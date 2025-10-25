Delhi Tourism: दिल्लीकरांसाठी गुड न्यूज! लवकरच यमुना नदीवर क्रूझ सेवा सुरू, जाणून घ्या कोणते सुविधा मिळणार

Yamuna River Cruise Coming Soon in Delhi: दिल्लीकरांसाठी आता क्रूझ अनुभव घेण्यासाठी गोवा किंवा मुंबई यासारख्या शहरांमध्ये जाण्याची गरज नाही. दिल्ली सरकार लवकरच यमुना नदीवर क्रूझ सेवा सुरू करण्याच्या तयारीत आहेत..या योजनेअंतर्गत, डिसेंबरपासून यमुना नदीवर क्रूझ सेवा सुरु होणार असून ही जी सोनिया विहारपुलापासून ते जगतपूरपर्यंत प्रवास करायला मिळणार आहे.अशी माहिती पर्यटन मंत्री मिश्रानी दिली आहे..BEL Recruitment 2025: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडमध्ये ट्रेनी इंजिनिअर पदांसाठी भरती जाहीर; जाणून घ्या अर्ज करण्याची अंतिम तारीख .पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रांच्या मते, या नवीन उपक्रमामुळे लोकांना शहरातच क्रूझ सेवेचा आनंद घेता येईल आणि यमुना किराण्यावरील पर्यटनास चालना मिळेलसरकारचे उद्दिष्ट लोकांना त्यांच्या शहरातच पाण्याच्या मार्गाने प्रवासाचा अनुभव देणे आणि यमुना नदीला आकर्षक पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करणे आहे. या क्रूझमध्ये प्रवाशांना आरामदायक बसेसारखी सोयी, दृश्य सौंदर्य आणि क्रूझचा अनोखा अनुभव मिळेल..क्रूझ प्रवासाची माहितीमार्ग: सोनिया विहार पूल ते जगतपूर शनी मंदिरएकूण अंतर: सुमारे ८-१० किलोमीटरकालावधी: ९० मिनिटे अंदाजे लागतीलक्षमता: एका क्रूझमध्ये १०० पेक्षा जास्त प्रवासी बसू शकतातकोणत्या सुविधा मिळू शकतातआरामदायी बसण्याची व्यवस्थारेस्टॉरंट आणि कॅफेची सोयपिक अँड ड्रॉप पॉईंट सोनिया विहारमध्येप्रवास दरम्यान सुंदर यमुना किनाऱ्यांचे नजारे.Guru Transit 2025: गुरु उच्च राशीत कर्क राशीत प्रवेश; 'या' राशींचे नशीब उजळणार, जाणून घ्या तुमचं राशिभविष्य.तिकिटे आणि किमतीतिकिटांच्या किमती अद्याप ठरल्या नसल्या आहेतसरकार प्रयत्न करणार की तिकिटे कुटुंब, विद्यार्थी व पर्यटकांसाठी परवडणारी ठेवली जावीतमानसूनच्या काळात ही सेवा थांबवण्यात येईल, कारण यमुना नदीचा पाणीस्तर वाढतोमेट्रोशी जोडणीDTC आणि पर्यटन विभाग मिळून क्रूझ जेटीला जवळच्या मेट्रो स्टेशनशी जोडण्याची तयारी करत आहेतसकाळी व संध्याकाळी अनेक ट्रिप्स चालवल्या जातील, जेणेकरून लोक यमुना नदीच्या नजाऱ्यांचा अनुभव घेऊ शकतीलही क्रूझ सेवा दिल्लीकरांसाठी नवीन ट्रॅव्हलिंग अनुभव आणि यमुना किनाऱ्यावर पर्यटनाला चालना देण्याची संधी ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.