Eco Tourism UP : युपीत सुरू झाला 'इको-टूरिझम'चा सर्वात मोठा प्रकल्प! दुधवा नॅशनल पार्क बनेल आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र!

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशातील तराई भागात वसलेल्या दुधवा नॅशनल पार्कची शांतता, जैवविविधता आणि नैसर्गिक सौंदर्य आता एका नव्या दिशेने वाटचाल करत आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मार्गदर्शनाखाली उत्तर प्रदेश इको टूरिझम बोर्डाने दुधवाला आंतरराष्ट्रीय स्तराचे इको-टूरिझम हब बनवण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला अंतिम रूप दिले आहे. या योजनेचा उद्देश दुधवापर्यंत पोहोचणे सोपे करणे, पर्यटकांना जागतिक दर्जाचा अनुभव देणे आणि या भागाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी गती देणे हा आहे. राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतर या योजना टप्प्याटप्प्याने जमिनीवर उतरतील आणि दुधवा परिसराला पर्यटन नकाशावर नवा चेहरा देतील..तुम्ही दुधवापर्यंत कसे पोहोचणार? नवीन सुविधांची माहिती!या योजनेत वाहतूक आणि दळणवळण सुलभ करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे:१. आरामदायी बस आणि रेल्वे सेवाएसी बस: लखनऊ ते लखीमपूर दरम्यान सुरू असलेली एसी बस सेवा आता संपूर्ण इको-टूरिझम सत्रात कायम ठेवली जाईल. यामुळे राजधानीतून येणाऱ्या पर्यटकांना आरामदायक प्रवास मिळेल.नवीन रेल्वे: दिल्ली-लखनऊ दरम्यान (मैलानी मार्गे) धावणारी जुनी ट्रेन पुन्हा सुरू करून, त्यात एसी कोच जोडण्याचा प्रस्ताव आहे..Uttar Pradesh Tourism: नोव्हेंबरमध्ये फिरायला जाण्यासाठी उत्तर प्रदेशातील 'या' जागा सर्वोत्तम! कुटुंबासोबत करा सहलीचे नियोजन.२. हवाई प्रवास होणार जलद (विमान सेवा)हिंडन ते पलिया: हिंडन विमानतळावरून पलिया (दुधवा जवळ) पर्यंत विमान सेवा सुरू करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.प्रवासी विमाने: येथे ६ आसनी सिंगल किंवा ट्विन इंजिन विमाने वापरली जातील. यामुळे पर्यटकांचा प्रवासाचा वेळ खूप कमी होईल.३. २२६ कोटींचे रस्ते प्रकल्पपीडब्ल्यूडी (PWD) मार्फत ₹२२६.८२ कोटी रुपयांच्या अनेक महत्त्वाच्या रस्ते प्रकल्पांचे प्रस्ताव देण्यात आले आहेत. यामुळे दुधवा नॅशनल पार्कपर्यंतचा प्रवास अधिक सुगम, सुकर आणि सुरक्षित होईल, तसेच ग्रामीण भागातील आर्थिक घडामोडींना चालना मिळेल..पार्कच्या आत आधुनिक सुविधासाइनबोर्ड्स: पर्यटकांना उत्तम मार्गदर्शन मिळावे यासाठी ८ कोटी रुपये खर्च करून आंतरराष्ट्रीय मानकांचे साइनबोर्ड्स (दिशादर्शक फलक) लावले जातील.विस्टाडोम कोच: अनुभवात्मक पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, विस्टाडोम कोचचे अपग्रेडेशन केले जाईल (ज्यातून बाहेरचे दृश्य व्यवस्थित दिसते).बोट सफारी: कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्यात गेरुआ नदीवर दोन नवीन बोट सफारी सुरू करण्याचीही योजना आहे..Uttar Pradesh Government : योगी सरकारचा उद्योजकांना मोठा दिलासा; औद्योगिक गुन्ह्यांसाठी आता थेट 'तुरुंगवास' नाही, केवळ दंड! .स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मिळणार नवी दिशाइको टूरिझम बोर्डाचा विश्वास आहे की, या योजनांमुळे दुधवाला भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत किमान ३० टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक तरुणांसाठी, विशेषत: आदिवासी समुदायासाठी, रोजगाराच्या नवीन संधी तयार होतील. उत्तर प्रदेशच्या इको-टूरिझम क्षेत्राला राष्ट्रीय स्तरावर नवी ओळख मिळेल. योगी सरकारचे हे पाऊल दुधवा नॅशनल पार्कला भारतातील प्रमुख इको-टूरिस्ट डेस्टिनेशनमध्ये अग्रणी स्थान मिळवून देईल.