Uttar Pradesh : बॅग भरो निकल पडो! हिवाळा फुल ऑन एन्जॉय करण्यासाठी परफेक्ट आहेत उत्तर प्रदेशजवळील हे हिल स्टेशन

Explore Uttarakhand’s Winter Hill Stations Near UP : सर्वच ऋतू लोकांचे आवडते असले तरीही हिवाळा अधिक प्रिय असतो. कारण, हिवाळ्यात बोचरी थंडी प्रेमाचा गोडवा देते. हिवाळ्यात अनेक लोक फिरण्यासाठी बर्फाळ प्रदेशाची निवड करतात. पण देशातील उत्तर प्रदेश राज्यात असलेली हिल स्टेशन बर्फाळ प्रदेशाला सुद्धा मागे टाकतात. हिवाळ्यात पर्यटकांना हिल स्टेशनला जाणं आवडतं. यासाठी लोक देशभर फिरतात. विशेषतः दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशच्या आसपास अनेक हिल स्टेशन आहेत, जे आपल्या सौंदर्यासाठी जगभर प्रसिद्ध आहेत. जर तुम्हीही हिवाळ्यात फिरण्याचा प्लॅन करत असाल तर उत्तर प्रदेशच्या आसपास असलेल्या सुंदर हिल स्टेशनला नक्की भेट द्या. .नैनीतालउत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊपासून नैनीताल केवळ ३८५ किलोमीटर अंतरावर आहे. नैनीताल आपल्या निसर्गसौंदर्यासाठी जगभर प्रसिद्ध आहे. या शहरात अनेक सरोवरे आहेत, तसेच प्रसिद्ध नैनादेवी मंदिर आहे. स्थानिक लोकांची या मंदिरावर अपार श्रद्धा आहे. हिवाळ्यात नैनीतालला भेट देणं एक उत्कृष्ट पर्याय ठरू शकतो. .मुक्तेश्वरनैनीतालपासून अवघ्या ५० किलोमीटर अंतरावर मुक्तेश्वर हे सुंदर ठिकाण आहे. येथून हिमालयाच्या शिखरांचे विहंगम दर्शन घेता येते. हिवाळ्यात अनेक पर्यटक मुक्तेश्वरमध्ये फिरायला येतात. येथे हायकिंग, स्कीइंग आणि अॅडव्हेंचर ट्रिपचा आनंद घेता येतो. मुक्तेश्वर हे प्राचीन शिवमंदिरासाठी देखील प्रसिद्ध आहे. .अल्मोडाहे शहर आपल्या निसर्गसौंदर्यासाठी ओळखलं जातं. कुमाऊं विभागात वसलेलं हे शहर पर्यटकांचं प्रमुख आकर्षण ठरतं. अल्मोडा विविध मंदिरांसाठी प्रसिद्ध आहे. दरवर्षी अनेक पर्यटक हिवाळ्यात अल्मोड़ा भेट देतात. जर तुम्ही हिवाळ्यात हिल स्टेशन फिरण्याचा विचार करत असाल, तर अल्मोडा हा उत्तम पर्याय आहे. .तोषतोष हे हिवाळ्यात फिरण्यासाठी एक आदर्श ठिकाण आहे. ट्रेकिंगसाठीही तोष खूप प्रसिद्ध आहे. तोष हे गाव हिमाचल प्रदेशच्या कुल्लू जिल्ह्यात वसलेलं आहे. समुद्रसपाटीपासून याची उंची सुमारे २,४०० मीटर आहे. बर्फवृष्टीचा आनंद घेण्यासाठी तोषला जरूर भेट द्या. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत किंवा मित्रमंडळींबरोबर या हिल स्टेशनची सैर करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.