टूरिझम

World’s Cleanest Village: जगातील सर्वात स्वच्छ गाव कुठे आहे? तिथे कसे पोहोचायचं? सविस्तर माहिती जाणून घ्या एका क्लिकवर!

World’s Cleanest Village: तुम्हालाही जायचंय का जगातील सर्वात स्वच्छ आणि सुंदर गावाला? चला तर मग जाणून घेऊयात कुठे आहे आणि कसे जायचं
World’s Cleanest Village

World’s Cleanest Village

Esakal

Monika Shinde
Updated on

World’s Cleanest Village Portugal: जगातील हिंदू धर्मियांची संख्या सुमारे १. अब्ज आहे. जी ख्रिश्चन आणि मुस्लिम धर्मानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यापैकी जवळजवळ ९४% लोक भारतात राहतात. मात्र आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे जगातील सर्वात स्वच्छ हिंदू गाव भारतात नसून, एका मुस्लिम बहुल देशात आहे. हे अद्भुत गाव इंडोनेशियाच्या बाली बेटावरील पेंगलिपुरन आहे.

Loading content, please wait...
Travel
village
Tourist
tour
Tourists
Villages
World
Tourisim
Portugal
Tourism Plan
Maharashtra Travel
traveling
clean survey scheme
Tourism
tourist plane
travel essential
Festival Travel Tips
Travel Safety Measures

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com