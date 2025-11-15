Uttarakhand Tourism: हिरवागार निसर्गाचा अनुभव घ्यायचा आहे? उत्तराखंडमधील या ठिकाणांना एकदा नक्की भेट द्या!

Top Green Nature Destinations in Uttarakhand: थंडीची चाहूल लागताच अनेकांना भटकंतीची इच्छा होते, पण मुंबई, पुणे, दिल्ली आणि आसपासच्या शहरांमध्ये प्रदूषणाचा त्रास दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. धुके, स्मॉग आणि खराब हवा यामुळे श्वास घेणंही कठीण होतं..अशा परीस्थितीत काही दिवस ताजी आणि स्वच्छ हवा घेण्यासाठी उत्तराखंडमधील हिरवागार आणि निसर्गरम्य ठिकाणांची ट्रिप प्लॅन करणं एक बेस्ट पर्याय ठरू शकतो. उत्तराखंडात अशी काही ठिकण आहेत. जिथे AQI (Air Quality Index) 100 पेक्षा कमी आहे आणि ताजी हवा अनुभवता येते. चला तर मग पाहूया काही प्रमुख ठिकाणं कोणती आहेत. .BOA Recruitment 2025: पदवीधरांसाठी आनंदाची बातमी! बँक ऑफ बडोदात 'अप्रेंटिस' पदांसाठी भरती जाहीर; पाहा कुठे मिळेल पोस्टिंग?.मसूरीमसुरीला "टेकड्यांची राणी" म्हणून ओळखले जाते. येथे थंड आणि ताजी पर्वतीय हवा अनुभवता येते. हिरवळ, धबधबे आणि शांत वातावरणामुळे मसुरी पर्यटकांमध्ये लोकप्रिय आहे. येथील ट्रेक आणि निसर्गरम्य मार्ग अनुभवण्यासारखे आहेत..देहरादूनउत्तराखंडची राजधानी देहरादून हे शहर त्याच्या नयनरम्य वातावरणासाठी आणि हिरव्यागार पर्वतांसाठी प्रसिद्ध आहे. येथील हवामान सकाळी आणि संध्याकाळी ताजे आणि निरोगी असते. दिल्लीहून बस किंवा ट्रेनने येथे सहज पोहोचता येते. देहरादूनमध्ये ट्रेकिंग, बोटिंग आणि स्थानिक पर्यटन स्थळांचा अनुभव घेता येतो.नैनीतालनैनिताल हे त्याच्या सुंदर तलावांसाठी आणि हिरव्यागार परिसरासाठी ओळखले जाते. येथील हवामान ताजे असते, विशेषतः ऑफ सीझनमध्ये. नैनितालच्या सुंदर तलावावर बोटिंगचा अनुभव घ्या. आणि डोंगराळ भागात फिरणे खूप आनंददायी आहे. दिल्लीहून ते सहज पोहोचता येत होते..अल्मोड़ाअल्मोडा हे नैसर्गिक सौंदर्याने भरलेला ठिकाण आहे. येथील हिरवळ, पर्वतरांगा आणि शांत वातावरणामुळे पर्यटकांना श्वास रोखून ताजी हवा अनुभवायला मिळते. अल्मोडा हे ट्रेकिंगसाठी, नैसर्गिक सौंदर्य पाहण्यासाठी आणि शांत वातावरण अनुभवण्यासाठी आदर्श आहे.ऋषिकेशगंगा नदीच्या काठावर वसलेलं ऋषिकेश धार्मिक तसेच साहसी पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहे. येथे ट्रेकिंग, रिव्हर राफ्टिंग आणि योगा अनुभवता येतो. ऑफ सीझनमध्ये हवामान ताजे असते आणि AQI कमी असतो, ज्यामुळे स्वच्छ हवा मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.