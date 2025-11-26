Christmas Markets: जगभरातील ख्रिसमस मार्केट्स जे फक्त उजळत नाहीत...कथाही सांगतात! जाणून घ्या बजेट फ्रिडली फेस्टिव्ह डेस्टिनेशन

Budget-Friendly Christmas Festive Travel Tips: डिसेंबर जवळ आला की जगभरातील अनेक शहरं ख्रिसमसच्या जादुई वातावरणात रंगून जातात. परीकथा सारखी लाईट्स, दालचिनीचा सुगंध, हाताने बनवलेले चॉकलेट, केक स्टॉल्स आणि चमचमत्या दिव्यांचा अनुभव, संस्कृती, पाककला आणि लोकांचे आपुलकीचे प्रेम पाहायला मिळते. यंदा तुम्ही देखील ख्रिसमससाठी ट्रिप प्लॅन करत असाल, तर ही खास बजेट फ्रिडली फेस्टिव्ह मार्केट्सची लिस्ट जाणून घ्या .व्हिएन्ना, ऑस्ट्रियाव्हिएन्नाच्या राथाउसप्लात्झमधील बाजारात फेरफटका मारताना वाटतं की शहर तुमच्यासाठी खास सजलंय. मंद बर्फ, मुलांचा आनंदी आवाज आणि पारंपरिक पंचांचा सुगंध तुमच्या प्रवासाला अजूनच जादुई बनवतोका जावे?मुलांसाठी सुंदर आईस-रिंकपारंपरिक ऑस्ट्रियन सॉसेज आणि जिंजरब्रेडराजेशाही वास्तूकला + उत्सवाचा माहोल.School Students: आनंदाची बातमी! शालेय विद्यार्थ्यांच्या अडचणी टाळण्यासाठी एसटी हेल्पलाइन लवकरच सुरू; परिवहन मंत्रींची घोषणा.बाझेल, स्वित्झर्लंडबाझेल डिसेंबरमध्ये जणू ख्रिसमसच्या पुस्तकातून बाहेर पडलेलं शहर वाटतं. शांत, स्वच्छंद वातावरण आणि दोन मोठ्या चौकांवर पसरलेला बाजार अनुभव घ्यायला हवा.का जावे?फेरीटेल फॉरेस्ट: मुलांचा स्वर्गखास स्विस कँडल वर्कशॉप्सऐतिहासिक शहरात चमकणाऱ्या हजारो दिव्यांचे दृश्यस्ट्रासबुर्ग, फ्रान्सफ्रान्स- जर्मनीच्या सांस्कृतिक मिश्रणाने सजलेलं स्ट्रासबुर्ग ख्रिसमसच्या काळात उजळून निघतं. 400+ स्टॉल्स, विशाल ट्री आणि ऐतिहासिक रस्त्यांवरील प्रकाशमय सजावट प्रवासासाठी परफेक्ट आहे.का जावे?शतके जुना बाजारस्थानिक अल्सेशियन वाईनरोमँटिक नॅरो स्ट्रीट्समध्ये फेरफटका.फ्लोरेन्स, इटलीसांता क्रोचे बॅसिलिकाच्या पार्श्वभूमीवर सजलेला बाजार गोड सुगंधांनी भरलेला. जर्मन शैलीतील बाजारात इटालियन पॅनफोर्टे आणि स्ट्रुडेल मिळतात.का जावे?कलात्मक हस्तकलाप्रकाशित डुओमोचे सौंदर्यआरामदायी आणि शांत वातावरणझाग्रेब, क्रोएशियासलग तीन वर्षे सर्वोत्तम ख्रिसमस मार्केट म्हणून नावाजलेला झाग्रेब स्ट्रीट फूड, लाईव्ह म्युझिक आणि ख्रिसमस ट्रामसाठी प्रसिद्ध आहे.का जावे?स्ट्रीट डान्स आणि संगीतप्रत्येक कोपऱ्यात वेगळा थीमजादुई सजावट.Winter Stomach Pain: हिवाळ्यात वारंवार पोटदुखी होते? जाणून घ्या त्यामागील कारणे आणि प्रभावी उपाय.तिवोली गार्डन्स, डेन्मार्ककोपेनहेगनमधील तिवोली मनोरंजन उद्यान ख्रिसमसच्या काळात 1,000+ झाडांनी उजळतं.का जावे?परीकथांसारखी राईड्सलुसिया प्रोसेशनशानदार फटाक्यांची आतषबाजीटॅलिन, एस्टोनियाटाउन हॉल स्क्वेअरमध्ये भरलेला बाजार बर्फाळ गल्ली, लाकडी स्टॉल्स आणि हाताने बनवलेल्या एस्टोनियन वस्तूंनी भरलेला आहे.का जावे?1441 पासून सजवलेली ख्रिसमस ट्रीस्थानिक गरम पेयेमध्ययुगीन शैलीचे वातावरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.