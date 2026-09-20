Ziro Festival 2026: अरुणाचल खोऱ्यातील संगीताची मैफील! जाणून घ्या वेळापत्रक, कलाकार अन् राहण्या-प्रवासाचा संपूर्ण प्लॅन...

Ziro Music Festival: भारतातील स्वतंत्र आणि इंडिपेंडंट म्युझिक फेस्टिव्हल्सपैकी अत्यंत लोकप्रिय मानला जाणारा 'झिरो फेस्टिव्हल ऑफ म्युझिक २०२६' (Ziro Festival of Music 2026) पुन्हा एकदा रसिक प्रेक्षकांच्या भेटीस सज्ज झाला आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या लोअर सुबनसिरी जिल्ह्यातील निसर्गरम्य झिरो खोऱ्यात (Ziro Valley) या सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. देशी-विदेशी संगीतकार, विविध कला प्रकार आणि स्थानिक संस्कृतीचा अनोखा संगम घडवून आणणारा हा संगीत महोत्सव संगीतप्रेमींसाठी मोठी मेजवानी ठरणार आहे..महोत्सवाची तारीख, वेळ अन् तिकीट दरतारीख अन् वेळ: हा चार दिवसीय संगीत महोत्सव २४ सप्टेंबर ते २७ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत रोज सकाळी ११:३० ते रात्री ८:०० या वेळेत पार पडणार आहे.तिकीट दर: फेस्टिव्हलचे 'अर्ली बर्ड पासेस' (Early Bird Passes) आधीच पूर्ण विकले गेले आहेत.- २४ सप्टेंबर (पहिला दिवस): रु. ३,७०० पासून तिकीट दर सुरू.- २५ , २६ आणि २७ सप्टेंबर: प्रत्येक दिवसासाठी रु. ५,३०० तिकीट आकारले जाईल..Satara Tourism: ऐतिहासिक अन् निसर्गसुंदर सातारा! पावसाळ्यात 'या' प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांना नक्की भेट द्या... .दिग्गज कलाकार अन् संगीताचे रंगतदार प्रकारया वर्षीच्या फेस्टिव्हलमध्ये रॉक, इलेक्ट्रॉनिक, हिप-हॉप, इंडी आणि लोकसंगीताचा (Folk) अप्रतिम मेळ पाहायला मिळणार आहे.भारतीय अन् ईशान्य भारतातील कलाकार: प्रसिद्ध रॉक बँड 'पारिक्रमा' आपल्या ३५ वर्षांच्या संगीतमय प्रवासाचे खास सेलिब्रेशन येथे करणार आहे, तर इलेक्ट्रॉनिक संगीत क्षेत्रातील लोकप्रिय जोडगोळी 'मिडिव्हल पंडित्स' (Midival Punditz) पुन्हा एकदा झिरोच्या मंचावर थिरकण्यासाठी सज्ज आहे. याशिवाय त्रिपुरा, मणिपूर, सिक्कीम, नागालँड, मिझोराम, आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशातील तरुण कलाकारांची मोठी फळी येथे परफॉर्म करेल..आंतरराष्ट्रीय कलाकार: श्रीलंका, अल्गेरिया, आयर्लंड, पॅलेस्टाईन, नेपाळ, थायलंड आणि दक्षिण कोरियातील दिग्गज संगीतकार यात सहभागी होत आहेत. श्रीलंकन गायिका योहाणी (Yohani), इलेक्ट्रॉनिक आर्टिस्ट इसाम इलियास (Isam Elias) आणि आयर्लंडचा 'साल्टायर' (Saltaire) बँड हे या फेस्टिव्हलचे मुख्य आकर्षण असतील.खास आकर्षण - सर्किट मिक्सर्स: यंदाच्या फेस्टिव्हलचे प्रमुख आकर्षण म्हणजे 'सर्किट मिक्सर्स' (Circuit Mixers). भारत, दक्षिण आफ्रिका आणि स्वित्झर्लंड येथील इलेक्ट्रॉनिक संगीतकारांना एकत्र आणणाऱ्या या आंतरराष्ट्रीय उपक्रमाचा अंतिम टप्पा झिरो फेस्टिव्हलमध्ये पार पडणार आहे..संगीताशिवाय इतर मजेशीर उपक्रममुख्य स्टेजवरील परफॉर्मन्ससोबतच महोत्सवात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी अनेक सर्जनशील आणि मनोरंजक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे-रात्रीच्या खास मैफिली: अधिकृत वेळेनंतरही उशिरापर्यंत चालणारे अनधिकृत जॅम सेशन्स, सरप्राईज संगीतमय सादरीकरणे अन् स्थानिक कलाकारांच्या मैफिली.वर्कशॉप्स अन् ॲक्टिव्हिटीज: ध्यानधारणा (Meditation), माइंडफुलनेस आणि सर्जनशीलतेवर आधारित विविध कार्यशाळा.लहान मुलांसाठी खास: निसर्ग भ्रमंती (Guided Nature Walks), ट्रेझर हंट आणि मैदानी खेळ..Regional Festivals of India: ऑफबीट ट्रॅव्हलर्ससाठी खास; 'हे' आहेत भारताचे अनोखे प्रादेशिक सण... .झिरो खोऱ्यात कसे पोहोचायचे?विमानाने (By Air): इटानगरजवळील हॉलोंगी विमानतळ (डोणी पोलो एअरपोर्ट) हा सर्वात सोयीस्कर पर्याय आहे. तिथून टॅक्सी किंवा स्थानिक वाहतुकीद्वारे ४ तासांत झिरो खोऱ्यात पोहोचता येते.रेल्वेने (By Train): सर्वात जवळचे रेल्वे स्टेशन नाहरलागुन (Naharlagun) असून ते झिरो खोऱ्यापासून सुमारे १०० किमी अंतरावर आहे. तिथून शेअरिंग टॅक्सी सहज उपलब्ध होतात.परवानगी (Permits): झिरो फेस्टिव्हलला भेट देण्यासाठी भारतीय नागरिकांसाठी इनर लाईन परमिट (ILP) आणि परदेशी नागरिकांसाठी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट (PAP) मिळवणे अनिवार्य आहे..राहण्याची सोय (Accommodation)फेस्टिव्हलच्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. यात मुख्य महोत्सवाच्या जागेजवळ उभारलेले तंबू (Campsites), स्थानिक गावांमध्ये होमस्टे (Homestays), बजेट गेस्टहाऊस आणि प्रवास-राहाण्याचा समावेश असलेले खास ट्रॅव्हल पॅकेजेस उपलब्ध आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.