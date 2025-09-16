Udupi Weekend Trip: उडपीला फिरायला जायचं प्लॅन आहे का? मग हे ठिकाणं नक्की एक्सप्लोर करा!

थोडक्यात:उडपी हे धार्मिक, सांस्कृतिक आणि निसर्गरम्य ठिकाण असून विकेंड ट्रिपसाठी उत्तम पर्याय आहे.श्रीकृष्ण मंदिर, चंद्रमौलेश्वर मंदिर आणि हस्तशिल्प वारसा गाव ही येथे आवर्जून भेट देण्यासारखी ठिकाणं आहेत.मलपे बीच, कोडी डेल्टा पॉइंट आणि सालिग्राम मँग्रोव्ह जंगल निसर्गप्रेमींसाठी खास आकर्षण ठरतात..Udupi Tourism: शहराच्या धकाधकीच्या जीवनातून काही वेळासाठी दूर जायचं असेल तर विकेंड हा उत्तम दिवस असतो. जर तुम्ही या विकेंडला काही खास आणि वेगळं अनुभवायचं असेल, तर उडपी हा एक उत्तम पर्याय आहे..उडपी ही कर्नाटकातील एक सुंदर धार्मिक आणि सांस्कृतिक ठिकाण आहे, जिथे प्राचीन मंदिरं आणि निसर्गाचे मनमोहक सौंदर्य एकत्र पाहायला मिळतं. जर तुम्हाला उडपीचा खरा अनुभव घ्यायचा असेल, तर येथे काही महत्त्वाची ठिकाणं आहेत जिथे नक्की भेट द्यायला हवं. चला तर मग, उडपीच्या या खास ठिकाणांची ओळख करून घेऊया!.IOB Recruitment 2025: IOB मध्ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदांसाठी भरती सुरु; जाणून घ्या पात्रता आणि निवड प्रक्रिया कशी होईल?.1. श्रीकृष्ण मंदिर, उडपीउडपीचं सर्वात प्रसिद्ध आणि ऐतिहासिक धार्मिक स्थळ म्हणजे श्रीकृष्ण मंदिर. या मंदिरातील भगवान श्रीकृष्णाची मूर्ती विशेष पद्धतीने सजवलेली असून, तिचं तेज आणि सौंदर्य पाहून भक्त मंत्रमुग्ध होतात. हे मंदिर धार्मिक महत्त्वाच्या दृष्टिकोनातून अतिशय पूजनीय मानलं जातं. दररोज हजारो भक्त इथे दर्शनासाठी गर्दी करतात. मंदिराचं खास आकर्षण म्हणजे लहान जाळीदार दरवाज्यातून दिव्याच्या प्रकाशात होणारं श्रीकृष्णाचं दर्शन, जे एक अद्वितीय आणि भावनिक अनुभव देतं. मंदिर परिसरात शांती, सात्विकता आणि भक्तिभावाने भरलेलं वातावरण अनुभवायला मिळतं, जे प्रत्येकाच्या मनाला स्पर्शून जातं. याच परिसरात गीता मंदिर आणि श्री काणियुरु मठ हेही महत्त्वाची स्थळं आहेत, जी भाविकांनी अवश्य भेट द्यावी अशी आहेत. मंदिरात महाप्रसाद म्हणून गव्हाची खीर, भात आणि रसम दिलं जातं, जे भक्तांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे..2. हस्तशिल्प वारसा गाव (Hasta Shilpa Heritage Village)मणिपाल (उडपी) येथील ६ एकर जागेवर पसरलेलं हे हस्तशिल्प वारसा गाव हे एक अद्वितीय ओपन-एअर संग्रहालय आहे. येथे १८ पुनर्संचयित वारसास्थाने आहेत, जी सुमारे ८०% मूळ स्वरूपात पुनर्बांधित करण्यात आली आहेत. या ठिकाणी पारंपरिक भारतीय घरं, मंदिरं, हस्तकला आणि ऐतिहासिक वस्तू अत्यंत कौशल्याने जतन करून त्यांचं मूळ वैभव पुन्हा उभारण्यात आलं आहे. ही जागा केवळ पाहण्यासाठी नाही, तर भारताच्या वास्तुकलेचा, परंपरेचा आणि सांस्कृतिक वारशाचा अनुभव घेण्यासाठीची एक अनोखी संधी आहे. येथे तुम्हाला मुधोल पॅलेस, कमल महाल (कुकणूर), डेक्कन नवाबी महाल, कुंजूर चौकीमाने, हरिहरा मंदिर आणि मंगलोरी ख्रिश्चन घर पाहायला मिळतात. तसेच प्रत्येक वास्तू तिच्या इतिहासासह एक वेगळी कथा सांगते. प्रवासाची सोय देखील सहज आहे तुम्ही रेल्वे, बस किंवा खासगी वाहनाने येथे पोहोचू शकता..Mahila Kisan Yojana: महिला किसान योजनेचे लाभार्थी कोण? आजच जाणून घ्या याचे फायदे!.3. चंद्रमौलेश्वर मंदिरभगवान शिवाला समर्पित हे चंद्रमौलेश्वर मंदिर उडपीतील एक जुने आणि शांत धार्मिक स्थळ आहे. या मंदिरात भेट दिल्याने मनाला गहिरे शांती आणि समाधान मिळते. मंदिराची वास्तू आणि परिसर अत्यंत सुंदर आणि मनोहर आहेत, जे प्रत्येक भाविकाला एक आध्यात्मिक अनुभव देतात.4. अनंतेश्वर मंदिरभगवान शिवाला समर्पित असलेले हे मंदिर त्याच्या उत्कृष्ट वास्तुकलेसाठी आणि समृद्ध इतिहासासाठी ओळखले जाते. स्थानिक लोकांच्या श्रद्धेचं केंद्र असलेल्या या मंदिराला धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून मोठं महत्त्व आहे..5. कोडी बंगरे डेल्टा पॉइंटहे ठिकाण समुद्र आणि नदीच्या संगमामुळे प्रसिद्ध आहे. येथे समुद्राची आणि नद्याची एकत्रित सुंदरता पाहता येते. फोटो काढण्यासाठी, शांत वेळ घालवण्यासाठी आणि निसर्गाच्या सान्निध्यात जाण्यासाठी हे उत्तम ठिकाण आहे.6. सालिग्राम मँग्रोव्ह जंगलनैसर्गिक सौंदर्याची अनुभूती घेण्यासाठी सालिग्राममधील मँग्रोव्ह जंगल पाहण्यासारखे आहे. विविध पक्षी, जलचर आणि वनस्पती येथे पाहायला मिळतात. निसर्गप्रेमींना खास आनंद देणारे ठिकाण.7. मलपे बीचमलपे बीच हे उडपीपासून केवळ ६ किमी अंतरावर असून, हे एक स्वच्छ, सुंदर आणि प्रसिद्ध पर्यटक स्थळ आहे. येथे तुम्ही वॉटर स्पोर्ट्स जसे की जेट स्की, बोट राईड्स, बानाना बोट इत्यादींचा आनंद घेऊ शकता. संध्याकाळचा सूर्यास्त पाहण्यासाठी हे एकदम परफेक्ट ठिकाण आहे. याच किनाऱ्यावरून तुम्ही सेंट मेरी आयलंड (St. Mary’s Island) या निसर्गरम्य बेटावर बोटने प्रवास करू शकता, जो एक खास अनुभव असतो..FAQs1. उडपीला कधी जायचं उत्तम असतं? (When is the best time to visit Udupi?)ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी हा काळ हवामानाच्या दृष्टीने प्रवासासाठी सर्वोत्तम मानला जातो.2. उडपीमध्ये कोणती प्रमुख पर्यटनस्थळं आहेत? (What are the main tourist attractions in Udupi?)श्रीकृष्ण मंदिर, हस्तशिल्प वारसा गाव, मलपे बीच, चंद्रमौलेश्वर मंदिर, कोडी डेल्टा पॉइंट.3. उडपीमध्ये काय खाणं प्रसिद्ध आहे? (What food is Udupi famous for?)उडपी स्टाईल साउथ इंडियन जेवण, डोसा, इडली, उपमा, आणि महाप्रसादातील रसम-भात व खीर प्रसिद्ध आहेत.4. उडपीला पोहोचण्यासाठी कोणती वाहतूक व्यवस्था आहे? (How to reach Udupi?)उडपी रेल्वे, बस आणि खासगी वाहनाने सहज पोहोचता येतं; जवळचं प्रमुख विमानतळ मंगळूर आहे.. 