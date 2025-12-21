Uttarakhand Tourism: उत्तराखंडला फिरायला जाताय? लपलेली मंदिरे आणि निसर्गरम्य ठिकाणं अनुभवायला विसरू नका!

Top Scenic Destinations in Uttarakhand: उत्तराखंड हे देवभूमी म्हणून ओळखली जाणारी ही भूमी, निसर्गसौंदर्य आणि आध्यात्मिकतेचा अद्वितीय संगम आहे. येथे डोंगराळ प्रदेश, तलाव, घनदाट जंगल आणि प्राचीन मंदिरे एका अविस्मरणीय अनुभवाची खात्री देतात..उत्तराखंडमधील मंदिरे फक्त धार्मिक स्थळे नाहीत, तर ती मानला शांतता, आत्म्याला ऊर्जा आणि प्रवाशाला नवीन दृटीकोन देणारी आहेत. जर तुम्ही देखील क्रिसम व्हॅकेशनमध्ये उत्तराखंडला फिरायला जाण्याचा विचार करत असाल तर खालील धार्मिक मंदिर आणि निसर्गरम्य ठिकाणाचा अनुभव घ्याल विसरू नका..Solapur Stone Labyrinth: सोलापुराच्या माळरानात सापडला 15 रिंगणांचा दगडी चक्रव्यूह; 2 हजार वर्षांपूर्वीचा रोमन ठसा समोर आला.कसारदेवी मंदिरकसारदेवी मंदिर हे खास करून त्याच्या अद्भुत ऊर्जा क्षेत्रांसाठी ओळखले जाते. या मंदिराच्या परिसरात येताना तुम्हाला एक अनोखी शांतात आणि मानसिक प्रसन्नता जाणवते. योग, ध्यान किंवा फक्त निसर्गाचे सौंदर्य अनुभवण्याकरता गे ठिकाण आदर्श आहे.चितई गोलू देवता मंदिरघंट्यानी सजवलेली ही मंदिर श्रद्धा आणि भक्तीने परिपूर्ण आहे. लोकांच्या मनोकामना पूर्ण करण्यासाठी येथे भक्त मोठ्या श्रद्धेने येतात. प्रत्येक घंटा वाजवताना निर्माण होणारी गती आणि आवाज हा अनुभव अद्भुत असतो..जागेश्वर धामनिसर्गाच्या कुशीत वसलेले जागेश्वर धाम, प्राचीन वस्तूकलेने आणि शांत वातावरणाने भरलेले आहे. येथे येऊन तुम्ही अध्यात्मिक ऊर्जा अनुभवू शकता आणि मनातील तणाव हलके करू शकता.मुकूटेश्वर आणि DYO फार्म्सस्टेमुकुटेश्वरच्या डोंगराळ परिसरात प्राचीन मुकुटेश्वर मंदिर आहे, जिथे हिमालयाची रम्य दृश्ये पाहायला मिळतात. DYO फार्मस्टे मध्ये मुक्काम केल्यास तुम्हाला थोडासा आधुनिक आराम आणि पारंपरिक ग्रामीण अनुभव दोन्ही मिळतात..CBSE Recruitment 2025: मोठी बातमी! CBSE भरती 2025साठी अर्जाची अंतिम तारीख पुढे ढकलली; आता 'या' तारखेपर्यंत करा अर्ज.कैंची धाम, नीम करोली बाबाकैंची धाम उत्तराखंडमधील अत्यंत प्रसिद्ध आध्यात्मिक ठिकाण आहे. हे मंदिर नीम करोली बाबा यांच्या भक्तीसाठी ओळखले जाते. बाबा हे आपली साधना, भक्ती आणि दया यासाठी प्रसिद्ध होते.नैनीतालनैनीताल ही उत्तराखंडमधील एक अतिशय लोकप्रिय हिल स्टेशन आहे आणि 'झील शहर' म्हणून ओळखली जाते. इथे नैनी तलाव, डोगराळ परिसर, रंगीबेरंगी बाजारपेठ आणि निसर्गरम्य दृश्यमालांचा अनुभव घेता येतो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.