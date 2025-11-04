टूरिझम

Winter Birds: थंडीची चाहूल लागताच पाहुणे पक्ष्यांचे आगमन; जाणून घ्या सोलापूरमध्ये कुठे आणि कसे पाहाल पक्षीवैभव!

Winter Birds In Solapur: जिल्ह्यात दरवर्षी थंडीच्या दिवसांत येणारे पाहुणे पक्षी यंदा १५ ते २० दिवस उशिराने दाखल झाले आहेत. थंडीची चाहुल लागताच पाहुणे पक्षी जिल्ह्यात दाखल होत असतात.चला तर जाणून घेऊया सोलापूरमध्ये कुठे पक्षी पाहायचे
सकाळ वृत्तसेवा
Solapur Birdwatching: जिल्ह्यात दरवर्षी थंडीच्या दिवसांत येणारे पाहुणे पक्षी यंदा १५ ते २० दिवस उशिराने दाखल झाले आहेत. थंडीची चाहुल लागताच पाहुणे पक्षी जिल्ह्यात दाखल होत असतात. या माध्यमातून आता पक्षीप्रेमींना स्थलांतरित पक्ष्यांचे वैभव पाहण्याची संधी खुली झाली आहे.

