टूरिझम

Valley of flowers: पृथ्वीवरील स्वर्ग अनुभवायचा आहे? 'व्हॅली ऑफ फ्लावर्स'मध्ये पर्यटकांचा ओघ; जाणून घ्या भेट देण्याची योग्य वेळ

Uttarakhand tourism: पावसाळ्यानंतर आणखी खुलणार 'फुलांची दरी'; ट्रेकर्ससाठी सुवर्णसंधी
valley of flowers uttarakhand

valley of flowers uttarakhand

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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निसर्गप्रेमी आणि ट्रेकर्ससाठी स्वर्ग मानली जाणारी उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील जागतिक वारसा स्थळ 'फुलांची दरी' (Valley of Flowers) सध्या आपल्या नैसर्गिक सौंदर्याच्या शिखरावर आहे. यंदाही पर्यटकांसाठी दरी खुली होताच देश-विदेशातील पर्यटकांनी येथे मोठी गर्दी केली आहे. रंगीबेरंगी फुलांचे गालिचे, हिरवीगार कुरणे आणि उंच पर्वतरांगा पर्यटकांना मोहून टाकत आहेत.

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Uttarakhand
flower valley
valley of flowers
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