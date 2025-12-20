टूरिझम

Uttarakhand Travel: शुद्ध हवेत साजरा करायचा आहे नववर्षाचा जल्लोष? या राज्याला भेट द्या, बहुतांश शहरांचा AQI १०० पेक्षा कमी

Pristine Air Quality Across Uttarakhand Cities: उत्तराखंडमधील शुद्ध हवेत नववर्षाचे स्वागत करा. पिथौरागढ, रुद्रप्रयागसह अनेक ठिकाणी AQI १०० पेक्षा कमी. औली, कौसानी, मुनस्यारीसह हिल स्टेशनमध्ये हॉटेल बुकिंग सुरू.
देशातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये वायू प्रदूषण (AQI) ३०० च्या पार गेल्याने श्वास घेणे कठीण झाले असताना, उत्तराखंडची शुद्ध हवा पर्यटकांना आकर्षित करत आहे. जर तुम्हाला नवीन वर्षाचे स्वागत प्रदूषणमुक्त वातावरणात करायचे असेल, तर उत्तराखंड हा सर्वोत्तम पर्याय आहे.

