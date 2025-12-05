Year Ender 2025: सोलो ट्रॅव्हल ते इको टूरिझम; 2025 मध्ये भारतीयांच्या प्रवासाच्या सवयींमध्ये 'असा' झाला मोठा बदल!

Indian Travel Trends 2025: या वर्षभरात वीकेंड आउटिंग, सार्वजनिक सुट्ट्या, वर्केशन, लॉन्ग वीकेंड ट्रिप्स, आणि लॉन्ग व्हेकेशन अशा विविध प्रकारांनी लोकांनी प्रवासाचा अनुभव घेतला आहे. यंदा अनेक गोष्टींनी ट्रेंड सेट केला आहे, ज्यात प्रवास हा सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला आहे. आजची तरुण पिढी प्रवासाला केवळ सुट्टी म्हणून न पाहता, नवे अनुभव घेण्याचा, स्वतःला ओळखण्याचा आणि स्वातंत्र्य अनुभवण्याचा एक मार्ग म्हणून पाहत आहे. त्यामुळेच २०२५ मध्ये लोकांनी 'Experience Over Luxury' आणि आठवणी तयार करण्याला प्राधान्य दिले आहे. चला तर पाहूया, 2025 मध्ये कोणते ट्रॅव्हल ट्रेंड सर्वाधिक चर्चेत राहिले....सोलो वुमन ट्रॅव्हलचा नवा काळयंदाचं २०२५ वर्ष भारतीय महिलांसाठी प्रवासाचा टर्निंग पॉइंट ठरलं आहे. बॅनर्सच्या गंगेचा घट असो किंवा विदेशातले ट्रेक्स; भारतीय महिला संपूर्ण आत्मविश्वासाने एकट्याने वेगवेगळी ठिकाणं एक्सप्लोर करताना दिसल्या. वूमन-फ्रेंडली होस्टेल्स आणि ट्रान्सपोर्ट, सेफ्टी अँप्स, सतत उपलब्ध असलेली माहिती यामुळे महिलांना नवनवीन सोलो अडव्हेंचर्स करण्यासाठी बूस्ट मिळाला आहे.इको आणि सस्टेनेबल टुरिझमचा जोर२०२५मध्ये पर्यावरणपूरक प्रवास म्हणजेच सस्टेनेबल टुरिझम मोठा ट्रेंड ठरला आहे. ट्रेकिंग करताना किंवा कोणत्याही निसर्गाच्या ठिकाणी फिरायला गेले आता कचरा न करणे, गड-किल्ल्यांना भेट द्यायला गेलेला असता ऐतिहासिक वास्तुला हानी न पोहोचवणे, लोकल व्यवसायांना सपोर्ट, प्लास्टिक-फ्री स्टे आणि ईको-फ्रेंडली हॉटेल्स यांनी पर्यटन अधिक जबाबदार दिशेकडे नेलं..International Trip: जगभर फिरायचं स्वप्न? या 5 देशांमध्ये कमी पैशात करा ट्रिप प्लॅनिंग!.वीकेंड एस्केप (Weekend Escape)हा तर २०२५चा सर्वात मोठा ट्रेंड ठरला आहे. कामाच्या स्ट्रेस मधून बाहेर पडण्यासाठी, एक रिफ्रेश बूस्ट मिळण्यासाठी लोकांनी लांबच्या किंवा मोठ्या सुट्टीची वाट न बघता, २-३ दिवसांच्या मिनी ट्रिप्स प्लॅन केल्या. यामुळे लोकांना त्यांचे रिलेशनशिप्स मेन्टेन (maintain) करण्यासाठी वेळ मिळाला. एवढंच नाही तर आरोग्य सुधारण्यास मोठ्या प्रमाणात उपयोगी ठरले.कुठूनही काम करण्याचा ट्रेंड (Work From Anywhere)लॅपटॉप, नेटवर्क आणि बॅकपॅक; या तिन्ही गोष्टींनी कार्यालयाची संकल्पना बदलली आहे. २०२५ मध्ये वर्केशन आणि WFA ला मोठा प्रतिसाद मिळाला. मनालीचे बर्फाच्छादित पर्वत, कूर्गचा कॉफीचा सुगंध, गोव्याचा समुद्रकिनारी वारा; हे सर्व 9-to-5 ऑफिसचे नवे ठिकाण बनले..अॅडव्हेंचर ट्रॅव्हल (Adventure Travel)या वर्षी अॅडव्हेंचर ट्रॅव्हलने वेग पकडला आहे. स्कायडायव्हिंग, केव्हिंग, हाय-ऑल्टिट्यूड ट्रेकिंग अशा थरारक अनुभवांच्या शोधात लोकांनी निसर्गाच्या कॉम्प्लिकेटेड चॅलेंजेसना प्राधान्य दिलं.अध्यात्मिक प्रवासांचा वाढता कल (Spiritual Travel)2025च्या सुरुवातीला सुरू झालेल्या महाकुंभमुळे अध्यात्मिक पर्यटनाला नवी दिशा मिळाली. संपूर्ण देशातून लोक प्रयागराजला संगम स्नानासाठी आले होते. तेवढंच नाही, तर बद्रीनाथ, काशी, मथुरा-बरसाना, तसेच योगा रिट्रीट आणि मेडिटेशन कॅम्प यांनाही प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. शांततेच्या शोधात केलेले प्रवास हे 2025चे खास वैशिष्ट्य ठरले..Maharashtra Winter Travel: थंडीच्या सुट्ट्या पडताच ट्रिप प्लॅन करताय? मग काश्मिर, कुलू-मनाली विसरा; महाराष्ट्रातील ‘ही’ ठिकाणं आहेत खरे आकर्षण!.सोलो ट्रॅव्हलिंगपर्यटनस्थळांची यादी जलद गतीने पूर्ण करण्याऐवजी लोकांनी कमी वेगाने पण अधिक सखोल अनुभव घेणाऱ्या प्रवासाला प्राधान्य दिले. ट्रेन प्रवास, ग्रामीण पर्यटन, होमस्टे संस्कृतीने पुन्हा लोकप्रियता मिळवली. लोक आता फक्त भेट देण्यासाठी नव्हे तर अनुभवण्यासाठी प्रवास करू लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.