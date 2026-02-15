Viral News : दहा वर्षांच्या चिमुकलीची सोन्यात गुंतवणूक, मोठ्यांनाही लाजवेल अशी बचत; वयाच्या ७ वर्षापासून खरेदी करतेय सोने

मुलांचे बालपण सहसा खेळण्यात आणि अभ्यासात जाते. जेव्हा तr मोठे होतात आणि नोकरी किंवा व्यवसाय सुरू करतात तेव्हाच त्यांना बचतीचे महत्त्व समजते. पण एका चीनमधील एका मुलीने सध्या अशा वयात बचत करण्यास सुरुवात केली आहे, जेव्हा बहुतेक मुले बचतीशी अपरिचित असतात. उत्तर चीनमधील एका १० वर्षांच्या मुलीने तीन वर्षांपूर्वी सोने खरेदी करण्यास सुरुवात केली कारण तिला भीती होती की तिचे पालक ते विकून टाकतील. आता सोन्याचे भाव गगनाला भिडत आहेत, लोक या तरुणीचे कौतुक करत आहेत. .साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टमधील एका वृत्तानुसार, हेबेई प्रांतातील लांगफांग येथील ही मुलगी सलग तीन वर्षांपासून चंद्र नववर्षादरम्यान मिळालेल्या लाल लिफाफ्यांचा (कँटोनीजमध्ये लाई सी किंवा मंदारिनमध्ये होंग बाओ म्हणतात) वापर करून सोने खरेदी करत आहे. चीनमध्य प्रौढांसाठी वसंत ऋतू महोत्सवात मुलांना किंवा अविवाहित व्यक्तींना लाल लिफाफ्यांमध्ये गुंडाळलेले पैसे भेट देण्याची परंपरा आहे, त्यांना येणाऱ्या वर्षासाठी शुभेच्छा आणि आरोग्य मिळावे अशी त्यामागे सदिच्छा असते. . २०२३ पासून सोन्यात गुंतवणूकआईने स्पष्ट केले की मुलीने २०२३ मध्ये तिच्या भेटवस्तूतील पैसे सोन्यात गुंतवण्यास सुरुवात केली कारण तिला भीती होती की तिचे पालक ते पैसे खर्च करतील. तिला वाटते की सोने रोख रकमेपेक्षा जतन करणे सोपे आहे. आईने स्पष्ट केले की तिच्या मुलीला दरवर्षी साधारणपणे सुमारे ४,००० युआन (US$५८०) किंवा अंदाजे ५२,५२२ रुपये मिळतात. जेव्हा तिने पहिल्यांदा सोने खरेदी केले तेव्हा त्याची किंमत प्रति ग्रॅम सुमारे ४६० युआन (US$६६) होती आणि या वर्षी फेब्रुवारीपर्यंत किंमत प्रति ग्रॅम १,१०० युआनपर्यंत वाढली होती..Gold Rate Today : सोने खरेदीमध्ये महाराष्ट्र कितव्या नंबरवर? १९४७ पासून २०२६ पर्यंत बदललेला पॅटर्न तुम्हाला नक्कीच शॉक करेल.आतापर्यंत तिने ३० ग्रॅम सोने खरेदी केले आहे. मुलीच्या आईने पुढे स्पष्ट केले की तिच्या मुलीने अंदाजे ३० ग्रॅम सोने खरेदी केले आहे. तिने असेही म्हटले की तिने अद्याप सोने विकलेले नाही आणि ती आणखी खरेदी करण्याची योजना आखत आहे. आता, मुलीची कहाणी सोशल मीडियावर व्हायरल होताच, लोकांनी तिचे कौतुक करण्यास सुरुवात केली. काहींनी तिला "प्रतिभाशाली" म्हटले, तर काहींनी "भाग्यवान गुंतवणूकदार" म्हटले. काही युजर्सनी मुलीच्या आईला तिच्या मुलीच्या पुढील गुंतवणुकीबद्दल विचारले, ज्यावर आईने उत्तर दिले, "मी माझ्या मुलीला विचारेन की ती पुढील सोन्याच्या शोधाचा अंदाज लावू शकते का.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.