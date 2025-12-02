19-minute viral video mystery: १९ मिनिटांचा व्हायरल व्हिडिओत काय? सोशल मीडियावर धुमाकूळ… शेवटी घडलं तरी काय?

भारतातील सोशल मीडियावर गेल्या काही दिवसांपासून ‘१९ मिनिटांचा व्हायरल व्हिडिओ’ हा विषय प्रचंड चर्चेत आहे. इंस्टाग्राम, एक्स आणि फेसबुकवर हा ट्रेंड सर्वत्र पसरला असून लाखो युजर्स त्याबद्दल बोलत आहेत, मीम्स बनवत आहेत आणि कुतूहलाने चौकशी करत आहेत. पण नेमका हा व्हिडिओ कशाबद्दल आहे, कोणाचा आहे, हे कुणालाच नीट माहीत नाही. यामुळेच संभ्रम आणि गोंधळ वाढत चालला आहे..१९ मिनिटे ३४ सेकंदांचा एक खाजगी व्हिडिओहा १९ मिनिटे ३४ सेकंदांचा एक खाजगी व्हिडिओ आहे, ज्यात एका जोडप्याचा समावेश आहे. हा व्हिडिओ लीक झाला आणि आता तो वेगाने पसरत आहे. लोक जोडप्याची ओळख शोधण्याच्या नादात विविध नावे पुढे करत आहेत. यात अनेक निरपराध इन्फ्लुअन्सर्स आणि क्रिएटर्सचा उल्लेख चुकीच्या पद्धतीने होत आहे..एका महिला इन्फ्लुअन्सरच्या कमेंट सेक्शनमध्ये हजारो लोक ‘१९ मिनिटे’ असेच लिहित होते. तिने त्यावर मजेशीर पद्धतीने व्हिडिओ बनवला जो आता १ कोटी ६० लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळवून गेला आहे. ती म्हणाली, “माझ्या चेहऱ्याची त्या मुलीशी तुलना केली जात आहे. ती इंग्रजी बोलते, मी बारावीपेक्षा पुढे शिकलेही नाही. दुसऱ्याचे कांड माझ्या माथी मारतायेत, खरंच काहीही!”.Viral Video: 'अरे भाई, तो माझा मित्र आहे...', रांचीमध्ये पोहचताच रोहित शर्माची सुरक्षारक्षकासोबत 'बिहारी स्टाईल' मस्करी.धळाला आणखी भयावह वळणदरम्यान, या गोंधळाला आणखी भयावह वळण लागले. एका वेगळ्या व्हिडिओत जमिनीवर पडलेल्या एका मुलीचा मृतदेह दाखवला जातोय आणि त्यावर व्हॉइसओव्हरमध्ये सांगितले जात आहे की, १९ मिनिटांच्या खाजगी व्हिडिओ लीक झाल्याच्या लाजेने तिने जीवन संपवलं. “जी मुलगी व्हिडिओत होती ती आता या जगात नाही,” असे भावनिक आवाजात सांगितले जाते आणि मुलगा, मुलगी आणि व्हिडिओ लीक करणाऱ्याला दोष दिला जातो. हा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर प्रचंड शेअर होत आहे..सायबर गुन्हेगारही सक्रियपण सत्य वेगळे आहे. फॅक्ट चेकिंगनुसार, मृत महिलेचा आणि १९ मिनिटांच्या व्हिडिओतील महिलेचा कसलाच संबंध नाही. दोन्ही पूर्णपणे वेगळ्या घटना आहेत. मयत महिलेचा व्हिडिओ जुना आहे आणि त्याचे कारण वेगळे आहे. तरीही दोन्ही क्लिप्सना जोडून एक बनावट कथा तयार केली गेली आणि ती वेगाने पसरली.या सगळ्यात सायबर गुन्हेगारही सक्रिय झाले आहेत. ‘मूळ १९ मिनिटांचा व्हिडिओ’ दाखवतो असे भासवून अनेक फेक लिंक्स पाठवल्या जात आहेत. त्यावर क्लिक केल्यास फोनमध्ये व्हायरस येऊ शकतो किंवा बँक खाते रिकामे होऊ शकते..All Is Not Well: विराट कोहलीने मुद्दाम गौतम गंभीरला Ignore केले; सीनियर खेळाडू विरुद्ध कोच असा सामना, BCCI टेंशनमध्ये Video Viral.ट्रॅपमध्ये अडकू शकताएकाने सोशल मीडियावर लिहले, “माझे १९ मिनिटे आणि ३४ सेकंद या कथित एमएमएसवर वाया गेले.” इतरांनी असा अंदाज लावला की ही क्लिप दुसऱ्या वेबसाइटवरून पुन्हा समोर आलेली जुनी असू शकते किंवा कदाचित एआय-जनरेटेड देखील असू शकते.दरम्यान, सायबरसुरक्षेची चिंता देखील व्यक्त करण्यात येत आहे. नेटकऱ्यांनी मूळ व्हिडिओ ऑफर करण्याचा दावा करणाऱ्या संशयास्पद लिंक्सवर क्लिक करू नये, असा इशारा दिला आहे, कारण यामुळे तुम्ही ट्रॅपमध्ये अडकू शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.