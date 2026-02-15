Trending News

Viral News : दहा वर्षांच्या चिमुकलीची सोन्यात गुंतवणूक, मोठ्यांनाही लाजवेल अशी बचत; वयाच्या ७ वर्षापासून खरेदी करतेय सोने

China Girl Buying Gold : चीनमधील १० वर्षांच्या मुलीने ७व्या वर्षापासून सोने खरेदी करण्यास सुरुवात केली. ती हेबेई प्रांतात राहते आणि चंद्र नववर्षात मिळणाऱ्या लाल लिफाफ्यातील मिळालेल्या पैशांतून गुंतवणूक करते.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

मुलांचे बालपण सहसा खेळण्यात आणि अभ्यासात जाते. जेव्हा तr मोठे होतात आणि नोकरी किंवा व्यवसाय सुरू करतात तेव्हाच त्यांना बचतीचे महत्त्व समजते. पण एका चीनमधील एका मुलीने सध्या अशा वयात बचत करण्यास सुरुवात केली आहे, जेव्हा बहुतेक मुले बचतीशी अपरिचित असतात. उत्तर चीनमधील एका १० वर्षांच्या मुलीने तीन वर्षांपूर्वी सोने खरेदी करण्यास सुरुवात केली कारण तिला भीती होती की तिचे पालक ते विकून टाकतील. आता सोन्याचे भाव गगनाला भिडत आहेत, लोक या तरुणीचे कौतुक करत आहेत.

China
gold
viral
Gold Investment
young girl

