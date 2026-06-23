टूरिझम

पावसाळ्यात कुठे फिरायचं ? लोणावळ्यापासून मुन्नारपर्यंत 'हे' आहेत ५ बेस्ट ऑप्शन्स !

Best Rainy Season Destinations : हिरवेगार डोंगर, पांढरेशुभ्र धबधबे आणि धुक्याची चादर अनुभवण्यासाठी देशातील 'या' राज्यात, मान्सून ट्रिपचा प्लॅन बेस्ट ठरतो.
Best places to visit in monsoon

Best places to visit in monsoon

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बाहेर पडणाऱ्या पावसाच्या टपटप आवाजाने तुमचेही मन सुखावते का? रिमझिम पावसात कुठेतरी दूर फिरायला जावे असे तुम्हालाही वाटते का? जर तुमचे उत्तर 'हो' असेल, तर तुम्ही हे वाचायलाच हवं! पावसाळ्यात फिरायला जाणे, गरमागरम भजी-पाव खाणे आणि थंड हवेत भटकंती करणे यात एक वेगळाच आनंद असतो. पण  भारतात अशी काही ठिकाणे आहेत जिथे पावसाळ्यात जाण्याचा आनंद दुप्पट होतो. हिरवेगार डोंगर, कोसळणारे पांढरेशुभ्र धबधबे आणि चहूबाजूंनी बरसणाऱ्या पावसाच्या धारा तुमची ट्रिप अविस्मरणीय बनवू शकतात.

लोणावळा (महाराष्ट्र)

मुंबई आणि पुण्याच्या जवळ असलेले लोणावळा हे महाराष्ट्रातील सर्वात लाडके हिल स्टेशन आहे. पावसाळा सुरू होताच इथली सुंदरता कितीतरी पटीने वाढते. डोंगरांवरून वाहणारे छोटे-मोठे धबधबे, धुक्याची चादर आणि हिरवेगार डोंगर मनाला सुखावतात. पावसाळी वीकेंडला फिरण्यासाठी लोणावळा हा बेस्ट ऑप्शन आहे.

Loading content, please wait...
Kerala
Travel
Rajasthan
Tamil Nadu
mansoon
monsoon rainy season
Mount Abu
Hill station
trip in June
Nature