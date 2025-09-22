टूरिझम

Flight Safety Tips: टेकऑफ-लँडिंगवेळी एअर होस्टेस खिडकीचे शेड्स का उघडायला सांगतात? जाणून घ्या यामागचं खरं कारण

Opening Window Shades in Aircraft: तुम्ही बर्‍याच वेळा विमानाने प्रवास करता, पण कधी विचार केला आहे का, टेकऑफ आणि लँडिंगच्या वेळी एअर होस्टेस तुम्हाला खिडक्यांचे शेड्स उघडायला का सांगतात? यामागचं खरं कारण समजल्यावर, पुढच्या वेळी तुम्ही स्वतःहूनच शेड्स उघडाल
Opening Window Shades in Aircraft

Opening Window Shades in Aircraft

Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. टेकऑफ आणि लँडिंगवेळी खिडक्यांचे शेड्स उघडण्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेरची स्थिती पटकन पाहता येते.

  2. डोळ्यांना प्रकाशाशी जुळवून घेण्यास मदत होते ज्यामुळे अचानक संकटांवर त्वरित प्रतिक्रिया देता येते.

  3. बचाव दलाला आणि विमान कर्मचार्‍यांना बाहेरील धोके दिसून त्वरित मदत करता येते.

Loading content, please wait...
Aircraft
emergency
Windows
air hostess
airoplan
plane travel
Air India safety concerns
BRT station safety concerns

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com