Train Ticket Booking Tips: ट्रेन तिकीट बुक करताय? मग आधी 'हे' एक काम करा,मिळेल कन्फर्म तिकिट

Best hacks for tatkal train ticket booking success: अनेक लोक एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी प्रवास करण्यासाठी रेल्वे निवडतात. कारण याचे तिकिट परवडणारे असते. रेल्वेने आरामदायी प्रवास होतो. जर तुम्हाला ट्रेनने प्रवास करायचा असेल तर तुम्हाला ट्रेनचे तिकीट बुक करावे लागेल. आजकाल लोक अधिकृत आयआरसीटीसी अॅप किंवा अधिकृत वेबसाइटद्वारे ऑनलाइन ट्रेनचे तिकीट बुक करतात. पण तुम्हाला कन्फर्म ट्रेनचे तिकीट मिळू शकते का? जर नसेल, तर त्यासाठी तुम्हाला आधीच एक सोपे काम करावे लागेल. यामुळे तुम्हाला कन्फर्म ट्रेनचे तिकीट मिळू शकते. .करा हे सोपे कामजर तुम्हाला कन्फर्म ट्रेन तिकिट हवे असेल तर ते लवकर बुक करावे लागेल. म्हणजेच तुम्हाला ते कमी वेळात बुक करावे लागेल. हे मास्टर लिस्ट तयार करून केले जाते. मास्टर लिस्ट तयार करून, तुम्ही प्रवाशाचे नाव आधीच अॅड करू शकता. त्यामुळे तिकीट बुक करताना तुम्हाला नाव, वय इत्यादी प्रवाशाचे तपशील पुन्हा प्रविष्ट करावे लागत नाहीत. यामुळे तुमचा वेळ वाचतो आणि तुम्हाला कन्फर्म तिकीट मिळण्यास देखील मदत होऊ शकते..स्टेप 1जर तुम्हाला मास्टर लिस्ट बनवायची असेल, तर प्रथम IRCTC च्या अधिकृत वेबसाइट https://www.irctc.co.in/nget/train-search वर जा किंवा अधिकृत अॅपवर जा.नंतर 'Login' वर क्लिक करा आणि तुमच्या खात्यात लॉगिन करा.यानंतर, तुम्हाला येथील 'My Account' विभागात जावे लागेल..स्टेप 2मग येथे तुम्हाला 'My Profile' वर क्लिक करावे लागेल आणि पुढे तुम्हाला 'Add/Modify Master List' वर क्लिक करावे लागेल.आता तुम्हाला येथे प्रवाशाचे नाव, जन्मतारीख आणि लिंग टाकावे लागेल.त्यानंतर उर्वरित तपशील भरा आणि तुमचा आधार क्रमांक टाका आणि सबमिट करा.थोड्याच वेळात प्रवाशाचे आधार कार्ड पडताळले जाईल आणि प्रवाशाची माहिती येथे जोडली जाईल..जेव्हा तुम्ही ट्रेन तिकीट बुक करता तेव्हा तुम्हाला प्रवाशाचे नाव मॅन्युअली एंटर करावे लागणार नाही. त्याऐवजी, तुम्ही बॉक्समधून प्रवाशाचे नाव निवडून वेळ वाचवू शकता. त्याचप्रमाणे, पेमेंट करताना, तुम्ही तुमच्या IRCTC वॉलेटचा वापर करून किंवा QR कोड स्कॅन करून पेमेंट करू शकता. यामुळे तुमचा वेळ वाचेल आणि कन्फर्म ट्रेन तिकीट मिळी शकेल.