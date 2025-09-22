Flight Safety Tips: टेकऑफ-लँडिंगवेळी एअर होस्टेस खिडकीचे शेड्स का उघडायला सांगतात? जाणून घ्या यामागचं खरं कारण

थोडक्यात:टेकऑफ आणि लँडिंगवेळी खिडक्यांचे शेड्स उघडण्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेरची स्थिती पटकन पाहता येते.डोळ्यांना प्रकाशाशी जुळवून घेण्यास मदत होते ज्यामुळे अचानक संकटांवर त्वरित प्रतिक्रिया देता येते.बचाव दलाला आणि विमान कर्मचार्यांना बाहेरील धोके दिसून त्वरित मदत करता येते..Aircraft Window Shades: आधुनिक जगात विमानप्रवास हा आपल्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. अनेकजण वर्षातून अनेक वेळा विमानाने प्रवास करतात, पण तुम्हाला कधी असं वाटलंय का की टेकऑफ (उड्डाण) आणि लँडिंग (उतरण) दरम्यान एअर होस्टेस तुम्हाला प्लेनच्या खिडक्यांवरील शेड्स उघडायला का सांगतात?.बर्याच लोकांना वाटतं की हे फक्त एक औपचारिक नियम आहे किंवा फक्त बाहेरचा नजारा पाहण्यासाठीच असे म्हणतात. पण प्रत्यक्षात, यामागे एक महत्त्वाचं, जीवन रक्षक कारण दडलेलं आहे..BSF Recruitment 2025: हेड कॉन्स्टेबल बनण्याची सुवर्णसंधी! BSF मध्ये मोठी भरती; पात्रता, पगार आणि अर्जाची अंतिम तारीख जाणून घ्या एकाच ठिकाणी.1. आपत्कालीन परिस्थितीत वेगवान प्रतिक्रिया देणेटेकऑफ आणि लँडिंग हे विमान प्रवासातील सर्वात जोखमीचे टप्पे आहेत. या काळात कोणतीही अचानक तांत्रिक अडचण, हवामानाचा बदल, किंवा आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवू शकते. अशा वेळी विमानात असलेल्या सर्व प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांना बाहेरील परिस्थिती पटकन समजून घेणं फार गरजेचं असतं.जर खिडक्यांचे शेड्स उघडे असतील, तर प्रवासी आणि क्रू सदस्य बाहेर काय परिस्थिती आहे हे पाहू शकतात. उदा. आग आहे का, धूर आहे का, सुरक्षित बाहेर पडण्याचा मार्ग कोणता आहे, याचा अंदाज लावू शकतात. त्यामुळे आपत्कालीन निकालीकरण अधिक सुरक्षित आणि वेगवान होऊ शकतो..2. डोळ्यांना प्रकाशाशी जुळवून घेण्यास मदतजर खिडकीचे शेड्स टेकऑफ आणि लँडिंगच्या वेळी बंद ठेवले तर अचानक बाहेरील प्रकाशात बदल झाल्याने डोळे अनुकूल होण्यात वेळ लागू शकतो. उदा. जर विमानात अंधार असेल आणि बाहेर अचानक तेजस्वी प्रकाश किंवा धूर असेल, तर प्रवाशांची नजर प्रभावित होऊ शकते.शेड्स उघडल्याने डोळे प्रकाशाशी सहज जुळवून घेतात, ज्यामुळे अचानक काही संकट आले तर प्रवासी त्वरित बाहेर पाहून योग्य प्रतिसाद देऊ शकतात.3. बचाव दलासाठी मदतआपत्कालीन परिस्थितीत विमानाबाहेर असलेले बचाव कर्मचारी (फायर फायटर्स, रेस्क्यू टीम) विमानाच्या आत काय घडत आहे ते पाहू शकतात जर खिडक्यांचे शेड्स उघडे असतील. यामुळे त्यांना धूर, आग किंवा इतर धोके दिसतात आणि ते त्वरित आणि योग्य पद्धतीने बचाव कार्य करू शकतात..रोज एक तुळशीचं पान खाण्याचे ७ जबरदस्त फायदे!.4. सुरक्षा नियमांचा एक भागटेकऑफ आणि लँडिंगसारख्या महत्त्वाच्या टप्प्यांवर विमान प्रवाशांच्या आणि कर्मचार्यांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक नियम असतात. खिडक्यांचे शेड्स उघडण्याचा नियम त्याचाच एक भाग आहे, जो दशकांपासून जागतिक विमानसेवा कंपन्यांनी अनुभव आणि संशोधनाद्वारे तयार केला आहे.5. प्रवाशांची सतर्कता वाढवणेकधी कधी प्रवाशांना काही सूक्ष्म बदल किंवा समस्या आधी लक्षात येतात, जसे की इंजिनातून धूर येणे, पंख्यावर बर्फ साचणे इत्यादी. खिडक्यांचे शेड्स उघडे असल्यामुळे प्रवासी अशा गोष्टी लगेच पाहू शकतात आणि विमान कर्मचार्यांना सूचना देऊन संकट टाळू शकतात..FAQs1. एअर होस्टेस टेकऑफ आणि लँडिंगच्या वेळी खिडक्यांचे शेड्स का उघडायला सांगतात? (Why do air hostesses ask to open window shades during takeoff and landing?)कारण आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेरची परिस्थिती पाहून त्वरित प्रतिसाद देणे सोपे होते.2. खिडक्यांचे शेड्स उघडे ठेवण्याचा प्रवाशांवर काय फायदा होतो? (What is the benefit for passengers to keep window shades open?)डोळे प्रकाशाशी जुळवून घेतात आणि अचानक संकटे उद्भवल्यास बाहेर पाहून योग्य निर्णय घेता येतो.3. जर शेड्स बंद ठेवले तर कोणते धोके निर्माण होऊ शकतात? (What risks arise if the shades are kept closed?)बाहेरील स्थिती दिसणार नाही, ज्यामुळे आपत्कालीन वेळी बचाव आणि सुरक्षितता कमी होऊ शकते.4. हे नियम सर्व विमान कंपन्यांमध्ये आहेत का? (Are these rules applicable in all airlines?)होय, जागतिक विमानसेवा कंपन्यांनी प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी हे नियम पाळणे आवश्यक मानले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.