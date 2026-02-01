Foreign Tourists Banned: परदेशी पर्यटकांसाठी ‘नो एंट्री’! भारतातील हे हिल स्टेशन का आहे बंद? जाणून घ्या कारण

Chakrata Hill Station: भटकंतीची आवड असलेले लोक नेहमीच शांत, गर्दीपासून दूर आणि निवांतपणा देणाऱ्या ठिकाणांचा शोध घेत असतात. उत्तराखंडमधील चकरता हे असेल एक शांत हिल स्टेशन आहे..मात्र येथे जाण्यापूर्वी एक महत्वाचा नियम जाणून घेणे आवश्यक आहे. चकराता हे सामान्य पर्यटनस्थळ नसून, ते भारतीय सेनेच्या नियंत्रणाखलील कॅन्टोन्मेंट एरिया आहे त्यामुळे येथे परदेशी नागरिकांच्या प्रवेशावर बंदी आहे आणि फक्त भारतीय नागरिकांनाच प्रवेशाची परवानगी दिली जाते..JEE Main 2026: जेईई मेन 2026 सत्र दोनसाठी 1 फेब्रुवारीपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू; 'या' अधिकृत संकेतस्थळावर पाहा A टू Z माहिती .हाय- सिक्युरिटी झोनदेहरादूनपासून सुमारे ९० किलोमीटर अंतरावर असलेले हे हिल स्टेशन हाय- सिक्युरिटी झोन मानले जाते. उत्तराखंडपर्यटन विभागाच्या वेबसाइटनुसार, परदेशी पर्यटकांना फक्त कालसीपर्यंतच जाण्याची परवानगी आहे. त्यापुढे जाण्यातही विशेष लष्करी परवानगी आवश्यक आहे.सुरक्षेच्या कारणांमुळे लागू करण्यात आलेल्या या निर्बधानंतरही चकराताची नैसर्गिक सुंदरता लोकांना आकर्षित करते. घनदाट देवदारची जंगले, थंड हवामान आणि शांत वातावरण यामुळे हे ठिकाण खास ठरते..परफेस्ट हिल स्टेशनया ठिकाणाबाबत अनेक ट्रॅव्हलर्स आपले अनुभव शेअर करतात आणि देहरादून व ऋषिकेशजवळील एक परफेस्ट हिल स्टेशन म्हणून चकराताचे वर्णन करतात, जजिथे गर्दीपासून दूर निवांत वेळ घालवता येतो.टायगर फॉल्सचकराताजवळील टायगर फॉल्स हे येथील सर्वात प्रसिद्ध आकर्षण आहे. सुमारे ५० मीटर उंच असलेला हा धबधबा ट्रेकिंग, पिकनिक आणि फोटोग्राफीची आवड असलेल्या पर्यटकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे..Marathi Weekly Tarot Horoscope: फेब्रुवारीचा पहिला आठवडा ठरणार खास! वेशी योगामुळे मेष, वृश्चिकसह 5 राशींचे चमकणार नशीब; वाचा साप्ताहिक टॅरो भविष्य.मोजक्या पर्यटनस्थळांपैकी एकथोडक्यात सांगायचे तर, चकराता हे भारतातील त्या मोजक्या पर्यटनस्थळांपैकी एक आहे, जिथे सुरक्षेच्या कारणांमुळे परदेशी नागरिकांना प्रवेश दिला जात नाही. त्यामुळे येथील नैसर्गिक सौंदर्य आजही मोठ्या प्रमाणात अबाधित राहिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.