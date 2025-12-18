Tourism Trend: वर्षअखेरच्या सुट्यांत पर्यटनाचा ट्रेंड बदलला; पार्टीऐवजी 'या' ठिकाणांवर जाण्याचा कल

हिंगोली : वर्षातील शेवटचा महिना सुरू असून यानिमित्ताने अनेकजण फिरस्तीसाठी बाहेर पडतात. थर्टी फर्स्टनिमित्त पार्टी किंवा समुद्र किनाऱ्यावर मौजमजा करण्याऐवजी वर्षअखेरची सुटी धार्मिक पर्यटनस्थळांवर घालवण्याकडे नागरिकांचा कल वाढला आहे. त्या अनुषंगाने बुकिंगदेखील करण्यात आल्या आहेत..सुटीचा कालावधी मिळाल्यास किंवा सुटी टाकून फिरस्ती करण्याचे प्रमाण मागील काही वर्षांत वाढले आहे. यामुळे टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स कंपनीकडून विशिष्ट पॅकेजदेखील दिले जात आहे. यात तीन रात्र, चार दिवसांच्या पॅकेजला अधिक पसंती नागरिकांकडून दिली जात आहे. पूर्वी लोक डिसेंबर ते फेब्रुवारी महिन्यात कुलू-मनाली किंवा सिमला, जम्मू अशा थंड हवेच्या ठिकाणी बर्फवृष्टीचा आनंद घेण्यास प्राधान्य देत होते. आता हा ट्रेंड बदलत चालला असून लोक धार्मिक पर्यटनाकडे वळले आहेत..मागील काही वर्षांत तीर्थस्थळांवर जाणाऱ्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यानुसार ट्रॅव्हल्स कंपन्यांकडून देखील पॅकेज तयार करताना तीर्थक्षेत्र आणि काही पर्यटनस्थळांचा समावेश केला जात आहे. यात प्रामुख्याने राजस्थान, गुजरात, अयोध्या, वाराणसी, वृंदावन, मथुरा, तिरुपती बालाजी यासारख्या ठिकाणी पर्यटकांचा ओढा वाढला आहे. नवीन वर्ष साजरे करताना धार्मिक स्थळांवर जाऊन मनःशांती मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यात सेवानिवृत्त व्यक्तीच नव्हे, तर तरुणांचेदेखील प्रमाण वाढले आहे..असे आहेत पॅकेज (प्रति व्यक्ती/ रुपये)काशी, अयोध्या १२ हजारांपासूनकाशी, द्वारका, सोमनाथ १२ हजारांपासूनखाटूश्याम जोधपूर, जयपूर, जैसलमेर १५ हजारांपासूनभुनेश्वर, पुरी, कोणार्क १५ हजारांपासून.१२ जानेवारीपर्यंतचे बुकिंग फुल्लसरत्या वर्षाला निरोप देताना पर्यटनाचा आनंद मिळवण्याकडे अनेकांचा कल आहे. यासोबतच नवीन वर्षात फिरायला जाण्याचेही नियोजन अनेकांनी केले आहे. त्यामुळे डिसेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्याचे बुकिंग फुल्ल आहे. सोबतच १२ जानेवारीपर्यंतचे ट्रॅव्हल्स बुकिंगदेखील फुल्ल आहे..Sangli Leopard Menace : बिबट्या घरात घुसण्यामागचं वास्तव काय? वाढती दहशत, कारणं आणि ठोस उपाय.राजस्थानकडे सर्वाधिक ओढाराजस्थानमधील पर्यटनस्थळांकडे जाणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. खाटूश्याम दर्शनासोबतच जैसलमेर येथील वाळवंटातील नृत्य पाहणे, उंट सफारी, जयपूर, जोधपूर येथील काही पर्यटनस्थळांकडे कल वाढला आहे. त्यामुळे राजस्थान पॅकेजचे बुकिंग सर्वाधिक असल्याचे ट्रॅव्हल्स एजन्सी चालकांकडून सांगितले जात आहे. यासोबतच केरळ, अंदमान, मिनी स्कॉटलंड असलेल्या उत्तर पूर्वेतील स्वच्छ शहर असलेल्या माळेगाव येथे भेट देणाऱ्यांचेही प्रमाण वाढले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.