12 Minute Viral Video वाली Angel Nuzhat कोण आहे? जिचं MMS Leak प्रकरण चर्चेत, लिंक ओपन करताच सुरू होतोय खरा खेळ

12 Minute Video Angel Nuzhat : एंजल नुझहत (Angel Nuzhat) आणि सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत असलेल्या व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणाची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया..
Viral Video : अलीकडच्या काळात सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर एंजल नुझहत (Angel Nuzhat) हिचे नाव एका कथित '12 मिनिटांच्या व्हायरल व्हिडिओ' मुळे इंटरनेटवर प्रचंड सर्च केले जात आहे. 'एंजल नुझहत एमएमएस' (Angel Nuzhat MMS) या नावाने विविध प्लॅटफॉर्मवर लिंक शेअर केल्या जात असून नेटकऱ्यांमध्ये याबद्दल मोठी उत्सुकता पाहायला मिळत आहे. पण कोणत्याही व्हायरल दाव्यामागे अनेकदा सायबर गुन्हेगारांचे जाळे असते. हा व्हिडिओ खरोखर तिचा आहे की तिला बदनाम करण्यासाठी मॉर्फ करून किंवा AI चा वापर करून तयार केला आहे याबद्दल अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.

