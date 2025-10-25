टूरिझम

Delhi Tourism: दिल्लीकरांसाठी गुड न्यूज! लवकरच यमुना नदीवर क्रूझ सेवा सुरू, जाणून घ्या कोणते सुविधा मिळणार

Yamuna River Cruise Coming Soon in Delhi: दिल्लीकरांसाठी आता क्रूझचा आनंद घेण्यासाठी मुंबई- गोवा या ठिकाणी जाण्याची गरज नाही. कारण लवकरच यमुना नदीवर क्रूझ सेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे. अशी माहिती पर्यटन मंत्री कपिल शर्मा यांनी सांगितले आहे
Yamuna River Cruise Coming Soon in Delhi

Yamuna River Cruise Coming Soon in Delhi

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Yamuna River Cruise Coming Soon in Delhi: दिल्लीकरांसाठी आता क्रूझ अनुभव घेण्यासाठी गोवा किंवा मुंबई यासारख्या शहरांमध्ये जाण्याची गरज नाही. दिल्ली सरकार लवकरच यमुना नदीवर क्रूझ सेवा सुरू करण्याच्या तयारीत आहेत.

Loading content, please wait...
delhi
Delhi Capitals
Tourist
tour
Tourists
Tourisim
Tourism Plan
Yamuna River
Ganga Yamuna River
Tourism
tourist plane

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com