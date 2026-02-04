Photos : ओसाड जमिनीत सापडला १००० वर्ष जुना सांगाडा; 'समाधी' मुद्रा पाहून जगभर सगळेच आश्चर्यचकित, पाहा व्हायरल फोटो

गुजरातच्या वडनगरमध्ये एक चमत्कारिक शोध सापडला आहे. सुमारे १००० वर्ष जुना एक सांगाडा जो योगासनात बसलेल्या अवस्थेत पुरला होता तो आता नवीन आधुनिक संग्रहालयात आपले स्थान शोधून बसला आहे. हे प्रकरण इतके रोमांचक आहे की ऐकणाऱ्यांचे आणि पाहणाऱ्यांचे डोळे मोठे होतात.२०१९ मध्ये वडनगर रेल्वे लाइनजवळील ओसाड जमिनीत उत्खनन सुरू असताना पुरातत्व विभागाला हा सांगाडा सापडला. सांगाडा पद्मासनासारख्या स्थितीत बसलेला होता. डोके उत्तरेकडे, उजवा हात मांडीवर आणि डावा हात छातीच्या उंचीवर उंचावलेला, जणू काठीवर टेकलेला. हे पाहून सर्वांना धक्का बसला. १००० वर्षांनंतरही हा सांगाडा इतका सुरक्षित आणि जसाच्या तसा कसा राहिला? तज्ञ म्हणतात, हा एखाद्या ऋषी किंवा योगीचा असावा, ज्याने जिवंतपणी समाधी घेतली होती. म्हणजेच तो ध्यानात बसूनच देहत्याग केला आणि पुरला गेला. असे समाधी प्रकारचे दफन प्राचीन काळात हिंदू, बौद्ध आणि जैन परंपरेत आढळत होते.कोरियन गेमच्या नादात भारतात तीन सख्या बहिणींनी दिला जीव; 10 गेम्स आरोग्यावर करतायत परिणाम, मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी करा 'हे' उपाय.डीएनए चाचणीतून असेही संकेत मिळाले की वडनगर प्राचीन काळी बौद्ध केंद्र असावे. हा सांगाडा सोलंकी काळातील (इ स ९वे ते १०वे शतक) असावा असा अंदाज आहे. उत्खननात ९०० हून अधिक प्राचीन वस्तूही सापडल्या ज्यामुळे वडनगरचे २५०० वर्षांहून अधिक जुने इतिहास उघडकीस आला..Content Creator Labs : कॉलेजमध्ये शिकता-शिकता करा लाखोंची कमाई! मिळणार 'क्रिएटर' बनण्याचे सर्टिफिकेट, Netflix अन् Google स्वतः देईल जॉब.सापडल्यानंतर हा सांगाडा काही काळ तंबूत ठेवण्यात आला होता. पण आता मे २०२५ मध्ये एप्रिल मे दरम्यान त्याला खऱ्या अर्थाने नवीन घर मिळाले. वडनगर आर्कियॉलॉजिकल एक्स्पिरियन्सियल म्युझियममध्ये कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधलेल्या या अत्याधुनिक संग्रहालयात तज्ञांनी अत्यंत काळजी घेऊन त्याला हस्तांतरित केले. पाच सहा वर्षे वाट पाहावी लागली कारण सांगाड्याला ज्या स्थितीत सापडला तसाच ठेवणे तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक होते. आता तो संग्रहालयात सुरक्षित प्रदर्शित आहे जिथे लोक त्याचे दर्शन घेऊ शकतात..भारतात असे चारच समाधी सांगाडे सापडले आहेत. वडनगरचा हा 'समाधी बाबा' इतिहासातील एक अनोखा पुरावा आहे जो प्राचीन भारतीय अध्यात्म आणि योग परंपरेची ओळख करून देतो. हे पाहून मनात एकच विचार येतो. आपला इतिहास किती गूढ आणि अद्भुत आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.