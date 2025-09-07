Valley of Flowers Maharashtra: महाराष्ट्राचं व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स पाहायचंय? मग भेट द्या साताऱ्याजवळील या निसर्गरम्य ठिकाणी!

थोडक्यात:कास पठार हे साताऱ्याजवळील फुलांनी नटलेलं निसर्गरम्य ठिकाण आहे, ज्याला "महाराष्ट्राचं व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स" असं ओळखलं जातं.पावसाळ्यानंतरच्या काळात येथे हजारो रंगीबेरंगी फुलं बहरतात, जे पर्यटकांना मनमोहक दृश्य देतात.फोटोग्राफी, शांतता आणि निसर्गप्रेमासाठी कास पठार हे एक आदर्श पर्यटनस्थळ आहे..Satara Tourism: सततच्या धकाधकीच्या जीवनात एखादं शांत, टवटवीत ठिकाण हवंच असतं. अशाच वेळी निसर्गाच्या कुशीत वेळ घालवणं मनासाठी आणि शरीरासाठी ताजेपणा देतं. जर तुम्हीही दरवेळी तीच ठिकाणं पाहून कंटाळला असाल, तर महाराष्ट्रातील ‘कास पठार’ हे एक अद्वितीय पर्याय ठरू शकतं.ही जागा फुलांनी नटलेली असून तिथल्या रंगीबेरंगी फुलांची देखणी रांग मन मोहून टाकणारी आहे म्हणून याला "महाराष्ट्राचं व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स" असंही म्हटलं जातं. फुलांच्या कुशीत मन मोकळं होतं आणि ताजेतवाने वाटतं. कास पठार म्हणताच निसर्गप्रेमींना आणि साहसी प्रवाशांना एक नवा अनुभव मिळतो..Anti-Aging Lifestyle: वयापेक्षा आधी वृद्ध दिसायचं नाही? या ६ पदार्थांपासून दूर राहा!.कास पठार (महाराष्ट्राचं व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स)साताऱ्याजवळील कास पठार हे सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये वसलेलं एक निसर्गरम्य ठिकाण आहे. दरवर्षी पावसाळ्यानंतरच्या महिन्यांत इथे हजारो रंगीबेरंगी फुलं फुलतात, ज्यामुळे संपूर्ण पठार जणू रंगीबेरंगी गालिच्याने सजलेलं वाटतं. म्हणूनच याला “महाराष्ट्राचं व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स” असंही म्हटलं जातं..येथे काय पाहता येईल?फुलांचे रंगबेरंगे दर्शनवसंत ऋतू मध्ये या ठिकाणी विविध रंगांचे फुलं फुललेले दिसतात. गुलाबी, जांभळे, पांढरे आणि केशरी रंगांच्या फुलांनी नैसर्गिक बाग तयार होते.शांतता आणि मनःशांतीशहरातील धावपळीपासून दूर या ठिकाणी येऊन तुम्हाला मानसिक आराम मिळेल.निसर्गरम्य फोटोग्राफीकास पठार हे फोटोशूटसाठी उत्कृष्ट जागा आहे. प्रत्येक कोपऱ्यात नैसर्गिक सौंदर्य जपलेले आहे..Weight Loss Tips: फक्त व्यायाम पुरेसा नाही! या ७ चुका वजन कमी होण्याच्या वाटेत अडथळा ठरतात.कसे पोहचायचे?सातारा शहरापासून साधारण २५-३० किलोमीटर अंतरावर असलेले हे ठिकाण मोटारगाडीतून सहज पोहोचता येते. आठवड्याच्या शेवटी किंवा सुट्टीच्या दिवशी येथे भेट देणं एक आनंददायी अनुभव ठरेल..FAQs१. कास पठार कुठे आहे? (Where is Kaas Plateau located?)कास पठार हे महाराष्ट्रातील सातारा शहराजवळ, अंदाजे २५-३० किलोमीटर अंतरावर स्थित आहे.२. कास पठार पाहण्यासाठी योग्य वेळ कोणती आहे? (What is the best time to visit Kaas Plateau?)ऑगस्ट ते ऑक्टोबर हा काळ सर्वोत्तम आहे, कारण याच काळात फुलं बहरलेली असतात.३. इथे काय पाहायला मिळतं? (What can be seen at Kaas Plateau?)इथे विविध रंगांची फुलं, शांत वातावरण, पर्वतरांगांचं सौंदर्य आणि निसर्गरम्य दृश्य अनुभवता येतं.४. कास पठारला कसं जायचं? (How to reach Kaas Plateau?)तुम्ही सातारा शहरातून खासगी वाहन, कॅब किंवा स्थानिक रस्त्यांद्वारे सहज कास पठारला पोहोचू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.