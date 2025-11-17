Viral Video: ७०–८० वयातही शिकण्याची धडपड! महाराष्ट्रात धुमाकूळ घालत आहे ‘आजीबाईंची शाळा’; व्हायरल व्हिडिओ पाहून व्हाल भावूक

Aajibainchi Shala Teaches There is No Limit for Learning: 'शिक्षणासाठी वयाचं बंधन नसतं' असं आपण बऱ्याचदा ऐकतो. पण ठाण्याच्या मुरबाडमधील फंगाणे गावातील आज्जींनी हे वाक्य सत्यात उतरवलं आहे. आज वयाच्या ६० ते ९० व्या वर्षी देखील लहानपणीचं अपूर्ण राहिलेलं स्वप्न त्या पूर्ण करत आहेत. ३० दिवसात ३० गरजू शाळांना मदत करायची या स्वतःच्या कॅम्पेनच्या अंर्तगत सिद्धेश लोकरे या सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आणि सोशल वर्करने आजीबाईंच्या शाळेला भेट दिली आणि नंतर त्याचा व्हिडीओ त्याने त्याच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर पोस्ट केला. त्याच्या काही क्षणातच तो व्हिडीओ सगळीकडे व्हायरल होताना दिसत आहे. .ज्या वयात बहुतांश लोक घरात निवांत बसायला प्राधान्य देतात , त्या वयात फंगाणे गावातील ६० ते ९० वर्षांच्या आजी रोज शाळेत जातात. आवडीने पाटी-पेन्सिल, वही-पेन घेऊन वर्गात बसतात. अक्षरं, बाराखडी, स्वतःचं नाव लिहिणे या सगळ्या गोष्टीत शिकत असतात. हे केवळ लहानपणीचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी. मरण्याआधी स्वतःचं नाव स्वतः लिहिता यावं यासाठी..Viral Video: 91व्या वर्षीही करतात 12 तास ड्यूटी! फिट राहण्याचं सिक्रेट विचारताच आजोबांनी दिलं असं काही उत्तर...नेटकरीही झाले थक्क.हे शक्य कसं झालं?२०१६ मध्ये महिला दिनाच्या दिवशी म्हणजेच ८ मार्च रोजी शिक्षक योगेंद्र बांगर यांनी एक विशेष शाळा सुरु केली. ती म्हणेजच 'आजीबाईंची शाळा'. जवळपास ७० घरं, बहुतांश शेतकरी कुटुंब असलेल्या या गावात ६० ते ९० वयोगटातील ३० अशिक्षित आज्जींनी या शाळेत प्रवेश घेतला. सुरुवातीला त्यांना हिरवी साडी युनिफॉर्म म्हणून देण्याचा विचार होता; पण अनेक आज्जी विधवा असल्याने त्यांना गुलाबी साड्या देण्यात आल्या.फक्त आज्ज्यांसाठी असलेल्या या वर्गात त्या अक्षरमाला, मराठी वाचन, अंक आणि महत्वाचं म्हणजे स्वतःची सही करायला शिकायला त्यांनी सुरुवात केली..शाळेत जाण्यापूर्वी तयार होणं, पुस्तक-पाटी घेऊन वर्गात वेळेवर बसणं, मन लावून अभ्यास करणं, या सर्व गोष्टी त्या मुलांसारख्या उत्साहाने करतात. एखाद्या कागदावर त्या स्वतःची सही करतात त्या क्षणी त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसणारा अभिमान पाहण्यासारखा आहे..sidiously_ या इंस्टाग्राम अकाउंटवर शेअर केलेला व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. लाखो लोकांनी हा व्हिडिओ पाहून या आज्ज्यांच्या जिद्दीचं भरभरून कौतुक केलं आहे.एका युजरने लिहिलं आहे; “शिकण्याला खरंच वय नसतं.” तर दुसऱ्या युजरने लिहिलंय; “एकच हृदय आहे… किती वेळा जिंकणार?” तर आणखी एकाने म्हटलंय की “आजीबाईंसाठी मनापासून आनंद वाटतो.”फंगाणे गावातील हा अनोखा उपक्रम केवळ शाळा नाही, तर स्वप्न साकार करण्याचा मार्ग असून देशभरासाठी प्रेरणादायी संदेशही आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.