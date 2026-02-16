12 Minute Viral Video वाली Angel Nuzhat कोण आहे? जिचं MMS Leak प्रकरण चर्चेत, लिंक ओपन करताच सुरू होतोय खरा खेळ

Viral Video : अलीकडच्या काळात सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर एंजल नुझहत (Angel Nuzhat) हिचे नाव एका कथित '12 मिनिटांच्या व्हायरल व्हिडिओ' मुळे इंटरनेटवर प्रचंड सर्च केले जात आहे. 'एंजल नुझहत एमएमएस' (Angel Nuzhat MMS) या नावाने विविध प्लॅटफॉर्मवर लिंक शेअर केल्या जात असून नेटकऱ्यांमध्ये याबद्दल मोठी उत्सुकता पाहायला मिळत आहे. पण कोणत्याही व्हायरल दाव्यामागे अनेकदा सायबर गुन्हेगारांचे जाळे असते. हा व्हिडिओ खरोखर तिचा आहे की तिला बदनाम करण्यासाठी मॉर्फ करून किंवा AI चा वापर करून तयार केला आहे याबद्दल अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही..सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या या कथित 12 मिनिटांच्या व्हिडिओच्या (12 Minutes MMS Leak) सत्यतेबद्दल मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. अनेक तांत्रिक तज्ज्ञांच्या मते सध्या डीपफेक (Deepfake Technology) च्या माध्यमातून एखाद्या सेलिब्रिटी किंवा इन्फ्लुएन्सरचा चेहरा दुसऱ्या व्हिडिओवर लावून त्यांना बदनाम करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. एंजल नुझहतच्या बाबतीतही हा प्रकार घडलेला असू शकतो. बहुतेक वेळा असे व्हिडिओ केवळ 'क्लिकबेट' म्हणून वापरले जातात ज्यामध्ये व्हिडिओच्या आत काहीही नसते मात्र थंबनेल आणि टायटल संभ्रम निर्माण करणारे असते. त्यामुळे हा व्हिडिओ पूर्णपणे बनावट असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..Mobile Discount Offers : वनप्लसच्या प्रीमियम स्मार्टफोनवर चक्क 19 हजारचा डिस्काउंट; OnePlus 15R लाँचनंतर 'इथे' सुरुय मोठी ऑफर.जर तुम्हाला व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम किंवा फेसबुकवर या व्हिडिओची लिंक पाहायला मिळाली तर त्यावर क्लिक करणे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. सायबर तज्ज्ञांच्या मते अशा व्हायरल व्हिडिओच्या लिंक अनेकदा फिशिंग स्कॅम (Phishing Scam) असतात. एकदा का तुम्ही त्या लिंकवर क्लिक केले की तुमच्या फोनमधील पर्सनल डेटा, बँक डिटेल्स किंवा सोशल मीडिया पासवर्ड चोरीला जाऊ शकतात. व्हायरल व्हिडिओ पाहण्याच्या नादात तुमचे बँक अकाऊंट रिकामे होऊ शकते किंवा तुमचा फोन हॅक होऊ शकतो त्यामुळे अनोळखी लिंकपासून दूर राहणेच हिताचे आहे..8th Pay Commission च्या नावाखाली मोठी फसवणूक; चुकूनही डाउनलोड करू नका 'हे' नवीन अॅप, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा.डिजिटल युगात कोणत्याही व्यक्तीची बदनामी करणे सोपे झाले आहे परंतु अशा व्हिडिओंचा प्रसार करणे हा आयटी कायद्यानुसार (IT Act) नुसार गुन्हा आहे. एंजल नुझहत सारख्या इन्फ्लुएन्सर्सना अनेकदा अशा सायबर हल्ल्यांचा सामना करावा लागतो. जोपर्यंत संबंधित व्यक्ती किंवा सायबर पोलीस यावर अधिकृत स्पष्टीकरण देत नाहीत तोपर्यंत अफवांवर विश्वास ठेवू नका. तुमची वैयक्तिक डिजिटल सुरक्षा जपण्यासाठी आणि अशा प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी संशयास्पद लिंक फॉरवर्ड करणे थांबवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.