Uttarakhand Travel: शुद्ध हवेत साजरा करायचा आहे नववर्षाचा जल्लोष? या राज्याला भेट द्या, बहुतांश शहरांचा AQI १०० पेक्षा कमी

देशातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये वायू प्रदूषण (AQI) ३०० च्या पार गेल्याने श्वास घेणे कठीण झाले असताना, उत्तराखंडची शुद्ध हवा पर्यटकांना आकर्षित करत आहे. जर तुम्हाला नवीन वर्षाचे स्वागत प्रदूषणमुक्त वातावरणात करायचे असेल, तर उत्तराखंड हा सर्वोत्तम पर्याय आहे..श्वास घेण्यासाठी सर्वात शुद्ध शहरे (AQI अहवाल)उत्तराखंडमधील बहुतांश डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये हवेची गुणवत्ता अतिशय उत्तम आहे. पिथौरागढ (AQI ११) आणि रुद्रप्रयाग (AQI १६) ही शहरे सध्या देशातील सर्वात स्वच्छ हवा असलेली क्षेत्रे आहेत. बहुतांश डोंगराळ भागात AQI ६० च्या खाली आहे. नैनीतालच्या मैदानी भागातही तो ८० पेक्षा कमी आहे. हरिद्वार, ऋषिकेश, हलद्वानी, उधमसिंह नगर आणि रूडकीमध्येही AQI १०० पेक्षा कमी आहे, जे दिल्ली-मुंबईच्या तुलनेत खूपच चांगले आहे..पर्यटन स्थळांवर पर्यटकांची गर्दी (Booking Trends)साफ हवा आणि थंड हवामानामुळे अनेक हिल स्टेशन्सवर आतापासूनच गर्दी वाढू लागली आहे. औली, चोपता, मुनस्यारी आणि कौसानीमध्ये पर्यटकांची वर्दळ सुरू झाली आहे. धनोल्टी आणि काणाताल: टिहरी जिल्ह्यातील या भागात ६५% हॉटेल्स बुक झाली आहेत. मुसूरीमध्ये ३५% तर नैनीताल-कौसानीमध्ये ६० ते ७०% बुकिंग पूर्ण झाले आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत हे प्रमाण ९०% पेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. जिम कॉर्बेटमधील सरकारी गेस्ट हाऊस हाऊसफुल्ल झाले आहेत, तर खाजगी रिसॉर्ट्समध्ये ५०% बुकिंग झाले आहे..सावधान! हॉटेल बुकिंग करताना सायबर फसवणूक टाळासायबर सेलने पर्यकांसाठी विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. हॉटेल बुक करण्यापूर्वी गुगल मॅपवरील लोकेशन, अधिकृत वेबसाईट आणि फोन नंबरची खात्री करा. कोणत्याही अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नका किंवा खाजगी UPI आयडीवर पैसे पाठवू नका. हॉटेलच्या अधिकृत नंबरवर फोन करून बुकिंगची खात्री करा. फसवणूक झाल्यास त्वरित १९३० या हेल्पलाईन नंबरवर किंवा जवळच्या पोलीस ठाण्यात तक्रार करा..Sangli Leopard Menace : बिबट्या घरात घुसण्यामागचं वास्तव काय? वाढती दहशत, कारणं आणि ठोस उपाय.बर्फवृष्टीची प्रतीक्षाचकराता आणि मुसूरीमध्ये अजूनही बर्फवृष्टी झालेली नाही. तसेच डिसेंबरमध्ये परीक्षा असल्याने चकरातामध्ये सध्या पर्यटकांचा प्रतिसाद थोडा कमी (१५%) आहे. मात्र, वर्षाच्या अखेरीस बर्फवृष्टी झाल्यास पर्यटकांच्या संख्येत मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे..