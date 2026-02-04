Travel Tips For Parents: विमानात मुलांसोबत प्रवास करायचाय? मग ‘या’ 5 स्मार्ट टिप्स ठेवा लक्षात, ट्रॅव्हल होईल झकास!

जर तुम्ही प्रवास करायला आवडत असेल आणि वारंवार परदेशात प्रवास करत असाल, तर तुम्हाला कधीतरी तुमच्या मुलांसोबत प्रवास करवा लागेल. जेव्हा विमान प्रवासाचा विचार केला जातो तेव्हा ते थोडे आव्हानात्मक असू शकते. मुले स्वभावाने खेळकर असतात आणि त्यांना तासंतास एकाच ठिकाणी बसणे कंटाळवाणे वाटू शकते. यामुळे ते अस्वस्थ होऊ शकतात आणि रडू देखील शकतात. हे केवळ पालकांसाठीच नाही तर त्यांच्या सभोवतालच्या लोकांसाठी देखील त्रासदायक असू शकते. यामुळे पुढील स्मार्ट टिप्स नक्की लक्षात ठेवाव्या..मुलांना उपाशी ठेवू नकाविमान प्रवासादरम्यान मुलांना कानात दुखू शकते. या वेदनांमुळे त्यांची अस्वस्थता वाढू शकते आणि त्यांना रडू येऊ शकते. अशावेळी विमानात चढताना आणि उतरताना तुमच्या मुलाला खायला देण्याचा प्रयत्न करा. जर मूल मोठे असेल तर त्यांना काहीतरी खायला द्या. खरं तर, कधीकधी मुले भुकेमुळे रडू लागतात. शिवाय, खाल्याने कानात दुखणे कमी होण्यास मदत होते..मुलांचे आवडते स्नॅक्स सोबत ठेवामुलांना खूप लवकर भूक लागते. शिवाय, जरी त्यांना भूक नसली तरी त्यांना काहीतरी खाण्याची गरज असते. म्हणून, त्यांचे आवडते स्नॅक्स पॅक करण्याचा प्रयत्न करा. जेव्हा जेव्हा तुमचे मूल थोडे अस्वस्थ किंवा भूक लागलेली असेल तेव्हा त्यांना जे आवडते ते खायला द्या. यामुळे ते आनंदी होतील आणि त्यांना अस्वस्थता येणार नाही..सीटची योग्य निवडविमानाने प्रवास करताना लक्षात ठेवण्याची आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे योग्य जागा निवडणे. मुलांना वारंवार शौचालयाचा वापर करावा लागू शकतो. म्हणून, कॉरिडॉरजवळील जागा निवडण्याचा प्रयत्न करा जेणेकरून तुम्ही तुमच्या मुलाला सहजपणे शौचालयात घेऊन जाऊ शकाल. हे आसन आदर्श आहे कारण अनेक मुलांना उलट्या होऊ शकतात, म्हणून हे आसन तुमच्यासाठी योग्य आहे. .Propose Day 2026: फिल्मी स्टाइल प्रपोज करायचाय? मग ‘ही’ ठिकाणं आहेत परफेक्ट, नकाराची शक्यताच नाही.लक्ष विचलित करामुलांची चिंता कमी करण्यासाठी, त्यांचे लक्ष विचलित करणे महत्वाचे आहे. हे करण्यासाठी तुम्ही त्यांची आवडती खेळणी, रंगीत पुस्तके किंवा सॉफ्ट टॉईज वापरू शकता. पर्यायी म्हणून, तुम्ही त्यांना त्यांचे आवडते पुस्तक वाचण्यासाठी देऊ शकता. यामुळे तुमच्या मुलाला अस्वस्थ होण्यापासून रोखण्यास मदत होईल. तसेच तुमचा प्रवास देखीस आनंदी होईल. .मुलाचे कान इअरमफने सुरक्षित कराविमाने खूप आवाजाची असू शकतात, जी मुलांच्या कानांना त्रासदायक ठरू शकते. त्यांच्या कानांचे संरक्षण करण्यासाठी, मुलांसाठी अनुकूल इअरमफ किंवा इअरप्लग वापरण्याचा विचार करा. यामुळे केवळ आवाज कमी होऊ शकत नाही तर त्यांना झोपण्यास देखील मदत होऊ शकते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.