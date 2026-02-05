Valentine’s Day 2026: 'व्हॅलेंटाईन डे'ला जोडीदारासोबत फिरायला जाण्याचा प्लान करताय? भारतातील 'हे' सुंदर हिल स्टेशन आहेत बेस्ट

Explore Romantic Destinations For Valentine’s Day With Your Partner: तुमचं नुकतंच लग्न झालं असेल किंवा तुम्ही रिलेशनशिपमध्ये असाल आणि यंदाच्या व्हॅलेंटाईन डेला जोडीदारासोबत खास वेळ घालवायचा विचार करत असाल, तर हीच योग्य वेळ आहे एखाद्या सुंदर ठिकाणी फिरायला जाण्याची..रोजच्या धावपळीतून थोडा ब्रेक घेत प्रेम, निसर्ग आणि शांततेचा आनंद घ्यायचा असेल, तर खाली दिलेली ठिकाणं तुमची डेट नक्कीच अविस्मरणीय बनवतील.गोवासमुद्रकिनारे, सनसेट, शांत कॅफे आणि नाईट लाईफ यासाठी गोवा कपल्समध्ये नेहमीच लोकप्रिय आहे. बीचवर हातात हात घालून फिरणं, कॅन्डल लाईट डिनर आणि समुद्राच्या लाटांचा आवाज व्हॅलेंटाईन डे साजरा करण्यासाठी गोवा परफेस्ट ठिकाण आहे..Paschim Maharashtra Temple Recruitment 2026: पश्चिम महाराष्ट्रातील मंदिरांसाठी लवकरच भरली जाणार नवी पदे; बक्कळ पगार अन् मिळणार ही सुविधा.जयपूरराजस्थानी संस्कृती, भव्य किल्ले आणि राजेशाही वातावरण अनुभवायचं असेल, तर जयपूर उत्तम पर्याय आहे. आमेर किल्ला, हवा महल आणि सिटी पॅलेस पाहताना तुमचा व्हॅलेंटाईन डे अधिक खास होईल. कपल्ससाठी हेरिटेज हॉटेल्समध्ये राहण्याचा अनुभवही अविस्मरणीय ठरतो..उदयपूर'लेक सिटी' म्हणून ओळखलं जाणारं उदयपूर हे भारतातील सर्वात रोमँटिक शहरांपैकी एक आहे. पिचोला तलावात बोटिंग, लेक पॅलेसचा नजारा आणि शांत वातावरण कपल्सना विशेष भावतं. प्रेमाच्या क्षणांसाठी उदयपूर एक परफेक्ट डेस्टिनेश आहे..Paragliding Destinations : तुम्हालाही आकाशातून जग पाहायचंय? भेट द्या या 5 अप्रतिम पॅराग्लायडिंग डेस्टिनेशन्सना.मनालीथंड हवामान, बर्फाच्छादित पर्वत आणि निसर्गसौंदर्य अनुभवायचं असेल, तर मनाली सर्वोत्तम आहे. व्हॅलेंटाईन डे ला स्नोफॉल, गरम कॉफी आणि जोडीदारासोबत शांत वेळ घालवण्याची मजा काहीवेगळीच असते. अॅडव्हेंचर आवडनाऱ्या कपल्ससाठीही मनाली उत्तम ठिकाण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.