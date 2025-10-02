Travel story : एका अविस्मरणीय प्रवासाची कहाणी! रेल्वे पकडण्यासाठी चपला हातात घेऊन पळाले, पण तरीही…

Travel memories : सात वर्षांपूर्वीची गोष्ट. माझ्या मुलीचं लग्न ठरलं होतं. आम्ही नवीन पाहुण्यांना भेटण्यासाठी म्हणून अहमदाबादला गेलो होतो. बघता बघता कसा आठवडा संपला ते समजलंच नाही. जाण्याचा दिवस उगवला. .सकाळपासून स्वयंपाकघरात विविध पदार्थ बनत होते. छोटी मोठी खरेदी सुरूच होती. बॅगा सामान, यांचं खूप ओझं झालं होतं. हे पाहून आपण एक तास आधीच रेल्वे स्टेशनवर जायला हवं, असं मी मनोमन ठरवलं. निघण्यासाठी घाई सुरू होती; पण रेल्वेमध्ये रात्री खाण्यासाठी टिफीन बनत होतं. माझी घालमेल सुरू होती. .घड्याळाचा काटा जलद गतीने पुढे सरकत होता. तसं बघायला गेलं तर, पाहुण्यांचं निवासस्थान घाटलोडिया इथून ते कालुपूर रेल्वे स्टेशन हे अंतर फक्त सात किलोमीटर एवढंच होतं. गडबडीनं बाहेर पडलो, तरी साडेपाच वाजून गेले होते. त्या गर्दीच्या वेळी रोडवर एकही टॅक्सी थांबत नव्हती. आमचा धीर सुटत चालला होता. देवदयेनं शेवटी एक टॅक्सीवाला थांबला. पटापट सामान टॅक्सीत भरलं आणि निघालो. रस्ते फुल्ल जाम होते, कसे तरी स्टेशनवर पोहोचलो. आमची धावपळ पाहून बिचारा ड्रायव्हरदेखील आमच्यासोबतच राहिला. त्यानं गाडीची चौकशी केली. ‘‘गाडी प्लॅटफॉर्मवर लागली आहे, लवकर जा’’ असं सांगितलं..Train journey : गोष्ट एका विनातिकीट प्रवासाची; मुलाच्या एका उत्तराने टीसीची बोलती बंद झाली! .सामानाचा बोजा कुलीच्या डोक्यावर होता. तो सगळ्यात पुढे सामानासह पळत होता. त्यानंतर थोड सामान ड्रायव्हरच्या हातात. त्याच्या मागे एक एक करत सगळ्यात शेवटी आम्ही दोघी होतो. आम्हाला चप्पल घालून पळता येईना, म्हणून चप्पल हातात घेतली आणि पी. टी. उषाच्या जोशात पळत सुटलो. तमाम जनता आश्चर्यानं आमच्याकडे पाहत होती. शेवटी प्लॅटफॉर्मवर येऊन थांबलो. समोर रेल्वे उभी होती; पण कुली सामान चढवणार, तेवढ्यातच रेल्वे हलली आणि आम्ही मात्र हताश होऊन जाणाऱ्या रेल्वेकडे पाहत धापा टाकत खाली बसलो.सुनीता पाटील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.