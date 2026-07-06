Valley of flowers: पृथ्वीवरील स्वर्ग अनुभवायचा आहे? 'व्हॅली ऑफ फ्लावर्स'मध्ये पर्यटकांचा ओघ; जाणून घ्या भेट देण्याची योग्य वेळ

निसर्गप्रेमी आणि ट्रेकर्ससाठी स्वर्ग मानली जाणारी उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील जागतिक वारसा स्थळ 'फुलांची दरी' (Valley of Flowers) सध्या आपल्या नैसर्गिक सौंदर्याच्या शिखरावर आहे. यंदाही पर्यटकांसाठी दरी खुली होताच देश-विदेशातील पर्यटकांनी येथे मोठी गर्दी केली आहे. रंगीबेरंगी फुलांचे गालिचे, हिरवीगार कुरणे आणि उंच पर्वतरांगा पर्यटकांना मोहून टाकत आहेत..आतापर्यंत ७,२९४ पर्यटकांची भेटवन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, १ जूनपासून ही दरी पर्यटकांसाठी खुली करण्यात आली आहे. तेव्हापासून मोठ्या संख्येने पर्यटक येथे दाखल होत आहेत.भारतीय पर्यटक – ७,२६०परदेशी पर्यटक – ३४एकूण पर्यटक – ७,२९४.वन विभागाला ११ लाखांहून अधिक महसूलपर्यटकांच्या वाढत्या संख्येमुळे वन विभागालाही मोठा महसूल मिळाला आहे. प्रवेश शुल्क आणि इतर माध्यमांतून आतापर्यंत ११,०६,९०० रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. यामुळे स्थानिक पर्यटन व्यवसाय आणि रोजगारालाही चालना मिळत आहे..'फुलांची दरी'चे वैशिष्ट्य काय?युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट असलेली ही दरी दुर्मिळ फुलांच्या प्रजाती, औषधी वनस्पती आणि समृद्ध जैवविविधतेसाठी जगभर प्रसिद्ध आहे..भेट देण्यासाठी सर्वोत्तम काळजून ते सप्टेंबर हा कालावधी फुलांच्या दरीला भेट देण्यासाठी सर्वोत्तम मानला जातो. या काळात संपूर्ण दरी विविधरंगी फुलांनी बहरलेली असते. निसर्गरम्य वातावरण आणि शांत परिसरामुळे पर्यटकांना वेगळाच अनुभव मिळतो..मान्सूननंतर सौंदर्य आणखी खुलणारवन विभागाच्या माहितीनुसार, पावसाळ्यानंतर या परिसरात आणखी अनेक दुर्मिळ फुलांच्या प्रजाती उमलतील. त्यामुळे पुढील काही आठवड्यांत पर्यटकांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. वाढती गर्दी लक्षात घेऊन पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी आवश्यक नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.