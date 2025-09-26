टूरिझम

Visa Free Countries: व्हिसा फ्री प्रवास करायचा आहे? या ५८ देशांमध्ये फिरा एकदम बिनधास्त, मिळवा संपूर्ण यादी एका क्लिकवर!

Visa-Free Travel for Indian Citizens: जगात असे काही देश आहेत जिथे तुम्ही बिना व्हिसाचे फिरू शकता. चला तर जाणून घेऊयात कोणते देश आहेत
Visa-Free Travel for Indian Citizens

Visa-Free Travel for Indian Citizens

Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. भारतीय पासपोर्टधारकांसाठी सध्या ५८ देशांमध्ये व्हिसा फ्री किंवा ऑन-अरायव्हल व्हिसा सुविधा उपलब्ध आहे.

  2. या देशांमध्ये फिरताना कोणतीही पूर्व-परवानगी किंवा व्हिसा प्रक्रियेशिवाय मोकळेपणाने प्रवास करता येतो.

  3. अशा प्रकारच्या प्रवासाने पैसे, वेळ आणि प्रक्रियेची झंझट वाचते, जे ट्रॅव्हलर्ससाठी फायदेशीर ठरते.

