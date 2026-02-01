टूरिझम

Foreign Tourists Banned: परदेशी पर्यटकांसाठी ‘नो एंट्री’! भारतातील हे हिल स्टेशन का आहे बंद? जाणून घ्या कारण

Banned Tourist Place in India: जगभरात अनेक पर्यटनस्थळे प्रसिद्ध आहेत. दरवर्षी मोठ्या संख्येने पर्यटक ही ठिकाणे पाहण्यासाठी येतात. मात्र भारतात अशी काही ठिकाणे आहेत, जिथे परदेशी नागरिकांना प्रवेश करण्यास मनाई आहे. चला, अशाच एका ठिकाणाबद्दल पाहुयात
Foreigners Are Not Allowed in Chakrata

Foreigners Are Not Allowed in Chakrata

esakal

Monika Shinde
Updated on

Chakrata Hill Station: भटकंतीची आवड असलेले लोक नेहमीच शांत, गर्दीपासून दूर आणि निवांतपणा देणाऱ्या ठिकाणांचा शोध घेत असतात. उत्तराखंडमधील चकरता हे असेल एक शांत हिल स्टेशन आहे.

Loading content, please wait...
India
Uttarakhand
uttrakhand
Tourist
tour
Tourists
Tourisim
Tourism Plan
Hill station
foreigners
Amazing Tourist Place
Foreign Trip
trip
adventure tour
Tourism
tourist plane

Related Stories

No stories found.