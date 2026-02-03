Kashmir Tourism: पर्यटक निसर्गसुंदर 'लढाधार'च्या प्रेमात; पंतप्रधान योजनेंतर्गत रस्त्यामुळे काश्मीरच्या दुर्गम भागात पोहोचणे शक्य

Remote Kashmir Tourist Destinations: सध्या काश्मीर खोऱ्याला ऐन हिवाळ्यात जणू हिमचादरीने लपेटले आहे. उधमपूर जिल्ह्यातील चेनानी परिसरातील लढाधार हे निसर्गरम्य स्थळ गर्दीच्या पर्यटन केंद्रांपासून दूर 'शुद्ध पांढन्या सोन्या'चा (नितळ बर्फाचा) शोघ घेणाऱ्या निसर्गप्रेमींसाठी अव्वल पर्यटनस्थळ म्हणून लोकप्रिय होत आहे. पर्यटकांची मोठी गदीं नसल्याने येथील हिमाच्छादन अत्यंत नितळ, प्रदूषणमुक्त स्वरूपात आजही टिकून आहे. त्यामुळेच तुलनेने प्रसिद्ध व व्यावसायिकीकरण झालेल्या पर्वत उतारांवरील पर्यटनस्थळांच्या तुलनेने लढाधारचे सौंदर्य अधिक अधोरेखित होते..पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतर्गत (पीएमजीएसवाय) या भागापर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ते झाल्याने येथे पोहोचणे आता सुलभ झाले आहे. नुकत्याच पूर्ण झालेल्या या महत्त्वाच्या रस्ते प्रकल्पामुळे हा परिसर थेट मुख्य पर्यटनस्थळांशी जोडला गेला आहे, हे ठिकाण पूर्वी अवघड 'ट्रैक म्हणून ओळखले जात होते, ते आता सहज वाहनाने गाठता येऊ लागले आहे. त्यामुळे कुटुंबीय आणि पर्यटकांना जम्मू विभागाच्या मध्यभागी असलेल्या लढाधारच्या उंचीवर आरामात पोहोचता येत असून, ताज्या व अजूनही न स्पर्शिलेल्या बर्फवृष्टीचा मनमुराद आनंद घेता येत आहे..Odisha Tourism: फ्लेमिंगो, पेलिकन आणि सूर्योदयाचा जादूई अनुभव घ्यायचाय? ओडिश्यातील चिल्का सरोवरला नक्की भेट द्या!.श्रीनगर किंवा पटनी टॉपला जाणारे प्रवासी आता लढा धारच्या अतुलनीय सौंदर्याचा अनुभव घेण्याचे आवाहन इतरांनाही करत आहेत. येथील निसर्गदृश्ये त्यांनी श्वास रोखून धरणाऱ्या, निसर्गाच्या अद्भुत कलाकृतीप्रमाणे आहेत. .तेथे भेट दिलेल्या पर्यटकांपैकी एक असलेल्या श्रेया शर्मा म्हणाल्या, "मी उधमपूर जिल्ह्यातील आहे. आज मी उधमपूरमधील लढाधार भागाला भेट दिली. हे ठिकाण अतिशय सुंदर आहे, त्यामुळे येथील निसर्गसौंदर्याचा मी मनापासून आनंद लुटत आहे. पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतर्गत (पीएमजीएसवाय) हा रस्ता बांधून दिल्याबद्दल मी भारत सरकारचे आभार मानते.".Retirement Travel Destination: निवृत्तीनंतर आनंदी आयुष्य जगायचं? मग या देशांतली भटकंती ठरेल तुमच्यासाठी बेस्ट ऑप्शन.दुसऱ्या पर्यटक रिया शर्मा म्हणाल्या, "मी लढाधारचे सौंदर्य पाहण्यासाठी येथे आले. हे आमचे छोटे काश्मीर आहे. सर्वजण सनासा आणि नाथा टॉपला जातात; मात्र येथेही तुम्हाला बरेच लोक पाहायला मिळतील, सर्व पर्यटकांनी येथे यावे, असे मी आवर्जून सांगू इच्छिते.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.