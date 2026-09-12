Viral Video: डीजेचा दणदणाट नव्हता, लेझीम-टिपरीचा जल्लोष होता; पाहा १९९१ मधील पुण्याची पारंपरिक गणेश विसर्जन मिरवणूक

गणेशोत्सव म्हटलं की पुण्याच्या विसर्जन मिरवणुकीला वेगळेच महत्त्व आहे. काळ बदलला, तंत्रज्ञान बदलले आणि मिरवणुकीचे स्वरूपही बदलले. मात्र, तब्बल तीन दशकांपूर्वीची म्हणजेच १९९१ सालची पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणूक पाहिली, तर त्या काळातील उत्सवाची साधी, पारंपरिक आणि सांस्कृतिक झलक अनुभवायला मिळते..सोशल मीडियावर समोर आलेल्या १९९१ सालच्या जुन्या व्हिडिओमध्ये पुण्याच्या विसर्जन मिरवणुकीतील अनेक पारंपरिक दृश्ये पाहायला मिळतात. आजच्या काळातील डीजे, मोठमोठे साऊंड सिस्टिम आणि आधुनिक वाहनांऐवजी त्या काळातील मिरवणुकीत लेझीम, टिपरी, पारंपरिक वाद्ये आणि विविध देखावे यांना महत्त्व असल्याचे दिसते..Khade Hanuman Viral Video: ‘क्रेन आणलीच नव्हती’! खडे हनुमान मूर्तीबाबत मोठा खुलासा; प्रशासनाने फेटाळल्या व्हायरल बातम्या .मिरवणुकीत सहभागी झालेले लेझीम पथक आपल्या पारंपरिक तालावर ठेका धरताना दिसते. टिपरीच्या खेळातूनही लोककलेचा उत्साह पाहायला मिळतो. विविध सामाजिक आणि सांस्कृतिक विषयांवरील देखावे मिरवणुकीचे आकर्षण ठरत होते. विशेष म्हणजे, काही देखावे बैलगाडीतून नेले जात असल्याचे या जुन्या चित्रफितीत दिसते. त्यामुळे त्या काळातील मिरवणुकीचे साधेपण आणि पारंपरिकतेशी असलेले नाते प्रकर्षाने जाणवते..आज गणेश विसर्जन मिरवणुकीत मोठ्या प्रमाणावर आधुनिक तंत्रज्ञान, आकर्षक विद्युत रोषणाई, डीजे आणि अत्याधुनिक सजावटीचा वापर केला जातो. त्या तुलनेत १९९१ मधील मिरवणुकीत लोककला, पारंपरिक वाद्ये, सामाजिक संदेश आणि सामूहिक सहभाग यांचा ठसा अधिक स्पष्टपणे जाणवतो..या जुन्या व्हिडिओमुळे पुण्याच्या गणेशोत्सवाच्या बदलत्या प्रवासाची आठवण होते. तीन दशकांपूर्वीची ही मिरवणूक म्हणजे जुन्या पुण्याच्या संस्कृतीची आणि गणेशोत्सवातील पारंपरिक उत्साहाची जिवंत आठवण म्हणावी लागेल..Mumbai Local: लोकलमधून जीवघेणा प्रवास! दिवा-मुंब्रा वळणावर ट्रेन येताच महिला खाली पडली, धडकी भरवणारा VIDEO VIRAL.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.