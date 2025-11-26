टूरिझम

Christmas Markets: जगभरातील ख्रिसमस मार्केट्स जे फक्त उजळत नाहीत...कथाही सांगतात! जाणून घ्या बजेट फ्रिडली फेस्टिव्ह डेस्टिनेशन

Explore Christmas Markets Worldwide: २५ डिसेंबर २०२५ रोजी ख्रिसमस मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. जगभर असे ठिकाणे आहेत जिथे ख्रिसमस मार्केट्स फक्त खरेदीसाठी नाहीत, तर प्रत्येक ठिकाण खास कहाणीसाठी प्रसिद्ध आहे. चला तर जाणून घेऊया काही बजेट-फ्रेंडली फेस्टिव्हल डेस्टिनेशन्स
Budget-Friendly Christmas Festive Travel Tips: डिसेंबर जवळ आला की जगभरातील अनेक शहरं ख्रिसमसच्या जादुई वातावरणात रंगून जातात. परीकथा सारखी लाईट्स, दालचिनीचा सुगंध, हाताने बनवलेले चॉकलेट, केक स्टॉल्स आणि चमचमत्या दिव्यांचा अनुभव, संस्कृती, पाककला आणि लोकांचे आपुलकीचे प्रेम पाहायला मिळते. यंदा तुम्ही देखील ख्रिसमससाठी ट्रिप प्लॅन करत असाल, तर ही खास बजेट फ्रिडली फेस्टिव्ह मार्केट्सची लिस्ट जाणून घ्या

