Pune Couple Friendly Park: जोडीदारासोबत एकांतात क्षण घालवायचे? पुण्यातील हे पार्क आहे बेस्ट!

Koregaon Park is Perfect for Couples: दरवर्षी १४ फेब्रुवारी व्हॅलेंटाइन डे मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. प्रेम व्यक्त करण्याचा आणि खास क्षण जपण्याचा हा खास दिवस असतो. या दिवशी अनेकजण आपल्या जोडीदारासोबत काहीतरी वेगळं आणि खास करण्याचा प्रयत्न्न करतात..जर तुम्हीही तुमच्या बॉयफ्रेंड/ गर्लफ्रेंडसोबत थोडा निवांत आणि रोमँटिक खास वेळ घालवण्यासाठी एखादं सुंदर ठिकाण शोधत असाल, तर पुण्यातील कपल-फ्रेंडली कोरेगाव पार्क तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय ठिकाण ठरू शकतो..Sun Transit 2026: 'व्हॅलेंटाइन डे' पूर्वी सूर्य बदलणार त्याची चाल, या राशींचा गोल्डन टाईम सुरू, करिअरमध्ये प्रगती निश्चित.कोरेगाव पार्क का खास आहे?कोरेगाव पार्क हे पुण्यातील सर्वात आकर्षक आणि हिरवाईने नटलेले परिसरांपैकी एक आहे. शांत रस्ते, झाडांची दाट सावली आणि आल्हाददायक वातावरण यामुळे येथे फिरताना एक वेगळीच रोमँटिक भावना निर्माण होते. शहराच्या गजबजाटापासून थोडं दूर असलेलं हे ठिकाण कपल्ससाठी निवांत वेळ घालवण्यास योग्य आहे..कॅफे आणि रेस्टॉरंट्सची रेलचेलकोरेगाव पार्कमध्ये अनेक सुंदर कॅफे, रेस्टॉरंट्स आणि रूफटॉप डाइनिंग पर्याय उपलब्ध आहेत. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कॅंडल लाईट डिनर, लाईव्ह, म्युझिकसोबत डिनिंग किंवा आरामदायी कॅफेमध्ये कॉफी डेटचा आनंद घेऊ शकता. व्हॅलेंटाइन डे निमित्त अनेक ठिकाणी खास ऑफर्स आणि स्पेशल मेनू देखील ठेवले जातात.फिरण्यासाठी आणि फोटोसाठी उत्तमयेथील सुंदर रस्ते आणि आकर्षक ठिकाणे फोटो काढण्यासाठीही उत्तम आहेत. सोशल मीडियावर शेअर करण्यासाठी रोमँटिक फोटो काढायचे असतील तर कोरेगाव पार्कमध्ये अनेक सुंदर बॅकग्राउंड्स मिळतात. संध्याकाळच्या वेळेस येथील वातावरण अधिकच मोहक वाटते..Promise Day Horoscope: या राशींच्या लोकांनी प्रॉमिस डे ला 'ही' चूक करू नका; नाहीतर पार्टनर होईल नाराज, वाचा तुमचं राशीभविष्य.खास क्षणांसाठी योग्य वातावरणव्हॅलेंटाइन डे म्हणजे केवळ भेटवस्तू देणे नव्हे, तर एकमेकांसोबत घालवलेला दर्जेदार वेळ महत्वाचा असतो. कोरेगाव पार्कचे शांत आणि प्रसन्न वातावरण तुम्हाला एकमेकांशी मनमोकळेपणाने बोलण्याची आणि आठवणी तयार करण्याची संधी देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.