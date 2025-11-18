Kelva Beach: वीकेंडला निसर्गाचा आनंद घ्यायचा? मग डहाणू ट्रेनने निघा आणि थेट ‘केळवा बीच’वर पोहोचा

Travel Tips For a Comfortable Beach Weekend: मुंबईपासून अवघ्या काही तासांच्या अंतरावर असलेला केळवा बीच हा पालघरमधील सुंदर आणि शांत असा समुद्रकिनारा पर्यटकांना विशेष आकर्षित करतो. कमी गर्दी, स्वच्छ किनारा आणि निसर्गाची जवळून साथ हे ठिकाण विकेंडला रिलॅक्स होण्यासाठी उत्तम डेस्टिनेशन आहे. चला तर जाणून घेऊयात कसे पोहोचायचे या ठिकाणी.केळवा बीचपालघरमधील हा बीच आपल्या स्वच्छता आणि शांत वातावरणामुळे ओळखला जातो. शहराच्या गोंगाटापासून दूर जाऊन समुद्रकिनाऱ्यावर निवांत वेळ घालवू इच्छिणाऱ्यांसाठी हे ठिकाण उत्तम आहे.सोनेरी वाळूचा सुंदर किनाराकेळवा बीचची खासियत म्हणजे येथील प्रशस्त आणि सौम्य सोनेरी वाळू. किनाऱ्यावर चालत राहण्याचा, खेळण्याचा किंवा फोटोग्राफीचा आनंद येथे अधिकच वाढतो..Capricorn Horoscope 2026: लव्ह लाईफमध्ये चढ-उतार...तर सिंगल व्यक्तींसाठी लग्नाच्या संधी; वाचा तुमचं वार्षिक राशीभविष्य.हिरवाईने नटलेला परिसरबीचच्या आजूबाजूला दाट सुरू वृक्षांची वृक्षांची पसरलेली आहे. हिवाळ्यात हा परिसर अधिकच सुंदर आणि हिरवा दिसतो. थंड वाऱ्याच्या झुळुकीत बसून समुद्राच्या लाटा पाहण्याचा अनुभव खरोखरच मंत्रमुग्ध करणारा आहे.सूर्योदय- सूर्यास्ताचे अप्रतिम दृश्यकेळवा बीचवर सकाळचा सूर्योदय आणि संध्याकाळचा सूर्यास्त दोन्हीही अनोखे दिसतात. संध्याकाळी आकाशात पसरलेली लालसर रंगछटा हा क्षण अधिकच सुंदर बनवतात..जवळील आकर्षक ठिकाणे कोणती?केळव परिसरात आणखी काही ठिकाणेही आहेत. जसे की केळवा किल्ला, श्री शीतला देवी मंदिर हे तुम्ही परिवार किंवा मित्रांसोबत ही सर्व ठिकाणे पाहता येतात.कॅम्पिंग आणि मजेदार उपक्रमसमुद्रकिनारी कॅम्पिंग हा येथील प्रमुख आकर्षणांपैकी एक आहे. रात्री कॅम्पफायर, लाटांचा आवाज आणि तारांकित आकाश हे एक अविस्मरणीय वातावरण तयार करतात. लहान मुलांसाठी वाळूत खेळणे, किल्ले बनवणे आणि विविध मैदानी उपक्रमही उपलब्ध असतात..Maharashtra Scholarship Exam: विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! शिष्यवृत्ती परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर; अर्ज प्रक्रिया सुरू.भेट देण्यासाठी उत्तम काळकेळवा बीचला पावसाळा किंवा हिवाळा या काळात जाणे अधिक सुखद असते. थंड वातावरणामुळे या ऋतूंमध्ये समुद्रकिनारा अधिक आकर्षक दिसतो.कसे पोहोचाल?डहाणू किंवा वसई मार्गावरील लोकल ट्रेन पकडून पालघर स्टेशनवर उतरा.स्टेशनमधून रिक्षा, शेअर टॅक्सी किंवा स्थानिक वाहनाने केळवा बीचपर्यंत जाता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.