Uttrakhand Tourism : धरतीवरचा स्वर्ग अनुभवायचाय तर उत्तराखंडच्या या गावात यायलाच लागतंय; दिवाळीच्या सुट्टीत नक्की प्लॅन करा     

Experience Heaven on Earth in Uttarakhand's Scenic Villages : लवकरच मुलांना शाळेला दिवाळीची सुट्टी लागेल. सण-समारंभाच्या काळात कुटुंबातील लोक एकत्र येतात. तेव्हा सुट्टीत नक्कीच बाहेरफिरायला जाण्याचा प्लॅन केला जातो. तूम्हीही प्लॅन करत असाल तर उत्तराखंडला जाण्याचा निर्णय पक्का करा. कारण, उत्तराखंडमधील सीमावर्ती पिथौरागढ जिल्ह्यातील एक गाव अत्यंत सुंदर आहे. चीन आणि नेपाळ सीमेवर वसलेले गुंजी गाव निसर्गसौंदर्याने परिपूर्ण आहे. सुमारे ११,००० फूट उंचीवर वसलेले हे गाव जितके रमणीय आणि ऐतिहासिक आहे, त्याहून अधिक ते आजच्या घडीला महत्त्वाचे आहे. हे गाव इंडो-चायना व्यापाराचे केंद्र राहिले असून, कैलास-मानसरोवर यात्रेचे एक महत्त्वाचे टप्पे मानले जाते. चीन आणि नेपाळच्या सीमेवर असल्यामुळे याचे सामरिक महत्त्व देखील मोठे आहे. .हे गाव त्यांच्या शांत, सुंदर आणि निसर्गरम्य वातावरणामुळे प्रकृतीप्रेमींसाठी एक उत्तम पर्याय आहे – विशेषतः त्यांच्यासाठी जे मसूरी आणि नैनीतालसारख्या गर्दीच्या हिल स्टेशनवर न जाता, शांत डोंगररांगांमध्ये काही निवांत क्षण घालवू इच्छितात. पिथौरागढच्या रहिवासी पूजा जोशी यांनी सांगितले की, गुंजी गावाचे निसर्गदृश्य एखाद्या चित्रकलेपेक्षा कमी नाही. चारही बाजूंना बर्फाच्छादित हिमालयाच्या शिखरांचा नजारा, हिरवेगार जंगलं आणि स्वच्छ पाण्याचे स्रोत – निळ्या आकाशासोबत यांचा संगम मनात शांती निर्माण करतो. त्या म्हणाल्या की, इथल्या हवेमध्ये पर्वतरांगांची ताजगी आणि देवदाराच्या झाडांची मंद सुवास मिसळलेली जाणवते. उन्हाळ्यात फुलणारी रंगीबेरंगी फुलं असो किंवा हिवाळ्यात बर्फाची पांढरी चादर पांघरलेली डोंगरं – गुंजी गावाचा प्रत्येक कोपरा नैसर्गिक सौंदर्याने भरलेला आहे. .Premium|Takali Dhokeshwar caves: सह्याद्रीच्या कुशीत लपलेलं टाकळी ढोकेश्वर लेणं; प्राचीन वारशातलं अध्यात्मिक सौंदर्य.गावाच्या जवळून वाहणाऱ्या काली नदीचे स्वच्छ पाणी आणि दूरपर्यंत पसरलेली गवताळ कुरणं एक अत्यंत सुंदर वातावरण तयार करतात. शहरांच्या गोंगाटापासून दूर, गुंजी हे असे गाव आहे जिथे तुम्ही निसर्गाच्या सान्निध्यात जाऊन खऱ्या अर्थाने सुकून अनुभवू शकता. इथली स्थानिक संस्कृती आणि पारंपरिक घरं, जी आता होम स्टेमध्ये रूपांतरित करण्यात आली आहेत. पर्यटकांना एक विशेष आणि स्थानिक अनुभव देतात. .गुंजी गावाचे धार्मिक महत्त्वगुंजीच्या जवळ एक पवित्र सरोवर आहे, जे भाविकांच्या श्रद्धेचे केंद्र मानले जाते. अशी मान्यता आहे की या सरोवराचे दर्शन केल्याने पुण्य प्राप्त होते, म्हणून दूरदूरून भक्त येथे येतात. हे ठिकाण मानसरोवर यात्रेच्या पर्याय म्हणून विकसित होत आहे. आदि कैलासला 'छोटा कैलास' असेही म्हणतात, जिथे भगवान महादेव आणि माता पार्वतीचे मंदिर आहे. याच मार्गावर एक अद्भुत ओंकाराची आकृती असलेला 'ॐ पर्वत' देखील दिसतो, जो या धार्मिक यात्रेचे आणखी एक खास आकर्षण आहे.