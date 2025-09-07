टूरिझम

Valley of Flowers Maharashtra: महाराष्ट्राचं व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स पाहायचंय? मग भेट द्या साताऱ्याजवळील या निसर्गरम्य ठिकाणी!

Explore Maharashtra’s Valley of Flowers Near Satara: रोज रोज तीच ठिकाणं पाहून कंटाळा आला असेल, तर फुलांनी नटलेल्या साताऱ्याजवळील या निसर्गरम्य ठिकाणी एकदा नक्की भेट द्या
Explore Maharashtra’s Valley of Flowers Near Satara

Explore Maharashtra’s Valley of Flowers Near Satara

Monika Shinde
थोडक्यात:

  1. कास पठार हे साताऱ्याजवळील फुलांनी नटलेलं निसर्गरम्य ठिकाण आहे, ज्याला "महाराष्ट्राचं व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स" असं ओळखलं जातं.

  2. पावसाळ्यानंतरच्या काळात येथे हजारो रंगीबेरंगी फुलं बहरतात, जे पर्यटकांना मनमोहक दृश्य देतात.

  3. फोटोग्राफी, शांतता आणि निसर्गप्रेमासाठी कास पठार हे एक आदर्श पर्यटनस्थळ आहे.

