Winter Tourism Spots: थंडीत फिरायला जायचं प्लॅन करताय? "या" 5 निसर्गरम्य ठिकाणांना द्या भेट

Winter Is the Best Time to Travel: अनेकांना हिवाळ्यात भटकंती करायला खूप आवडत असते. त्यांना वेगवेगळी ठिकाणं एक्सप्लोर करायला आवडतात. पण अशी अनेक ठिकाणे आहेत. जिथे फिरायलाच प्लॅन हवामानानुसार करावा. कारण बदलत्या हवामानानुसार सौंर्दयात देखील बदल होत असतात. यंदाच्या हिवाळ्यात फिरायला जाण्याचा विचार करत असाल तर भारतातील सुंदर निसर्गरम्य ठिकाणांना भेट देऊ शकता..मनालीहिमालयाच्या कुशीत असलेले मनाली एक लोकप्रिय हनीमून डेस्टिनेशन ठिकाण आहे. या ठिकाणी डिसेंबरमध्ये बर्फवृष्टीचा आनंद घेता येतो. थंडीच्या दिवसांत मनालीचं सौंदर्य अधिकच खुलून दिसतं..कूर्गकर्नाटकातील कूर्ग म्हणजेच भारताचा स्कॉटलंड. कॉफीच्या बागा, धबधबे, आणि पर्वतीय नद्या यामुळे इथे थंडीचा अनुभव अद्वितीय ठरतो. तुम्ही येथे ट्रेकिंग, फोटोग्राफी आणि स्थानिक पदार्थांचा आनंद घेऊ शकता. हा डोगराळ आहे. तुम्हाला तर दक्षिणेत फिरायला जायचं प्लॅन असेल तर हे सुंदर ठिकाण आहे. येथे राजाच्या आसनावरून या ठिकाणी सूर्यास्ताचे सुंदर दृश्य दिसते. अॅबी फॉल्सचे नैसर्गिक सौंदर्य तुमचे मन जिंकेल..उटीतामिळनाडूमधील नीलगिरी पर्वतरांगांमध्ये वसलेलं उटी हे भारतातील सर्वात प्रसिद्ध थंड हवेच्या ठिकाणांपैकी एक आहे. हिरव्यागार चहा मळे, धुक्याचं साम्राज्य, आणि निसर्गाच्या विविध छटांनी नटलेलं हे ठिकाण तुमच्या थंडीतल्या सुट्टीला खास बनवतं. येथील लहान मोठे ठिकाण जसे की भवानी लेक, सिम पार्क, अप्दोडाबेट्टा पीक, कुन्नूर, पेरुमल पीक, आणि बॉटनिकल गार्डन भेट देऊ शकता..उदयपूरउदयपूर हे राजस्थान राज्यातील एक ऐतिहासिक आणि मोहक असलेलं शहर आहे. तर तुम्हाला थंडीत निसर्गासोबत राजेशाही अनुभव घ्यायचा असेल, तर उदयपूरला भेट द्या. तलावांच्या शहरामध्ये पिचोला तलाव, सिटी पॅलेस, आणि मोनसून पॅलेस यांसारखी ठिकाणं तुमच्या प्रवासाला वेगळं रंगतदार रूप देतील..दार्जिलिंगदार्जिलिंगमध्ये थंडीत चहाचे मळे आणि कांचनजंगा पर्वताचे अप्रतिम दृश्य अनुभवायला मिळते. टॉय ट्रेनने प्रवास आणि थंड हवामानात दार्जिलिंगचा चहा प्यायचा अनुभव आयुष्यभर लक्षात राहील..