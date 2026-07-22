Vasudhara Waterfall: पापी व्यक्तींवर पडत नाही पाण्याचा एकही थेंब! उत्तराखंडमधील अलौकिक 'वसुधारा धबधब्याचा' अद्भूत रहस्य

देवभूमी उत्तराखंडमधील बद्रीनाथ धामापासून सुमारे ८ किलोमीटर, तर माणा गावापासून सुमारे ५ किलोमीटर अंतरावर असलेला वसुधारा धबधबा पर्यटकांसाठी आणि भाविकांसाठी विशेष आकर्षणाचा केंद्रबिंदू आहे. सुमारे ४०० फूट उंचीवरून कोसळणारी पांढराशुभ्र जलधारा निसर्गाचे अप्रतिम रूप अनुभवायला लावते. या धबधब्याशी अनेक पौराणिक कथा आणि धार्मिक श्रद्धा जोडलेल्या आहेत..धबधब्याशी जोडलेली अनोखी श्रद्धावसुधारा धबधब्याबाबत एक प्रचलित धार्मिक मान्यता आहे. या धबधब्याच्या पाण्याचे तुषार प्रत्येकाच्या अंगावर पडत नाहीत. ज्या व्यक्तीने आयुष्यात सत्कर्म केले आहेत, त्याच्यावर या पाण्याचे तुषार पडतात, तर पाप केलेल्या व्यक्तीपर्यंत हे पाणी पोहोचत नाही, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. यामुळे या धबधब्याविषयी पर्यटकांमध्ये विशेष उत्सुकता पाहायला मिळते..पौराणिक महत्त्वपौराणिक कथांनुसार, अष्ट वसू यांनी याच ठिकाणी कठोर तपश्चर्या केली होती. त्यामुळे या धबधब्याला 'वसुधारा' हे नाव पडल्याचे सांगितले जाते.महाभारताशीही या स्थळाचा संबंध जोडला जातो. स्वर्गारोहणाच्या प्रवासादरम्यान पांडवांपैकी सहदेव याने याच परिसरात देहत्याग केल्याची धार्मिक मान्यता आहे..औषधी गुणधर्मांबाबतची श्रद्धाहा धबधबा उंच पर्वतरांगांमधून आणि विविध औषधी वनस्पतींच्या परिसरातून वाहत खाली येतो. त्यामुळे या पाण्यात औषधी गुणधर्म असल्याची स्थानिकांची श्रद्धा आहे. या पाण्याचे तुषार अंगावर घेतल्याने शरीरातील अनेक व्याधींमधून आराम मिळतो, असा भाविकांचा विश्वास आहे. मात्र, या दाव्याला वैज्ञानिक पुष्टी उपलब्ध नाही..पदभ्रमंतीची माहितीवसुधारा धबधब्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी माणा गावातून सुमारे ५ किलोमीटरची पदभ्रमंती करावी लागते. सरस्वती मंदिर ओलांडल्यानंतरचा मार्ग खडकाळ आणि चढणीचा असल्याने काळजी घेणे आवश्यक आहे.ही पदभ्रमंती पूर्ण करण्यासाठी साधारण दोन तास लागतात. ज्येष्ठ नागरिक आणि चालण्यात अडचण असलेल्या पर्यटकांसाठी माणा गावातून घोडे, खच्चर तसेच डंडी-कंडीची सुविधा उपलब्ध आहे.या मार्गावर खाद्यपदार्थ किंवा पिण्याच्या पाण्याची दुकाने नसल्यामुळे पर्यटकांनी स्वतःसोबत पुरेसे पाणी आणि हलका खाऊ घेऊन जाण्याचा सल्ला दिला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.