व्यावसायिकीकरण झालेल्या पर्वत उतारांवरील पर्यटनस्थळांच्या तुलनेने लढाधारचे सौंदर्य अधिक अधोरेखित होते.

