3 Minutes 24 Second Video: व्हायरल MMSची चर्चा! आरोही मिमचा व्हिडिओ खरा की फेक? नेमकं प्रकरण काय अन् अशा व्हिडिओंपासून कसे राहाल दूर

Arohi Mim 3-Minute 24 Second Viral Video: आरोही मिमचा 3 मिनिटे 24 सेकंदांचा व्हायरल व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर खूप चर्चेत आहे. विविध व्हिडिओ आणि बातम्यांमध्ये दावे केले जात आहेत, परंतु या कथित व्हिडिओची अधिकृतपणे माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. तरीही, या नावाने इंटरनेटवर वादळ निर्माण केले आहे आणि लोक ही मुलगी कोण आहे हे जाणून घेऊया..आरोही मिम कोण?आरोही मीमचे खरे नाव मीम सुलताना आहे. तिचा जन्म ढाका येथील धनमोंडी परिसरात झाला. तिला लहानपणापासूनच परफॉर्मिंग आर्टसमध्ये आवड होती. तिने धनमोंडी गर्ल्स स्कूलमधून एसएससी पूर्ण केले आणि त्यानंतर मोहम्मदपूर सेंट्रल कॉलेजमध्ये पुढील शिक्षण घेतले. अभ्यासासोबतच तिला डिजिटल प्लॅटफॉर्मची ताकद समजली आणि ती कॅमेऱ्यासमोर स्वतःला व्यक्त करू लागली..डिजिटल युगात कसे टिकून राहली?आरोही मिमला हळूहळू टिकटॉक आणि लाईक कसे काम करतात हे शिकायला लागले. जसजसे ती शिकत गेली तसतसे तिने तिचे नैसर्गिक भाव, अभिनय आणि ट्रेंड तिच्या स्वतःच्या शैलीत सादर करायला सुरुवात केली, म्हणूनच लोकांना ही शैली आवडली. तिचे व्हिडिओ लवकरच व्हायरल झाले आणि तिचे फॉलोअर्स वाढले. आता ती यूट्यूब, इंस्टाग्राम आणि फेसबुक सारख्या सोशल प्लॅटफॉर्मवर बरीच सक्रिय आहे..6 Minutes 39 Seconds Viral Video: इंटरनेटवर व्हायरल होणाऱ्या खासगी व्हिडिओवर फातिमा जतोईची पहिली प्रतिक्रिया समोर, नेमकं काय म्हणाली?.डिजिटल लोकप्रियता मिळवल्यानंतर, आरोही मिमने व्यावसायिक अभिनय क्षेत्रात पाऊल ठेवले. लोकप्रिय बांगलादेशी मनोरंजन चॅनेल "Prank King" मधील भूमिका तिच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरली. तिने मिराज खान आणि साकिब सिद्दीकी सारख्या निर्मात्यांसोबत काम केले. त्यानंतर तिने रोमँटिक कॉमेडी आणि सामाजिक नाटक शिकले आणि लोक त्यांचे कौतुक करू लागले. तिने त्यात स्वतःसाठी एक वेगळे स्थान निर्माण केले..3 मिनिट 24 सेकंदांचा हा दावा खरा आहे की फक्त अफवा आहे?अलिकडच्या काळात व्हायरल झालेला दावा जरी बातम्यांमध्ये प्रसिद्ध होत असला तरी, त्याला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. अनेक तज्ञांच्या मते ही केवळ एक अफवा आहे. अशा अफवा अनेकदा यशाच्या शिखरावर जाणाऱ्या कलाकारांना बदनाम करण्यासाठी पसरवल्या जातात आणि आरोही मीमसोबत देखील असेच झाल्याचे दिसून येते..अशा लिंक्स आणि व्हिडिओंपासून कसे राहाल दूर सायबर पोलिसांनी यापूर्वी असे व्हायरल एमएमएस व्हिडिओ आणि लिंक्स शेअर न करण्याचा सल्ला दिला आहे. सायबर गुन्हेगार अनेकदा अशा क्लिकबेट लिंक्स आणि व्हिडिओ शेअर करून लोकांना त्यांच्या जाळ्यात अडकवतात. जर तुम्ही असे एमएमएस डाउनलोड किंवा शेअर केले तर तुम्हाला कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.