Kelva Beach: वीकेंडला निसर्गाचा आनंद घ्यायचा? मग डहाणू ट्रेनने निघा आणि थेट ‘केळवा बीच’वर पोहोचा

Visit Kelva Beach for Nature Lovers: तुम्हाला ही या विकेंडला निसर्गाच्या सानिध्यात वेळ घालवण्याचा विचार करत असाल तर थेट ‘केळवा बीच’वर जा आणि रिलॅक्स व्हा
Monika Shinde
Travel Tips For a Comfortable Beach Weekend: मुंबईपासून अवघ्या काही तासांच्या अंतरावर असलेला केळवा बीच हा पालघरमधील सुंदर आणि शांत असा समुद्रकिनारा पर्यटकांना विशेष आकर्षित करतो. कमी गर्दी, स्वच्छ किनारा आणि निसर्गाची जवळून साथ हे ठिकाण विकेंडला रिलॅक्स होण्यासाठी उत्तम डेस्टिनेशन आहे. चला तर जाणून घेऊयात कसे पोहोचायचे या ठिकाणी

