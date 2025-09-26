Visa Free Countries: व्हिसा फ्री प्रवास करायचा आहे? या ५८ देशांमध्ये फिरा एकदम बिनधास्त, मिळवा संपूर्ण यादी एका क्लिकवर!

थोडक्यात:भारतीय पासपोर्टधारकांसाठी सध्या ५८ देशांमध्ये व्हिसा फ्री किंवा ऑन-अरायव्हल व्हिसा सुविधा उपलब्ध आहे.या देशांमध्ये फिरताना कोणतीही पूर्व-परवानगी किंवा व्हिसा प्रक्रियेशिवाय मोकळेपणाने प्रवास करता येतो.अशा प्रकारच्या प्रवासाने पैसे, वेळ आणि प्रक्रियेची झंझट वाचते, जे ट्रॅव्हलर्ससाठी फायदेशीर ठरते..Visa-Free Travel for Indian Citizens: भटकंती आजकाल अनेकांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहे. नवनवीन ठिकाणं पाहणं, तिथली संस्कृती, खाद्यसंस्कृती आणि इतर वैशिष्ट्यं जाणून घेणं अनेकांना खूप आवडतं..जर तुम्हाला सतत परदेशात फिरायला आवडत असेल, तर ही बातमी नक्कीच तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरेल. जगात असे अनेक देश आहेत जिथे तुम्ही बिना व्हिसा सहज प्रवास करू शकता. चला तर मग, जाणून घेऊया कोणते आहेत ते देश!.Bhagar Food Safety: सकाळी केलेली भगर रात्री खाऊ नका; जाणून घ्या कारण आणि उपाय.व्हिसा फ्री प्रवासआता भारतीय पासपोर्टधारकांना अशा अनेक देशांमध्ये व्हिसा न घेता प्रवास करता येतो. म्हणजेच तुम्ही काही देशांत मोकळ्या मानाने, बिनधास्त, कोणत्याही अडचणीशिवाय प्रवास करू शकता..कोणते आहेत हे ५८ देश?1. अंगोला (Angola)2. बारबाडोस (Barbados)3. भूटान (Bhutan)4. बोलिव्हिया (Bolivia)5. ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड्स (British Virgin Islands)6. बुरुंडी (Burundi)7. कंबोडिया (Cambodia)8. कॅप व्हर्डे आयलंड्स (Cape Verde Islands)9. कोमोरो आयलंड्स (Comoro Islands)10. कुक आयलंड्स (Cook Islands)11. जिबूती (Djibouti)12. डोमिनिका (Dominica)13. इथिओपिया (Ethiopia)14. फिजी (Fiji)15. ग्रेनाडा (Grenada)16. गिनी-बिसाऊ (Guinea-Bissau)17. हायती (Haiti)18. इंडोनेशिया (Indonesia)19. इराण (Iran)20. जमैका (Jamaica).IBPS PO Prelims 2025 चा निकाल जाहीर; स्कोअरकार्ड डाऊनलोड करण्यासाठी फॉलो करा हे स्टेप्स!.21. जॉर्डन (Jordan)22. कझाकिस्तान (Kazakhstan)23. केनिया (Kenya)24. रिबाती (Kiribati)25. लाओस (Laos)26. मकाओ (चीनचा विशेष प्रशासनिक प्रदेश) (Macao, SAR of China)27. मडागास्कर (Madagascar)28. मलेशिया (Malaysia)29. मालदीव (Maldives)30. मार्शल आयलंड्स (Marshall Islands)31. मॉरिशस (Mauritius)33. मायक्रोनेशिया (Micronesia)34. मंगोलिया (Mongolia)35. मोंटसेराट (Montserrat)36. मोजांबिक (Mozambique)37. म्यानमार (Myanmar)38. नामीबिया (Namibia)39. नेपाळ (Nepal)40. नियू (Niue).41. पалау आयलंड्स (Palau Islands)42. कतार (Qatar)43. रवांडा (Rwanda)44. सामोआ (Samoa)45. सेनेगल (Senegal)46. सेशेल्स (Seychelles)47. सिएरा लिओन (Sierra Leone)48. सोमालिया (Somalia)49. श्रीलंका (Sri Lanka)50. सेंट किट्स आणि नेव्हिस (St. Kitts and Nevis)51.सेंट लुसिया (St. Lucia)52. सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनाडाईन्स (St. Vincent and the Grenadines)53. तांझानिया (Tanzania)54. थायलंड (Thailand)55. तिमोर-लेस्ते (Timor-Leste)56. ट्रिनिडाड आणि टोबागो (Trinidad and Tobago)57. टुवालू (Tuvalu)58. वानुआतु (Vanuatu)59. झिम्बाब्वे (Zimbabwe).FAQs1. व्हिसा फ्री प्रवास म्हणजे नेमकं काय? (What is visa-free travel?)जिथे तुम्हाला कोणताही व्हिसा घेण्याची गरज नाही आणि तुम्ही थेट त्या देशात प्रवेश करू शकता, त्याला व्हिसा फ्री प्रवास म्हणतात.2. व्हिसा फ्री देशांमध्ये किती दिवस राहता येते? (How long can I stay in visa-free countries?)प्रत्येक देशाची कालमर्यादा वेगळी असते; काही देश 14 ते 90 दिवसांपर्यंत राहण्याची परवानगी देतात.3. व्हिसा ऑन अरायव्हल आणि व्हिसा फ्रीमध्ये काय फरक आहे? (What is the difference between visa-on-arrival and visa-free?)व्हिसा फ्रीमध्ये कोणतीही प्रक्रिया लागत नाही, तर व्हिसा ऑन अरायव्हलमध्ये तुम्ही पोहोचल्यानंतर एयरपोर्टवर व्हिसा मिळवता.4. व्हिसा फ्री देशांना प्रवास करताना कोणती कागदपत्रं आवश्यक असतात? (What documents are required for traveling to visa-free countries?)वैध पासपोर्ट, परतीचं तिकीट, हॉटेल बुकिंग आणि पुरेसे आर्थिक स्त्रोत यांची पूर्तता आवश्यक असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.