Uttrakhand : उत्तराखंडची ही ठिकाणं पहाल तर स्वित्झर्लंड विसरून जाल; हे पाच सुंदर लोकेशन्स एकदा पहायलाच हवेत

Uttrakhand Tourism : आपल्या देशात अशी अनेक ठिकाणे आहेत जी स्वर्गाहून सुंदर आहेत. तरीही लोक सतत फिरण्यासाठी बाहेरील देशात जाण्याचा विचार करतात. सर्वांची पहिली पसंती स्वित्झर्लंडला असते मात्र देशातील एक राज्य सर्वात सुंदर आहे. आपण आज उत्तराखंडमधील काही ठिकाणं जाणून घेणार आहोत जी सर्वात सुंदर आहेत. . कण्वाश्रम हे ठिकाण पौड़ी जिल्ह्यातील मालिनी नदीच्या किनाऱ्यावर स्थित आहे. महर्षि कण्व यांची तपस्थली आणि माता शकुंतला यांच्या पुत्र भरत यांची जन्मभूमी असलेल्या या स्थळाचे ऐतिहासिक महत्त्व आहे. येथे आश्रम, गुंफा आणि गुरुकुल आजही अध्यात्मिक साधनेचे वातावरण निर्माण करतात. शांत वातावरण, ध्यान आणि फोटोग्राफीसाठी हा स्थान पर्यटकांचे आवडते ठिकाण बनले आहे. लोक येथे शांती अनुभवण्यासाठी नियमितपणे येतात. .खिर्सूखिर्सू हे सुंदर ठिकाण आहे जे आध्यात्मिक शांती देते. पौड़ी गढ़वाल येथील एक शांत आणि अत्यंत सुंदर ऑफबीट डेस्टिनेशन आहे. येथे नंदादेवी, त्रिशूल आणि पंचाचूलीसारख्या उंच हिमालयीन शिखरांचा स्पष्ट दृश्य दिसतो. सूर्योदय आणि सूर्यास्ताच्या (गढ़वाल पर्यटनातील लपलेले रत्न) वेळी येथील दृश्य स्वर्गापेक्षा कमी नाही. याच कारणामुळे ऑफबीट ट्रॅव्हलर्स आणि निसर्गप्रेमी हेथे कायम उपस्थित असतात. .टिहरी गढवालटिहरी गढवालमधील घनसाली (घनसाली अनएक्सप्लोरड व्हिलेज टूरिझम) ह्याला त्याच्या हिरव्यागार वादी आणि शांत वातावरणासाठी ओळखले जाते. देवदार, चीड़ आणि ओकच्या झाडांनी वेढलेले हे गाव वर्षभर थंड आणि सुखद वातावरण देतं. येथून तलाव आणि नदीचे अप्रतिम दृश्य दिसतात. साहस आणि निसर्गाशी जवळीक अनुभवण्याच्या इच्छुकांसाठी हे स्थान एक स्वर्गीय ठिकाण आहे. .नैनबाग टिहरीनैनबाग टिहरी, उत्तरकाशी आणि देहरादून यांचा संगम स्थळ आहे. हा शांत हिल स्टेशन यमुनोत्री यात्रा आणि नागटिब्बा ट्रॅकच्या मार्गावर येतो, ज्यामुळे तो ट्रेकर्ससाठी (उत्तराखंडमधील सर्वोत्तम अनएक्सप्लोरड ठिकाणे) आवडते बेस कॅम्प बनला आहे. स्थानिक बाजार आणि ग्रामीण जीवनाची झलक येथे येणाऱ्यांना खरी हिमालयीन संस्कृती अनुभवायला मिळते. .उत्तरकाशीउत्तरकाशीतील मथोली गाव (द वीमेन विलेज) म्हणजेच ब्वारी गाव आज पर्यटनाचे एक नवे केंद्र बनले आहे. येथे महिलाएं होमस्टे चालवून पाहुण्यांना पारंपरिक गढ़वाली संस्कृती, पदार्थ आणि जीवनशैलीचा अनुभव देतात. ट्रैकिंग, घोडेसवारी, शेती-बागाई आणि बोनफायर यांसारख्या क्रियाकलापांमुळे पर्यटकोंचा अनुभव खास बनतो. हे गाव महिला सशक्तीकरणाची एक आदर्श उदाहरण आहे आणि ग्रामीण पर्यटनाला एक नवी ओळख देत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.