टूरिझम

Travel story : एका अविस्मरणीय प्रवासाची कहाणी! रेल्वे पकडण्यासाठी चपला हातात घेऊन पळाले, पण तरीही…

Train journey : एका कौटुंबिक कार्यक्रमातून परतताना रेल्वे पकडण्यासाठी केलेली धावपळ आणि अखेर रेल्वे चुकल्यावर आलेली हताशा, या मजेदार प्रवासाची गोष्ट वाचा.
Travel story

Travel story

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Travel memories : सात वर्षांपूर्वीची गोष्ट. माझ्या मुलीचं लग्न ठरलं होतं. आम्ही नवीन पाहुण्यांना भेटण्यासाठी म्हणून अहमदाबादला गेलो होतो. बघता बघता कसा आठवडा संपला ते समजलंच नाही. जाण्याचा दिवस उगवला.

Loading content, please wait...
Travel
Training
Life
bullet train
Journey
Tourisim

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com