Winter Birds: थंडीची चाहूल लागताच पाहुणे पक्ष्यांचे आगमन; जाणून घ्या सोलापूरमध्ये कुठे आणि कसे पाहाल पक्षीवैभव!

Solapur Birdwatching: जिल्ह्यात दरवर्षी थंडीच्या दिवसांत येणारे पाहुणे पक्षी यंदा १५ ते २० दिवस उशिराने दाखल झाले आहेत. थंडीची चाहुल लागताच पाहुणे पक्षी जिल्ह्यात दाखल होत असतात. या माध्यमातून आता पक्षीप्रेमींना स्थलांतरित पक्ष्यांचे वैभव पाहण्याची संधी खुली झाली आहे..सोलापूर जिल्ह्यात सुमारे २७५ प्रजातींचे पक्षी आढळतात. शहराजवळ हिरज, कुंभारीसह बोरामणी व चपळगावच्या माळरानावर अनेक पाहुणे पक्षी थंडीत दाखल होतात. यंदा पाऊस लांबल्याने उशिराने थंडी सुरू होण्यास उशीर झालेला आहे. यामुळे काहीशा उशिराने पाहुणे पक्षी पाहण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे..Shukra Transit: २६ नोव्हेंबरपर्यंत तूळ राशीत राहणार शुक्र; मेष, वृषभसह 'या' राशींवर होणार धनाचा वर्षाव.कझाकस्तानमधून आले तीन प्रकारचे हॅरियर पक्षीकझाकस्तान देशातून तीन प्रकारचे हॅरियर पक्षी आले आहेत. कझाकस्तानमध्ये या दिवसांत बर्फ पडत असल्याने हॅरियर पक्षी स्थलांतर करतात. संपूर्ण हिवाळाभर ते भारतात राहतात. एकाच कुळातील तीन जातीचे पक्षी सोलापूर जिल्ह्यात येतात. साधारणपणे फेब्रवारीपर्यंत येथे आढळतात. या पक्ष्यांचे प्रजनन कझाकस्तान येथेच होते. केवळ चार ते पाच महिने ते भारतात काढतात. त्यांना थंडीचा हंगाम अनुकूल असल्याने याच काळात ते स्थलांतर करतात. उन्हाची तीव्रता वाढू लागताच ते परतीच्या प्रवासाला निघतात. .कसे आणि कुठे पाहाल पक्षीवैभवशहर व गावापासून दूरचे पाणवटे, नदीकाट तसेच माळरान जमिनीवर सकाळी लवकर तसेच सायंकाळच्या वेळी पक्षीदर्शनाचा लाभ घेता येतो. दूर्बिनीशिवायदेखील साध्या डोळ्यांनी हे पक्षी पाहता येतात. सोलापूर शहराजवळ हिरज, कुंभारी येथील माळरानावर तसेच हिप्परगा व होटगी तलाव परिसरात विविध पक्षी पाहण्याची संधी उपलब्ध आहे.Kartik Purnima 2025: कार्तिक पौर्णिमेच्या दिवशी राशीनुसार करा 'या' वस्तूचे दान आणि ग्रहदोषातून मुक्ती मिळवा!.कोणते पक्षी पाहायला मिळतील- युरोपियन रोलर- हुदहुद- मार्थ हॅरियर- पांढरक्या भोवत्या- माँटूग्युजचा भोवत्या- ब्लू रॉक भ्रश- चातक- भारतीय नीलकंठ- बहिरी ससाणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.