RailOne App: रेल्वे तिकिट बुकिंगमध्ये मिळणार भारी सूट, फक्त करा 'हे' काम

RailOne App Ticket Discount : आता तुम्ही रेल्वे तिकिटांवर डिस्काउंट मिळवू शकता. रेल्वेने म्हटले आहे की १४ जानेवारीपासून रेल्वे तिकिटांवर 3% सूट दिली जाईल. हा फायदा RailOne अॅपद्वारे अनारक्षित तिकिटांच्या पेमेंटवर उपलब्ध असेल. पूर्वी ही सुविधा फक्त R-Wallet द्वारे पेमेंटवर उपलब्ध होती, परंतु आता तुम्ही कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवरून ही सुविधा घेऊ शकता. याद्वारे, तुम्ही रेल्वे तिकीट बुकिंगवर 3% पर्यंत कॅशबॅक मिळवू शकता..मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 3% सवलत (Railway Ticket Cashback) प्रस्ताव 14 जानेवारी 2026 ते 14 जुलै 2026 पर्यंत लागू असेल. ही कॅशबॅक योजना सुरू राहील की नाही हे ठरवण्यासाठी CRIS मे महिन्यात या प्रस्तावावर विचार करेल. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की R वॉलेट व्यवहारांवर सध्याच्या 3% कॅशबॅकमध्ये कोणताही बदल होणार नाही..RaiOne अॅपवरून तिकिटे कसे बुक करावे? सर्वात आधी RailOne अॅप डाउनलोड करावे.यानंतर तुमचा IRCTC/UTS आयडी वापरून लॉगिन करा.होम स्क्रीनवर, "अनारक्षित तिकिटे" (किंवा UTS) पर्याय शोधा आणि त्यावर टॅप करा.तुम्ही ज्या स्टेशनवरून बुकिंग करत आहात आणि ज्या स्टेशनवर प्रवास करायचा आहे ते निवडा.तिकिटाचा प्रकार (प्रवास/प्लॅटफॉर्म) आणि वर्ग (उदाहरणार्थ, द्वितीय श्रेणी) निवडा.प्रवाशांची माहिती (प्रौढ/मुल) प्रविष्ट करा.तिकिटे बुक करा वर टॅप करा.तुमचे R-Wallet (अॅपमध्ये रिचार्ज करण्यायोग्य) किंवा इतर पेमेंट पर्याय वापरून पैसे द्या.यानंतर, तुमच्यासाठी QR कोड असलेले तिकीट तयार केले जाईल.जे अॅपच्या "बुक केलेले तिकिटे" विभागात सेव्ह केले जाईल.हे डिजिटल तिकीट (QR कोडसह) तिकीट तपासनीस (TTE) ला दाखवा..Railone अॅपवर मिळेल फायदा अधिकाऱ्यांनी असेही स्पष्ट केले आहे की हा फायदा फक्त RailOne अॅपवरच उपलब्ध असेल. IRCTC Rail Connect सारख्या इतर रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर हा लाभ उपलब्ध नसेल. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, "सध्याच्या व्यवस्थेत, RailOne अॅपवर अनारक्षित तिकिटे खरेदी करणाऱ्या आणि R-Wallet द्वारे पैसे भरणाऱ्या संभाव्य प्रवाशांना 3 टक्के कॅशबॅक दिला जातो. , नवीन ऑफरमध्ये, RailOne वर सर्व डिजिटल पेमेंट मोडद्वारे अनारक्षित तिकिटे खरेदी करणाऱ्यांना 3 टक्के सूट दिली जाईल." ही ऑफर अनारक्षित तिकिटांच्या ऑनलाइन बुकिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या इतर कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर लागू होणार नाही.