RailOne App: रेल्वे तिकिट बुकिंगमध्ये मिळणार भारी सूट, फक्त करा 'हे' काम

RailOne App Discount : रेल्वे 14 जानेवारीपासून अनारक्षित रेल्वे तिकिटांवर 3% सूट देत आहे. हा फायदा RailOne अॅपद्वारे केलेल्या कोणत्याही डिजिटल पेमेंटवर उपलब्ध असेल.
RailOne App Ticket Discount : आता तुम्ही रेल्वे तिकिटांवर डिस्काउंट मिळवू शकता. रेल्वेने म्हटले आहे की १४ जानेवारीपासून रेल्वे तिकिटांवर 3% सूट दिली जाईल. हा फायदा RailOne अॅपद्वारे अनारक्षित तिकिटांच्या पेमेंटवर उपलब्ध असेल. पूर्वी ही सुविधा फक्त R-Wallet द्वारे पेमेंटवर उपलब्ध होती, परंतु आता तुम्ही कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवरून ही सुविधा घेऊ शकता. याद्वारे, तुम्ही रेल्वे तिकीट बुकिंगवर 3% पर्यंत कॅशबॅक मिळवू शकता.

