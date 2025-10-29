Air Travel Mistakes: विमान प्रवास आनंददायी करायचा असेल तर 'या' गोष्टी टाळा

Best Practices For Comfortable And Enjoyable Flight: आजकाल अनेक लोक लांबच्या प्रवासासाठी विमानाने प्रवास करतात. काही लोकांनी आधीच विमानाने प्रवास केला असेल आणि काही जण पहिल्यांदाच करण्याचा विचार करत असतील. जर तुम्हीही विमानाने प्रवास करण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्या विमान प्रवासादरम्यान कोणत्या प्रकारचे कपड परिधान करावे किंवा टाळावे हे जाणून घेणे खूप महत्वाचे आहे. काही गोष्टी परिधान करणे सामान्य आहे, परंतु विमानातील सुरक्षा नियमांनुसार, त्या कधीकधी योग्य नसतात. जेव्हा आपण विमानाने प्रवास करतो तेव्हा हा प्रवास सामान्य प्रवासापेक्षा थोडा वेगळा असतो. विमानातील वातावरण बरेच नियंत्रित असते, परंतु त्यात काही आव्हाने देखील असतात. जसे की हवेत आर्द्रता कमी असते, तापमानात चढ-उतार होऊ शकतात आणि बसण्याची जागा देखील मर्यादित असते. म्हणूनच, केवळ फॅशनसाठीच नव्हे तर आरामदायी वाटेल असेल कपडे परिधान करावे. .पुढील गोष्टी टाळाविमान प्रवास करताना खूप घट्ट किंवा चमकदार कपडे घालणे टाळावे. यामुळे प्रवासादरम्यान अस्वस्थ वाटू शकते. तसेच हालचालींमध्ये समस्या निर्माण होऊ शकतात. याशिवाय, विमान प्रवास करताना फ्लिप-फ्लॉप, सँडल किंवा उंच टाचांचे कपडे घालणे योग्य नाही. हे तुम्हाला आपत्कालीन परिस्थितीत लवकर चालताना किंवा धावताना समस्या निर्माण करू शकते. कधीकधी विमान प्रवासादरम्यान पाय सुजतात, म्हणून घट्ट शूज घालणे टाळावे. कपडे आणि शूज व्यतिरिक्त, विमान प्रवास करताना जड अॅक्सेसरीज घालणे देखील टाळावे. .विमान प्रवासा दरम्यान काय लक्षात ठेवावे?विमान प्रवास करताना नैसर्गिक कापडापासून बनवलेले कपडे परिधान करावे. जसे की कॉटन, मेरिनो लोकर किंवा मॉडेलसारखे कपडे वापरावे. हे कपडे त्वचेसाठी चांगले असतात आणि आरामदायी देखील असतात. याशिवाय विमान प्रवास करताना पूर्ण आंगभर कपडे परिधान करावे. यामुळे तुमची त्वचा गरम गोष्टींपासून किंवा कोणत्याही उच्च तापमानापासून आणि पातळीपासून सुरक्षित राहते. .तसेच, लेअरमध्ये कपडे घाला, जसे की हलके आतील कपडे, नंतर उबदार थर आणि वर हलके जॅकेट किंवा स्वेटर परिधान करावे. याच्या मदतीने तापमान बदलल्यावर तुम्ही स्वतःला सहजपणे आरामदायी राहू शकता. .Indian Destinations: भारतातील 'ही' 5 ठिकाणे परदेशापेक्षाही आहेत सुंदर, आयुष्यात एकदा तरी नक्की भेट द्या.महिलांनी विमान प्रवासादरम्यान स्कार्फ किंवा शाल सोबत ठेवावी. तुम्ही ते ब्लँकेट म्हणून वापरू शकता. या सर्वांव्यतिरिक्त, कॉम्प्रेशन मोजे घाला. जर तुमची उड्डाण 3-4 तासांपेक्षा जास्त असेल किंवा तुम्हाला रक्ताभिसरणाची समस्या असेल, तर हे मोजे, स्लिप-ऑन शूज किंवा स्नीकर्स घालणे चांगले असते..यामुळे पायांना सूज येण्याचा आणि रक्ताच्या गुठळ्या होण्याचा धोका कमी होतो. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की जर तुम्ही हलके, आरामदायी आणि लेअर असलेले कपडे घातले तर प्रवासादरम्यान तुम्हाला आरामदायी वाटेल तसेच पण आपत्कालीन परिस्थितीतही सुरक्षित राहाल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.