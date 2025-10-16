स्वत:साठी खास गिफ्ट! प्रवासाला अधिक विशेष बनवण्यासाठी दैनंदिन वापरातील कोणती वस्तू खरेदी कराल?

टूरिझम

Travel Souvenir Tips : प्रवासातील आठवणी जपण्यासाठी खाद्यपदार्थ, हस्तकला आणि सांस्कृतिक वस्तू कशा निवडाव्या? मुंबईतून चेन्नईचे सुवेनिअर आणणे का टाळावे आणि स्थानिक कारागिरांना मदत कशी करावी, यासाठी खास कानमंत्र.
Travel Tips : प्रवास हा केवळ ठिकाणे पाहण्याचा नसतो, तर त्या अनुभवांची साथ आपल्याबरोबर घेऊन येण्याचाही असतो. यातील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे सुवेनिअर्स किंवा ‘स्मरणिका’. अनेक वेळा काय आणावे, कशावर खर्च करावा याचा गोंधळ होतो. याबाबत काही टिप्स बघूया.

