19-minute viral video mystery: १९ मिनिटांचा व्हायरल व्हिडिओत काय? सोशल मीडियावर धुमाकूळ… शेवटी घडलं तरी काय?

Understanding the 19-Minute Viral Video Mystery: १९ मिनिटांच्या व्हायरल व्हिडिओभोवती पसरलेला गोंधळ, चुकीच्या आरोपांची मालिका, सायबर गुन्हेगारीच्या वाढत्या धोक्यांमुळे निर्माण झालेला संभ्रम यामागचे सत्य नेमके काय आहे?
भारतातील सोशल मीडियावर गेल्या काही दिवसांपासून ‘१९ मिनिटांचा व्हायरल व्हिडिओ’ हा विषय प्रचंड चर्चेत आहे. इंस्टाग्राम, एक्स आणि फेसबुकवर हा ट्रेंड सर्वत्र पसरला असून लाखो युजर्स त्याबद्दल बोलत आहेत, मीम्स बनवत आहेत आणि कुतूहलाने चौकशी करत आहेत. पण नेमका हा व्हिडिओ कशाबद्दल आहे, कोणाचा आहे, हे कुणालाच नीट माहीत नाही. यामुळेच संभ्रम आणि गोंधळ वाढत चालला आहे.

