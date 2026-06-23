पावसाळ्यात कुठे फिरायचं ? लोणावळ्यापासून मुन्नारपर्यंत 'हे' आहेत ५ बेस्ट ऑप्शन्स !

बाहेर पडणाऱ्या पावसाच्या टपटप आवाजाने तुमचेही मन सुखावते का? रिमझिम पावसात कुठेतरी दूर फिरायला जावे असे तुम्हालाही वाटते का? जर तुमचे उत्तर 'हो' असेल, तर तुम्ही हे वाचायलाच हवं! पावसाळ्यात फिरायला जाणे, गरमागरम भजी-पाव खाणे आणि थंड हवेत भटकंती करणे यात एक वेगळाच आनंद असतो. पण भारतात अशी काही ठिकाणे आहेत जिथे पावसाळ्यात जाण्याचा आनंद दुप्पट होतो. हिरवेगार डोंगर, कोसळणारे पांढरेशुभ्र धबधबे आणि चहूबाजूंनी बरसणाऱ्या पावसाच्या धारा तुमची ट्रिप अविस्मरणीय बनवू शकतात.लोणावळा (महाराष्ट्र)मुंबई आणि पुण्याच्या जवळ असलेले लोणावळा हे महाराष्ट्रातील सर्वात लाडके हिल स्टेशन आहे. पावसाळा सुरू होताच इथली सुंदरता कितीतरी पटीने वाढते. डोंगरांवरून वाहणारे छोटे-मोठे धबधबे, धुक्याची चादर आणि हिरवेगार डोंगर मनाला सुखावतात. पावसाळी वीकेंडला फिरण्यासाठी लोणावळा हा बेस्ट ऑप्शन आहे..चेरापुंजी (मेघालय)जगातील सर्वाधिक पाऊस पडणाऱ्या ठिकाणांपैकी एक म्हणजे मेघालयातील चेरापुंजी. इथले नैसर्गिक सौंदर्य थक्क करणारे आहे. जोराच्या पावसामुळे इथली घनदाट जंगलं गडद हिरवी होतात आणि धबधबे जिवंत होऊन वाहू लागतात. खडकांवर आदळणाऱ्या पाण्याच्या थेंबांचे दृश्य निसर्गप्रेमींसाठी एखाद्या स्वर्गापेक्षा कमी नाही..माऊंट अबू (राजस्थान)राजस्थानच्या वाळवंटी भागात वसलेले माऊंट अबू हे एक अनोखे ठिकाण आहे. उन्हाळ्यातही इथे थंडावा असतो, पण पावसाळ्यात तर ही जागा जणू स्वर्गच बनते. चहूबाजूला पसरलेली हिरवळ आणि थंड वाऱ्यासोबत येणाऱ्या पावसाच्या सरी मन प्रसन्न करतात. येथील प्रसिद्ध 'नक्की तलाव' पावसाळ्यात अधिकच सुंदर दिसतो. डोंगरांनी वेढलेल्या या तलावाच्या काठावर बसून पावसाचा आनंद घेणे हा एक जादुई अनुभव आहे..कोडाईकनाल (तामिळनाडू)कोडाईकनाल हे दक्षिण भारतातील एक अतिशय देखणे हिल स्टेशन आहे. पावसाळ्यात इथल्या निसर्गाचे रूप मनाला भुरळ पाडते. डोंगरावरून वाहणारे धबधबे आणि पावसाच्या पाण्याने ओसंडून वाहणारे तलाव डोळ्यांचे पारणे फेडतात. हिरव्यागार दऱ्यांमध्ये घोड्यावरून फेरफटका मारण्याचा थरार नक्कीच आयुष्यभर लक्षात राहील असा असतो..मुन्नार (केरळ)मुन्नारमध्ये सगळीकडे पसरलेले चहाचे मळे पावसाळ्यात जास्त खुलून दिसतात. या हिरव्यागार मळ्यांमधून चालताना आजूबाजूला फक्त चहाची रोपे आणि ढगांनी वेढलेले डोंगर दिसतात. अशा वातावरणात पावसाच्या थेंबांचा आनंद घेत तिथल्या ताज्या चहाचा आस्वाद घेणे हा एक सुंदर अनुभव ठरतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.