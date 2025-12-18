टूरिझम

Tourism Trend: वर्षअखेरच्या सुट्यांत पर्यटनाचा ट्रेंड बदलला; पार्टीऐवजी 'या' ठिकाणांवर जाण्याचा कल

Year End Travel: वर्षअखेरच्या सुट्यांमध्ये पार्टीपेक्षा धार्मिक पर्यटनाला नागरिकांची पसंती वाढली आहे. वाराणसी, अयोध्या, गुजरात व राजस्थानसाठी बुकिंग फुल्ल झाली आहेत.
Tourism Trend

Tourism Trend

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हिंगोली : वर्षातील शेवटचा महिना सुरू असून यानिमित्ताने अनेकजण फिरस्तीसाठी बाहेर पडतात. थर्टी फर्स्टनिमित्त पार्टी किंवा समुद्र किनाऱ्यावर मौजमजा करण्याऐवजी वर्षअखेरची सुटी धार्मिक पर्यटनस्थळांवर घालवण्याकडे नागरिकांचा कल वाढला आहे. त्या अनुषंगाने बुकिंगदेखील करण्यात आल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Ayodhya Ram Mandir
Tourisim
Winter
Year End Special

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com