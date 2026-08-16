UP Freedom Struggle Circuit: स्वातंत्र्यलढ्याच्या आठवणी आता पर्यटकांना अनुभवता येणार; यूपीमध्ये ‘स्वातंत्र्य संग्राम सर्किट’

उत्तर प्रदेशातील स्वातंत्र्यसंग्रामाशी संबंधित ऐतिहासिक स्थळांना पर्यटनाच्या नकाशावर आणण्यासाठी राज्याच्या पर्यटन विभागाने ‘स्वातंत्र्य संग्राम सर्किट’ विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून शहीद स्मारके, क्रांतिकारकांशी संबंधित स्थळे आणि ऐतिहासिक वास्तूंचे सुशोभीकरण करण्यासोबतच पर्यटकांसाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत..वाराणसीत २६ शहीदांच्या स्मृतींना उजाळावाराणसीच्या पिंडरा परिसरातील करखियांव गावात सुमारे १८.२६ कोटी रुपये खर्चून पर्यटन विकासाची कामे सुरू आहेत. येथे शहीद झालेल्या २६ वीरांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ म्यूरल पार्क उभारण्यात येत आहे.या पार्कमध्ये शहीदांच्या वीरगाथा भित्तिचित्रांच्या माध्यमातून साकारल्या जाणार आहेत. त्यामुळे पर्यटकांना या परिसरातील स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास दृश्य स्वरूपात जाणून घेता येणार आहे..मेरठपासून बलियापर्यंत क्रांतिकारकांच्या स्मृती जपणारमेरठ हे १८५७ च्या क्रांतीचे प्रमुख केंद्र राहिले आहे. येथील शहीद स्मारकासाठी ४.५३ कोटी रुपये खर्च केले जात असून, भामौरी गावात शहीदांच्या स्मृतींना समर्पित संग्रहालयाचे कामही अंतिम टप्प्यात आहे.बलिया येथे क्रांतिकारकांच्या स्मृती जपण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. मंगल पांडे यांच्या स्मारकाचे १.५५ कोटी रुपये खर्चून सुशोभीकरण केले जात आहे. तसेच सिताबदियारा येथील सेवादास धाम आणि बासडीह येथील वीर कुंवर सिंह शहीद स्मारकाचाही विकास करण्यात येत आहे..सहारनपूरमध्ये भारताच्या नकाशासारखे ‘भारत सरोवर’सहारनपूरच्या चकवाली गावात ग्रामस्थांच्या प्रेरणेतून भारताच्या नकाशाच्या आकाराचे ‘सुभाषचंद्र बोस भारत सरोवर’ साकारण्यात आले आहे.या अनोख्या पर्यटनस्थळाच्या ईको-टुरिझम विकासासाठी २.४३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे ऐतिहासिक वारशासोबतच पर्यावरणपूरक पर्यटनालाही चालना मिळणार आहे..रायबरेलीसह अनेक जिल्ह्यांतील स्मारकांचा कायापालटरायबरेलीच्या मुंशीगंज शहीद स्मारकाचा सुमारे ४.५१ कोटी रुपये खर्चून विकास सुरू असून, त्यातील ८५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे.याशिवाय लखनऊमधील राजा दिग्विजय सिंह स्मारकासाठी १ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. औरैयामधील ककोर तिरंगा पार्क, शाहजहानपूरमधील जसवंतपूर येथील शहीद करतम सिंह पार्क, हरदोईतील सेमरिया शहीद स्थळ आणि बुलंदशहरमधील शहीद नाईक तुला सिंह स्मारकाचाही विकास केला जाणार आहे..पर्यटन वाढणार, रोजगाराच्या संधी निर्माण होणारया ऐतिहासिक स्थळांवर रस्ते आणि वाहतूक सुविधा, माहिती फलक, व्याख्या केंद्रे आणि सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पर्यटकांना केवळ स्मारके पाहण्याऐवजी त्या स्थळाचा इतिहास आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान समजून घेता येईल.या प्रकल्पामुळे ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन होण्यासोबतच संबंधित भागांमध्ये पर्यटनाला चालना मिळून स्थानिक रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.