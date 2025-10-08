World’s Cleanest Village: जगातील सर्वात स्वच्छ गाव कुठे आहे? तिथे कसे पोहोचायचं? सविस्तर माहिती जाणून घ्या एका क्लिकवर!

World’s Cleanest Village Portugal: जगातील हिंदू धर्मियांची संख्या सुमारे १. अब्ज आहे. जी ख्रिश्चन आणि मुस्लिम धर्मानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यापैकी जवळजवळ ९४% लोक भारतात राहतात. मात्र आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे जगातील सर्वात स्वच्छ हिंदू गाव भारतात नसून, एका मुस्लिम बहुल देशात आहे. हे अद्भुत गाव इंडोनेशियाच्या बाली बेटावरील पेंगलिपुरन आहे. .पेंगलिपुरन गावपेंगलिपुरन हे गाव बालीच्या बांग्ली जिल्ह्यात आहे. ७०० वर्षाहून अधिक जुना हा गाव पूर्णपणे हिंदू संस्कृतीने नटलेला आहे. येथे स्वच्छतेला खूप महत्व दिलं जातं आणि गावातील प्रत्येक नागरिक त्यासाठी कटिबद्ध आहे. .Railway Jobs 2025: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! रेल्वेतील खेळाडूंना थेट जॉब, प्रक्रिया आणि पगार एका क्लिकवर जाणून घ्या.या गावात कचरा टाकणं, धूम्रपान आणि इतर अस्वच्छ वर्तनावरील कडक बंदी आहे. गावात वाहनांचा प्रवेश नाही, त्यामुळे हे गाव निसर्गाच्या सान्निध्यात, शांत आणि स्वच्छ आहे..पेंगलिपुरनला का भेट द्यावी?स्वच्छता आणि पर्यावरण जपणं याचं उत्तम उदाहरणपारंपरिक हिंदू जीवनशैलीचा अनुभवनैसर्गिक सौंदर्य आणि शांततासंस्कृती आणि ऐतिहासिक वारसा पाहण्याची संधीया गावात तुम्हाला होमस्टेच्या सुविधा देखील मिळतील जिथे तुम्ही स्थानिक घरगुती जेवणाचा आस्वाद घेऊ शकता आणि स्थानिक लोकांसोबत त्यांच्या संस्कृतीत सहभागी होऊ शकता..Easy Morning Breakfast: सकाळच्या नाश्त्याला बनवा काहीतरी हेल्दी! आताच लिहून घ्या ज्वारीच्या पुलावाची सोपी रेसिपी .पेंगलिपुरनला कसे जायचे?बाली बेटावर पोहोचण्यासाठी भारताहून थेट उड्डाणं उपलब्ध आहेत.बालीच्या राजधानी देनपसार येथून बांग्ली जिल्हा साधारण ४५ किलोमीटरवर आहे.बांग्ली शहरापासून गाव केवळ ५ किलोमीटर अंतरावर आहे.तिथे पोहोचण्यासाठी प्रायव्हेट कार किंवा राइड-शेअर सेवा (जसे Grab, Gojek) वापरली जाऊ शकते..भेट देण्याचा सर्वोत्तम काळपेंगलिपुरन वर्षभर उघडं असलं तरी एप्रिल ते ऑक्टोबर आणि गलुंगन, कुनिंगन सारख्या स्थानिक सणांदरम्यान येणं जास्त सुंदर अनुभव देतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.