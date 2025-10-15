Uttar Pradesh Tourism : भारतातील स्वित्झर्लंड पहायला उत्तर प्रदेशला नक्की जा; एकापेक्षा एक जगाभ भारी लोकेशन्स पाहण्यासाठी UP दौरा नक्की करा!

Uttar Pradesh Tourism Place : आपल्या देशातील निम्म्याहून अधिक लोकांचे ड्रिम डेस्टिनेशन हे स्वित्झर्लंड आहे. केवळ भारतातीलच नाही तर इतर देशातील नागरिकांनाही स्वित्झर्लंडची भुरळ पडली आहे. अनेक चित्रपटही स्वित्झर्लंडमध्येच शूट होतात. असे हे जगात भारी डेस्टिनेशन असलेलं स्वित्झर्लंड आपल्या भारतातही आहे. भारतातील उत्तर प्रदेश हे राज्य निसर्ग सौंदर्यांने नटलेलं आहे. इथे केवळ भाव-भक्तीचाच संगम पहायला मिळत नाही. तर, अशी काही ठिकाणं आहेत जी देशभरातील ट्रेकर, नवी जोडप्यांना आकर्षित करतात. आज आपण उत्तर प्रदेशातील स्वित्झर्लंड पाहणार आहोत. .उत्तर प्रदेशमध्ये हे सुंदर ठिकाण आहे जे स्वित्झर्लंडची आठवण करून देणारे आहे. आपण ज्या मनमोहक ठिकाणाबद्दल बोलत आहोत ते म्हणजे उत्तर प्रदेशातील सोनभद्र येथे स्थित मारकुंडी व्हॅली. ही व्हॅली रॉबर्ट्सगंज जिल्हा मुख्यालयापासून ७ किमी अंतरावर आहे. त्यामुळे तुम्ही गाडीने सहज पोहोचू शकता. .जर तुम्ही उत्तर प्रदेशातील कडक उन्हाने कंटाळला असाल आणि सहलीची योजना आखत असाल, तर मारकुंडी व्हॅली हे भेट देण्यासाठी एक उत्तम ठिकाण आहे. हे ठिकाण एका लहान हिल स्टेशनसारखे दिसते, जिथे तुम्हाला हिरवीगार झाडे, घनदाट जंगले आणि एक सुंदर धबधबा मिळेल. हे दृश्य पाहून तुम्ही मंत्रमुग्ध व्हाल. .पं.जवाहरलाल नेहरूंनी म्हटले स्वित्झर्लंड मारकुंडी खोऱ्यात अफाट असे नैसर्गिक सौंदर्य आहे. एकदा तुम्ही ते पाहिले की तुम्हाला तेथून जावेसे वाटणार नाही. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी या खोऱ्याला त्याच्या नैसर्गिक सौंदर्यामुळे आणि मनमोहक दृश्यांमुळे "स्वित्झर्लंड" असे टोपणनाव दिले होते. .उत्तर प्रदेश आणि आसपास राहणाऱ्या लोकांना मारकुंडी व्हॅलीला भेट देणे आवडते. हे ठिकाण आठवड्याच्या शेवटी पिकनिक आणि मित्रांसोबत बाहेर फिरण्यासाठी आदर्श मानले जाते . सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जवळच एक कॅन्टीन आहे जिथे तुम्ही तुमच्या आवडत्या वस्तू खरेदी करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.