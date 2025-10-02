Train journey : गोष्ट एका विनातिकीट प्रवासाची; मुलाच्या एका उत्तराने टीसीची बोलती बंद झाली!

Ticketless travel : मी, माझे पती व माझा साडेचार वर्षाचा मुलगा अक्षय आम्ही एका कौटुंबिक कार्यक्रमासाठी अकोला इथं जाण्यासाठी दादरहून विदर्भ एक्स्प्रेसनं प्रवास करत होतो. लहान असल्यानं ट्रेनमध्ये अक्षयची दंगामस्ती चालू होती. सीटवर चढणं उतरणं, उड्या मारणं चालू होतं. थोड्या वेळानं तिकीट तपासनीस आले. .आम्ही आमच्याकडील आमच्या दोघांचं आरक्षित असलेलं तिकीट त्यांना दाखवलं असता, त्यांनी आमच्या मुलाकडे बोट दाखवून ‘‘हा मुलगा कोणासोबत आहे?’’ असं विचारलं. आम्ही ‘‘आमचाच मुलगा आहे’’, असं सांगितल्यावर टीसीनं त्याच्या तिकिटाची मागणी केली.आम्ही सांगितलं, की मुलगा साडेचार वर्षाचा आहे, त्यामुळे त्याला तिकीट लागत नाही, म्हणून आम्ही त्याचे तिकीट काढले नाही. त्यावर त्या टीसीनं आम्हाला खोटं ठरवत, त्याच्या उंचीकडे पाहून, हा मुलगा पाच वर्षापेक्षा मोठा आहे आणि तिकीट न काढण्यासाठी तुम्ही त्याचे वय लपवत आहेत असा आरोप केला..विनातिकीट असल्यानं तुम्हाला तुमच्या मुलाचा दंड भरावा लागेल असं सांगितलं. आम्ही त्यांना पटवून द्यायचा खूप प्रयत्न केला. आम्ही त्यांना हेही सांगितलं, की मुलगा सीनियर केजीमध्ये शिकत आहे, त्याला अजून पाच वर्षं झाली नाहीत; परंतु टीसी ऐकायलाच तयार नव्हते. आजूबाजूचे प्रवासीही टीसीसोबत आमचा चाललेला वाद कौतुकानं पाहत होते. टीसी आणि आम्ही दोघेही आपापल्या म्हणण्यावर ठाम असल्यानं माघार घ्यायला कोणीच तयार नव्हतं. मुलगा मात्र आपल्या मस्तीतच होता. शेवटी टीसीनं माझ्या मुलालाच विचारलं, ‘‘शाळेत जातो का?’’ माझा मुलगा म्हणाला, ‘‘हो.’’ दुसरा प्रश्न विचारला, ‘‘कितवीत शिकतो?’’ मुलानं दिलेल्या उत्तरानं मात्र त्या टीसीला निरुत्तर तर केलेच; पण सहप्रवाशांत हास्याची लहर फुटली. .Safest Journey : बाइक, कार, बस, ट्रेन की विमान; कोणता प्रवास सर्वात सुरक्षित?.अक्षयच्या उत्तरानं ओशाळलेल्या टीसीने मात्र काहीही न बोलता तिथून काढता पाय घेतला- कारण मुलाचं उत्तर होतं...‘‘दहावीत!!’’ मुलाच्या उत्तरानं कदाचित त्याच्या वयाचं आकलन टीसींना झालं असावं, हे मात्र नक्कीच; पण आजही कधीतरी ही आठवण घरी काढली, की सगळेच खळखळून हसतात.अनघा गायकवाड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.